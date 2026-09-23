Los Ángeles evalúa más fondos para defensa legal y renta de salvadoreños con TPS

Se debe explicar qué hace la ciudad para responder a la pérdida del TPS. Foto: AFP

El Concejo Municipal de Los Ángeles ordenó un informe sobre qué más puede hacer la ciudad por los salvadoreños y otros inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS), el permiso que los protege de la deportación y les permite trabajar legalmente, de acuerdo con el texto de la moción.

La propuesta contempla evaluar más recursos para defensa legal, ayuda para pagar la renta y campañas de información para esa comunidad, y el pleno la aprobó por 13 votos a 0 el martes 22 de septiembre, según reportó MyNewsLA.

La medida responde a la incertidumbre de miles de familias salvadoreñas en la ciudad, cuyo TPS vencía el 9 de septiembre de 2026, fecha que llegó sin que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara si lo extendería o lo cancelaría. Mientras tanto, los salvadoreños con TPS conservan su protección y su permiso de trabajo hasta que haya un anuncio oficial, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

La aprobación, por ahora, no crea un programa ni abre un proceso para pedir ayuda, pues la moción solo encarga a la ciudad un informe que debe entregarse en un plazo de 14 días.

¿Qué pide exactamente la moción?

El texto, presentado por la concejala Mónica Rodríguez en nombre del concejal Hugo Soto-Martínez y secundado por el concejal Marqueece Harris-Dawson, pidió al Departamento de Inversión Comunitaria que prepare ese informe junto con la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía, de acuerdo con el expediente del Concejo.

El documento debe explicar qué hace la ciudad para responder a la pérdida del TPS y qué más podría hacer.

Según la moción, las recomendaciones de ese informe deben cubrir cuatro áreas de apoyo:

Más inversión en RepresentLA , el programa municipal de defensa legal para inmigrantes, o un mayor uso de ese programa

, el programa municipal de defensa legal para inmigrantes, o un mayor uso de ese programa Ayuda para la renta u otro tipo de apoyo económico

u otro tipo de apoyo económico Campañas de información y orientación para la comunidad con TPS

para la comunidad con TPS Apoyos para los grupos más vulnerables, como jóvenes, adultos mayores y personas de muy bajos ingresos

El informe también debe incluir un análisis del impacto económico que tendría la pérdida del TPS, incluidas las industrias que resultarían más afectadas. La moción justifica la urgencia al recordar que Los Ángeles tiene la población salvadoreña más grande de cualquier ciudad fuera de El Salvador.

Tampoco existe una cifra sobre cuánto costaría todo esto, pues ni la Oficina del Administrador de la Ciudad ni el Analista Legislativo Principal han hecho un análisis financiero de la propuesta, según el reporte del comité que revisó la moción antes de que llegara al pleno.

¿Cuánto dinero recibe hoy el programa de defensa legal?

En las negociaciones del presupuesto para el año fiscal en curso, el Concejo y la alcaldesa Karen Bass autorizaron un millón de dólares para RepresentLA, de acuerdo con MyNewsLA. En años anteriores, la ciudad aportó alrededor de uno a dos millones de dólares al programa.

Con la votación del 22 de septiembre, el Concejo acordó estudiar cuánto dinero adicional puede aportar de forma responsable a ese programa.

Durante la sesión, Soto-Martínez afirmó que las familias con TPS no saben si podrán seguir viviendo, trabajando, pagando impuestos y manteniendo a sus familias en el país, y que la ciudad debe preguntarse cómo usar sus departamentos y recursos ante “esta situación muy predecible que podría venir”, de acuerdo con MyNewsLA.

The Trump Administration has yet to provide an update on TPS for El Salvador – leaving thousands of Salvadoran TPS holders across Los Angeles and the country in limbo.



TPS holders are deeply woven into the fabric of our community.



Salvadoran immigrants and their families in the… pic.twitter.com/qXel5j0LkN — Congresswoman Luz Rivas (@RepLuzRivas) September 10, 2026

¿Qué pasa hoy con el TPS de los salvadoreños?

El Salvador recibió el TPS en 2001, después de dos terremotos que dejaron a cientos de miles de personas sin hogar, y desde entonces unos 200,000 salvadoreños han vivido en Estados Unidos bajo esa protección, según AP. La extensión más reciente vencía el 9 de septiembre de 2026, y cuando se presentó la moción, en agosto, su texto daba por hecho que la protección terminaría en esa fecha.

El 9 de septiembre llegó sin una decisión formal, y un vocero del DHS dijo a CNN que el anuncio sobre el TPS de El Salvador se hará “en el momento apropiado” y que, mientras tanto, los salvadoreños amparados por el programa conservan su protección. En la práctica, la protección sigue activa mientras no haya un aviso oficial distinto, así que nadie perdió su permiso de trabajo por el simple hecho de que se cumplió la fecha.

Para cancelar el programa, el DHS tendría que publicar la decisión en el Registro Federal con al menos 60 días de anticipación, de acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). Antes de la fecha límite, los permisos de trabajo vencidos de salvadoreños con TPS que seguían en espera de renovación quedaron extendidos hasta el 9 de septiembre, según un aviso de USCIS.

¿Qué pueden hacer mientras tanto las familias con TPS?

La concejala Eunisses Hernández señaló durante la sesión que es importante dar información correcta a las personas con TPS y conectarlas con organizaciones confiables, y dijo que no quiere verlas tomar decisiones apresuradas, como renunciar a su trabajo, según MyNewsLA.

Mientras la ciudad prepara su informe y el gobierno federal define el futuro del programa, hay algunas medidas prácticas que ayudan a estar preparado:

Guardar copias del permiso de trabajo, de los documentos del TPS y de cualquier aviso recibido de USCIS.

del permiso de trabajo, de los documentos del TPS y de cualquier aviso recibido de USCIS. Seguir de cerca los avisos oficiales de USCIS y del Registro Federal, donde se publicará cualquier cambio real en el programa.

de USCIS y del Registro Federal, donde se publicará cualquier cambio real en el programa. Buscar asesoría solo con abogados o representantes acreditados , pues únicamente ellos pueden dar consejo legal sobre inmigración, según la Comisión Federal de Comercio, que advierte contra quienes se presentan como “notarios” o “consultores”.

, pues únicamente ellos pueden dar consejo legal sobre inmigración, según la Comisión Federal de Comercio, que advierte contra quienes se presentan como “notarios” o “consultores”. Revisar con un especialista las alternativas legales que existen si el programa termina, como peticiones familiares o asilo, según el caso de cada persona.

El informe que pidió el Concejo debe mostrar qué ayuda existe ya en la ciudad y cuánto podría ampliarse, un punto clave para las miles de familias salvadoreñas de Los Ángeles que siguen esperando que el DHS decida si mantiene o termina la protección.

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