Cambios en plazos de trámites migratorios en EE. UU: ¿cómo te afecta?

Proceso migratorio en curso a través de internet | Foto: Shutterstock

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) modificó las reglas para calcular los plazos de algunos trámites migratorios, una medida que entró en vigor el pasado 23 de octubre y que podría afectar a quienes necesitan presentar solicitudes antes de alcanzar determinada edad.

La modificación fue anunciada por la agencia federal mediante la alerta de política PA-2026-15, publicada el 23 de septiembre de 2026, y representa un cambio respecto a los criterios que se aplicaban desde marzo de 2023.

El ajuste establece una diferencia entre los períodos administrativos que se calculan en días y aquellos requisitos migratorios que dependen de que una persona cumpla determinadas condiciones antes de una fecha específica.

¿Qué cambió en los plazos de los trámites migratorios de USCIS?

La nueva disposición establece que los sábados, domingos y feriados federales siguen contando dentro de los períodos establecidos para presentar determinados documentos.

Sin embargo, cuando el último día de un plazo expresado en una cantidad de días coincide con alguna de esas fechas, USCIS permite que las solicitudes en papel sean recibidas hasta el siguiente día hábil.

Por ejemplo, si una persona recibe una notificación que le concede 30 días para responder y el vencimiento coincide con un domingo, podrá enviar la documentación para que sea recibida por USCIS hasta el lunes siguiente, siempre que no sea un feriado federal.

Desde el 23 de octubre, la agencia dejó de permitir que determinados plazos de elegibilidad vinculados con una fecha de nacimiento se extendieran hasta el siguiente día hábil.

Esto significa que una persona que debe presentar una solicitud antes de cumplir 21 años no podrá esperar hasta el lunes siguiente si su cumpleaños coincide con un sábado o domingo.

La modificación revierte el criterio que USCIS había implementado en marzo de 2023, cuando permitió aplicar esa extensión también a determinados requisitos de elegibilidad relacionados con la edad.

¿Cómo afecta el cambio a los migrantes en Estados Unidos?

Uno de los grupos que debe prestar mayor atención a esta actualización es el de los solicitantes cuyos beneficios migratorios dependen de cumplir un requisito de edad antes de una fecha determinada.

Un ejemplo es el de los jóvenes que buscan obtener la clasificación de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ), una categoría migratoria contemplada para determinados menores que cumplen condiciones específicas establecidas por la legislación estadounidense.

Para esta clasificación, uno de los requisitos es presentar el Formulario I-360 antes de cumplir 21 años. Por lo tanto, si un solicitante alcanza esa edad durante un fin de semana o un feriado federal, ya no podrá contar con una extensión automática hasta el siguiente día hábil por ese motivo.

En consecuencia, las familias que tengan procesos de este tipo deberán prestar especial atención a las fechas de vencimiento y organizar la presentación de sus documentos con suficiente anticipación.

No obstante, la actualización no significa que todos los trámites migratorios tengan ahora plazos más cortos. Los períodos establecidos expresamente en días mantienen la posibilidad de extender la fecha de presentación de solicitudes en papel cuando el vencimiento coincide con un sábado, domingo o feriado federal.

¿Por qué USCIS modificó los plazos de los trámites migratorios?

Para justificar la actualización, la agencia hizo referencia a su interpretación de la definición de día en los procedimientos administrativos y a antecedentes judiciales relacionados con el cálculo de los vencimientos.

Entre ellos figura el caso Monsalvo Velázquez v. Bondi, resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos el 22 de abril de 2025. La controversia examinó cómo debía calcularse un período de 60 días concedido a una persona para abandonar voluntariamente el país cuando el vencimiento coincidía con un sábado.

El máximo tribunal también analizó la interpretación de los períodos establecidos en días dentro de la legislación migratoria, un antecedente que USCIS tomó en consideración para revisar sus criterios.

De esta manera, la agencia estableció una distinción entre los plazos administrativos que se cuentan en días y las condiciones de elegibilidad que dependen de acontecimientos específicos, como cumplir determinada edad.

Ante este escenario, los migrantes que tengan solicitudes pendientes o próximas a presentarse deben revisar las instrucciones correspondientes a su categoría y consultar las actualizaciones del Manual de Políticas de USCIS para evitar inconvenientes con sus fechas límite.

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