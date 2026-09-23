EE. UU. gasta miles de millones en vigilancia fronteriza pero cientos de migrantes murieron sin que el sistema los detectara

Algunas torres solo ven el 10% del área que supuestamente vigilan. Foto: AFP

Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares durante 25 años en un “muro virtual” de torres, cámaras, sensores y drones a lo largo de su frontera con México, y aún así más de 1,050 personas murieron dentro del alcance de sus torres de vigilancia entre 2015 y principios de 2026, según una investigación de MIT Technology Review, la revista de tecnología del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Las torres, equipadas con cámaras, radares y, en los modelos más nuevos, inteligencia artificial, sirven para detectar a quienes cruzan la frontera y avisar a los agentes para que acudan al lugar.

¿Por qué han muerto personas cerca de las torres pese a su avanzada tecnología?

Pese a que la investigación no pudo determinar qué ocurrió en cada caso, dejó dos posibilidades respecto a la situación: que el sistema no detectara a esas personas en peligro o que sí las detectara y nadie respondiera a tiempo, de acuerdo con MIT Technology Review.

La segunda posibilidad no es solo teórica, porque en algunos casos las autoridades sí sabían que había personas en peligro y aun así la ayuda llegó tarde, según la misma investigación.

En ella se documentó situaciones en las que un operador de cámaras vio a migrantes caer al río o en las que voluntarios entregaron coordenadas de personas perdidas que después fueron halladas sin vida.

La cifra surge de cruzar casi 4,000 lugares donde se encontraron restos humanos con la ubicación de casi 600 torres identificadas por la organización Electronic Frontier Foundation, según MIT Technology Review, que encontró muertos dentro del alcance de casi dos terceras partes de las torres revisadas, incluidas más de 110 cerca de las torres autónomas de la empresa Anduril, entre las más avanzadas que usa el gobierno, desde 2021.

El conteo real podría ser mayor, pues la revista analizó casi 600 de las cerca de 800 torres que el gobierno dice tener en operación y sus fechas de instalación son aproximadas.

¿Cuánto ha gastado el gobierno en vigilancia fronteriza?

La ley de gastos que el presidente Donald Trump firmó en julio de 2025 incluyó 2,700 millones de dólares para nueva vigilancia fronteriza y otros 3,200 millones para nueva tecnología, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De ese dinero, el programa de torres de vigilancia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó que recibirá alrededor de 1,000 millones de dólares, de acuerdo con un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) publicado en junio de 2026.

Con esos recursos, la CBP planea instalar 1,497 torres más antes de 2034, y la ley exige que todas cuenten con inteligencia artificial, según MIT Technology Review. La misma investigación recuerda que en 2023 el gobierno calculó que sus planes para las torres costarían 6,200 millones de dólares a lo largo de su vida útil.

An investigation cross-referenced nearly 4,000 sites where migrant remains were found against roughly 600 US border surveillance towers. More than 1,050 people died within a tower's advertised range between 2015 and early 2026. 🧵https://t.co/Z6oNG4g5jw — Austin Kocher, PhD (@ackocher) September 22, 2026

¿Por qué las torres no evitan estas muertes?

La investigación entrevistó a más de 45 personas, entre ellas agentes y exagentes de la Patrulla Fronteriza, exfuncionarios de varios gobiernos y médicos forenses, y encontró fallas tanto en la tecnología como en la respuesta de los agentes, según MIT Technology Review. Estos son algunos de los problemas que describieron quienes han trabajado con el sistema.

El terreno tapa la vista , al grado de que algunas torres solo ven el 10% del área que supuestamente vigilan, aunque la mayoría de las muertes no ocurrió en esos puntos ciegos.

, al grado de que algunas torres solo ven el 10% del área que supuestamente vigilan, aunque la mayoría de las muertes no ocurrió en esos puntos ciegos. Los algoritmos se equivocan , pues en ocasiones confundieron grupos de personas con ganado o no generaron alertas por balsas cubiertas con lonas, y varios agentes estimaron que en los primeros años las torres dejaban sin registrar entre 10% y 15% de los eventos que debían detectar.

, pues en ocasiones confundieron grupos de personas con ganado o no generaron alertas por balsas cubiertas con lonas, y varios agentes estimaron que en los primeros años las torres dejaban sin registrar entre 10% y 15% de los eventos que debían detectar. Hay pocos agentes para demasiadas pantallas , ya que en las torres más antiguas un solo agente puede vigilar decenas de cámaras mientras atiende radios, sensores y otras tareas, y parte de las cámaras suele estar descompuesta.

