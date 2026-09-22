Seguro Social y elecciones 2026: por qué tu voto podría influir en tus beneficios

El Seguro Social tendrá un momento cumbre en elecciones. Foto: Envato.

Cuando millones de estadounidenses acudan a las urnas en noviembre, no encontrarán una casilla que diga “Seguro Social”. Pero sí elegirán a los legisladores que podrían decidir qué ocurre con el programa en los próximos años. Los 33 escaños del Senado que se disputan en 2026 tendrán especial importancia, porque quienes resulten elegidos podrían seguir en el cargo cuando el fondo de jubilación del Seguro Social llegue a su fecha proyectada de agotamiento en 2032.

Para los latinos que trabajan, pagan impuestos sobre la nómina o ya reciben beneficios del Seguro Social, esto no es una discusión lejana de Washington.

Puede terminar afectando el cheque mensual.

¿Por qué el Seguro Social importa en las elecciones de noviembre de 2026?

La razón está en una fecha que parece distante, pero que ya está condicionando el debate: el cuarto trimestre de 2032.

El informe anual de los fideicomisarios del Seguro Social publicado en junio de 2026 proyecta que el fondo de jubilación y sobrevivientes, conocido como OASI, agotará sus reservas en ese periodo. Si el Congreso no modifica la ley antes de entonces, los ingresos que seguirían entrando al programa alcanzarían para pagar aproximadamente 78% de los beneficios programados.

Eso no significa que el Seguro Social vaya a desaparecer.

Tampoco significa que en 2032 todos los jubilados perderán automáticamente 22% de su cheque mañana.

Lo que significa es que, bajo la ley actual y sin una reforma, el programa no tendría suficiente dinero para pagar la totalidad de los beneficios prometidos una vez agotadas las reservas del fondo OASI.

Y ahí entra el Congreso que los estadounidenses elegirán este año.

¿Qué pasará con los 33 senadores elegidos en 2026?

El Senado renueva aproximadamente un tercio de sus 100 escaños cada dos años. Los senadores cumplen periodos de seis años.

Por eso, los legisladores que sean elegidos en noviembre de 2026 tendrán mandatos que se extenderán hasta enero de 2033. En otras palabras, seguirán en Washington cuando llegue la fecha proyectada de agotamiento del fondo OASI.

Es una coincidencia electoral que tiene consecuencias prácticas.

Los próximos senadores no necesariamente tendrán que esperar hasta 2032 para actuar. De hecho, cualquier reforma importante tendría que debatirse mucho antes si se quiere evitar que los cambios lleguen de golpe a trabajadores y jubilados.

La propia Administración del Seguro Social señala que será necesaria una acción legislativa para evitar el agotamiento de las reservas del fondo OASI.

¿Cuánto podrían reducirse los beneficios del Seguro Social?

La cifra que más se repite actualmente es 22%, pero debe explicarse correctamente.

Los fideicomisarios proyectan que, después del agotamiento de las reservas del OASI, los ingresos continuos permitirían pagar alrededor del 78% de los beneficios programados. La diferencia equivale a una reducción aproximada del 22% respecto de los beneficios previstos bajo la ley actual.

Eso sería especialmente delicado para las personas que dependen del Seguro Social como una fuente importante de ingresos durante la jubilación.

🚨NEW: CBO Projects Social Security Nearing Insolvency



Social Security’s retirement trust fund will be insolvent by mid-2032, according to the latest projections from the @USCBO, the same year Social Security’s Trustees are expecting insolvency.



In the first year after… pic.twitter.com/vUkpIQc7qL — CRFB.org (@BudgetHawks) September 22, 2026

Y para muchos hogares hispanos el asunto tiene una dimensión adicional: el Seguro Social no solamente sostiene al jubilado que recibe el cheque. El programa también contempla beneficios para sobrevivientes y otros beneficiarios.

Por eso, hablar únicamente de “jubilados” se queda corto.

¿Qué quieren saber los votantes sobre el Seguro Social antes de votar?

Una encuesta reciente de la Peter G. Peterson Foundation muestra que existe un interés considerable en conocer las posiciones de los candidatos.

El sondeo, realizado entre el 20 y el 27 de agosto entre 2 mil 500 votantes registrados de Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Ohio y Texas, encontró que 81% dijo que sería más propenso a votar por un candidato que tenga un plan para evitar los recortes automáticos que por uno que simplemente prometa no tocar el Seguro Social.

Cuando a los participantes se les explicó la posibilidad de los recortes proyectados para 2032, 91% manifestó apoyo a algún tipo de reforma para enfrentar el problema financiero del programa. El apoyo apareció tanto entre republicanos como entre demócratas encuestados.