, ya que en las torres más antiguas un solo agente puede vigilar decenas de cámaras mientras atiende radios, sensores y otras tareas, y parte de las cámaras suele estar descompuesta. Las personas se pierden del rastreo, sobre todo cuando un grupo grande se divide o pasa de la zona de una torre a la de otra.

Otras razones de las muertes

Los agentes también reconocieron que, a veces, prefieren no responder de inmediato a una alerta, por ejemplo para observar la ruta de un grupo antes de intervenir.

Además, las grabaciones de las torres de Anduril se borran cada 30 días si no hay una investigación abierta, por lo que no es posible revisar qué captaron las cámaras mientras esas personas morían, de acuerdo con la misma investigación.

Ante las preguntas de la revista, la CBP respondió que las torres autónomas usan inteligencia artificial para detectar y clasificar personas, vehículos y animales y alertar a los agentes, pero no respondió sobre las muertes ni sobre los casos específicos. Anduril, por su parte, señaló que una vez entregadas las torres quedan en manos de la CBP, y que el terreno y los límites que fija la agencia reducen la cobertura real, según MIT Technology Review.

¿Qué dice el propio gobierno sobre cómo mide estas muertes?

La Patrulla Fronteriza registró 704 muertes de migrantes y más de 5,800 rescates en el año fiscal 2023, pero no ha desarrollado un método para evaluar si su programa de inmigrantes desaparecidos funciona, por lo que podría no estar reuniendo todos los datos que necesita, según un informe de la GAO de abril de 2025.

Los datos oficiales de la CBP muestran 895 muertes en la frontera sur en el año fiscal 2022, la cifra más alta entre los años que aparecen en su tabla, aunque la propia agencia reconoce que sus registros no son exhaustivos.

En teoría, la CBP registra cuándo se instaló y cuándo funcionó cada torre, lo que le permitiría revisar si fallaron, pero nunca ha hecho una auditoría de ese tipo, de acuerdo con fuentes consultadas por MIT Technology Review.

La vigilancia sobre cómo se gasta el dinero también se debilitó, ya que en octubre de 2025 el DHS decidió disolver la oficina encargada de supervisar sus grandes programas de compra, y en enero de 2026 sus funcionarios no tenían claro qué nivel de supervisión mantendría la dependencia, según el informe de la GAO de junio de 2026.

El mismo documento señala que en mayo de 2026 se volvió a formar al menos una parte de esa oficina, de acuerdo con funcionarios del DHS.

¿Qué hacer si un familiar desaparece o muere al cruzar la frontera?

Muchas veces, los migrantes que cruzan por zonas remotas llaman a sus familiares en lugar de marcar al 911, y eso retrasa la búsqueda porque las familias terminan contactando a varias instituciones distintas, según la CBP. Para actuar con rapidez, estas son las mejores opciones:

Llamar al 911 de inmediato si la persona sigue con vida y se conoce su ubicación, y compartir las coordenadas exactas.

si la persona sigue con vida y se conoce su ubicación, y compartir las coordenadas exactas. Contactar al consulado del país de origen , que se coordina con la CBP para buscar información sobre personas desaparecidas en el camino o que podrían estar bajo custodia de las autoridades migratorias, según la página del programa de migrantes desaparecidos de la CBP.

, que se coordina con la CBP para buscar información sobre personas desaparecidas en el camino o que podrían estar bajo custodia de las autoridades migratorias, según la página del programa de migrantes desaparecidos de la CBP. Registrar el caso en NamUs , el sistema nacional de personas desaparecidas y no identificadas del Departamento de Justicia, que ofrece pruebas de ADN gratuitas para ayudar a identificar restos.

, el sistema nacional de personas desaparecidas y no identificadas del Departamento de Justicia, que ofrece pruebas de ADN gratuitas para ayudar a identificar restos. Pedir orientación para repatriar los restos, uno de los servicios poco conocidos de los consulados mexicanos para emergencias. En el caso de México, el trámite empieza con la contratación de una funeraria en Estados Unidos, y el consulado sella sin costo los documentos necesarios y puede dar apoyo económico parcial a familias sin recursos, de acuerdo con el Consulado de México en Seattle.

Las funciones de protección de los consulados de México en Estados Unidos incluyen también la atención a familias que buscan a un ser querido, pero en la frontera la búsqueda sigue dependiendo en gran parte de que alguien dé aviso a tiempo.

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