Hay un detalle que me parece particularmente revelador: el problema puede ser conocido entre quienes siguen la política, pero no necesariamente entre todos los trabajadores que hoy están financiando el programa.

Y ahí está el verdadero reto para el votante.

¿Qué propuestas existen para evitar los recortes del Seguro Social?

No existe una sola fórmula sobre la mesa.

Las alternativas discutidas durante años incluyen cambios en los ingresos del programa, modificaciones de beneficios o una combinación de ambas. No todas las propuestas afectarían de la misma manera a trabajadores, jubilados o personas de mayores ingresos.

Una de las opciones que recibió mayor respaldo en la encuesta de Peterson fue aumentar el límite salarial sujeto al impuesto del Seguro Social. El sistema actualmente aplica el impuesto sobre la nómina solo hasta un determinado nivel de ingresos, que se ajusta anualmente.

También se han planteado otras posibilidades:

Modificar la edad de jubilación plena

Cambiar la forma en que se calculan los beneficios

Ajustar los impuestos sobre la nómina

Modificar los beneficios para personas con ingresos más altos

Aumentar los ingresos destinados al programa

Combinar cambios de ingresos y beneficios

Cada una tiene consecuencias diferentes. Por eso no basta con que un candidato diga “protegeré el Seguro Social”. Para un votante, la pregunta útil es otra: ¿cómo piensa hacerlo?

¿El Seguro Social podría cambiar para los trabajadores jóvenes?

Sí, y aquí está una de las partes que suele perderse en la conversación.

La solvencia del Seguro Social no es únicamente un asunto de quienes ya reciben un cheque. También afecta a quienes tienen 40, 30 o incluso 20 años y llevan décadas pagando impuestos sobre la nómina.

Los fideicomisarios calculan que la relación entre trabajadores y beneficiarios seguirá reduciéndose a largo plazo. El envejecimiento de la población y otros cambios demográficos presionan las finanzas del programa.

Pagos del Seguro Social En Estados Unidos. Foto: Evato.

Eso significa que un trabajador latino que hoy mira el Seguro Social como algo lejano tiene una razón para prestar atención.

Las decisiones que tome el Congreso durante los próximos años pueden determinar cuánto tendrá que aportar, cuándo podrá jubilarse y qué beneficios podrá esperar.

No es una cuestión exclusiva de Florida, Arizona o de los estados donde hay grandes comunidades de jubilados.

También afecta a las familias jóvenes.

¿Qué debería revisar un votante sobre el Seguro Social antes de las elecciones?

No hace falta convertirse en experto en política fiscal para entender qué propone un candidato.

Hay algunas preguntas concretas que pueden ayudar:

¿Quiere aumentar los ingresos del Seguro Social?

¿Propone modificar la edad de jubilación?

¿Habla de cambiar los beneficios?

¿Plantea aumentar o modificar los impuestos sobre la nómina?

¿Explica cómo protegería a los jubilados actuales?

¿Dice qué ocurriría con los trabajadores que todavía están lejos de jubilarse?

La campaña electoral puede llenarse de mensajes breves. El Seguro Social, en cambio, no cabe en una frase.

La Peter G. Peterson Foundation ha encontrado que una mayoría amplia de votantes quiere que los candidatos expliquen qué harían para evitar los recortes automáticos. En una medición publicada en agosto, 97% de los encuestados dijo que las candidaturas al Senado deberían explicar sus planes sobre este asunto.

¿El Seguro Social desaparecerá si el fondo se queda sin dinero?

No.

Esta es probablemente la aclaración más importante.

El agotamiento de un fondo fiduciario no equivale a que el Seguro Social deje de existir. El programa seguiría recibiendo ingresos, principalmente mediante los impuestos sobre la nómina, pero esos ingresos no serían suficientes para pagar el 100% de los beneficios programados bajo las proyecciones actuales.

Por eso el debate en Washington gira alrededor de cómo cerrar esa brecha.

Y cuanto más tarde se tomen las decisiones, más difícil puede ser repartir los costos de una reforma.

Para quien vive de un cheque mensual del Seguro Social, todo esto puede sonar demasiado técnico. OASI, fideicomisos, solvencia actuarial, impuestos sobre la nómina. Palabras que rara vez aparecen en la conversación de una familia mientras paga la renta o llena el carrito del supermercado.

Pero detrás de esa terminología hay una pregunta bastante sencilla:

¿Cuánto dinero habrá disponible para pagar el Seguro Social cuando llegue el momento de cobrarlo?

Los estadounidenses no votarán directamente sobre esa pregunta en noviembre. Votarán por quienes tendrán que responderla desde el Congreso.

Y esa diferencia es precisamente la razón por la que el Seguro Social puede convertirse en uno de los asuntos económicos más importantes de las elecciones de 2026.

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