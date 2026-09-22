Estado de emergencia: ¿cómo podría impactar El Niño en California?

El Niño podría favorecer una temporada de lluvias en California. Foto: Envato

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia el 21 de septiembre ante el fortalecimiento de un fenómeno de El Niño que podría alcanzar una intensidad histórica.

El Niño es un patrón climático natural asociado con temperaturas oceánicas superiores al promedio en el Pacífico tropical oriental. Este fenómeno puede modificar las trayectorias de las tormentas y aumentar la probabilidad de condiciones húmedas e intensas en California. La declaración tiene un carácter preventivo y no significa que todas las comunidades enfrentarán los mismos impactos.

I'm declaring a state of emergency to mobilize state resources for a potentially historic El Niño winter in California.



With higher risks of heavy rain, flooding, and mudslides over the next several months, we're launching a whole-of-government effort to protect Californians. pic.twitter.com/nOcdVn8dwx — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 21, 2026

¿Cómo podría afectar El Niño a California?

El fortalecimiento de El Niño podría favorecer una temporada con lluvias intensas, fuertes vientos, nevadas en las zonas montañosas y oleaje elevado. También puede aumentar el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra, flujos de escombros y afectaciones en áreas costeras, especialmente cuando las tormentas coinciden con mareas altas.

Los pronósticos federales señalan que existe más de 90% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno de 2026-2027, mientras que la posibilidad de que llegue a niveles históricos se sitúa en 75%.

El otoño de 2026 comienza el 22 de septiembre, mientras que el invierno astronómico empieza el 21 de diciembre. Para la temporada meteorológica, el otoño comprende septiembre, octubre y noviembre, y el invierno comienza el 1 de diciembre.

Los posibles efectos dependerán de la trayectoria y la intensidad de cada sistema meteorológico, así como de las condiciones locales. Algunas comunidades podrían enfrentar carreteras cerradas, cortes de electricidad y daños en viviendas o negocios, mientras que otras tendrían que lidiar con interrupciones en los servicios y dificultades para trasladarse.

Las zonas afectadas por incendios recientes requieren atención adicional. Las lluvias intensas sobre terrenos quemados pueden aumentar la probabilidad de inundaciones repentinas y flujos de lodo o escombros. En las áreas costeras, el oleaje y las mareas altas pueden agravar la erosión y las inundaciones.

El Niño no determina por sí mismo la intensidad de cada tormenta ni garantiza que todo el estado tendrá un invierno más lluvioso. Los residentes deben consultar los pronósticos y las alertas emitidas por las autoridades de su localidad.

¿Qué medidas ordenó Gavin Newsom por El Niño en California?

La proclamación permite movilizar recursos estatales y agilizar los procesos de adquisición para reforzar la preparación ante las tormentas. Las agencias deberán coordinar acciones para reducir los riesgos y proteger a las comunidades vulnerables.

Entre las medidas se encuentra el almacenamiento de suministros para controlar inundaciones, como sacos de arena y bombas, además de la ubicación anticipada de equipos esenciales. Caltrans preparará material para el control del tráfico, el cierre de carreteras y la remoción de nieve en las vías con mayor exposición.

La Guardia Nacional de California podrá apoyar las operaciones de respuesta ante inundaciones, búsqueda y rescate, ingeniería y logística cuando sea necesario. Por su parte, las agencias ambientales y de recursos naturales colaborarán con las autoridades locales en la preparación frente a inundaciones, deslizamientos y flujos de escombros.

La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador deberá ampliar las comunicaciones públicas sobre el clima severo, las evacuaciones y las alertas de emergencia en varios idiomas.

¿Qué relación tiene El Niño con el cambio climático?

El Niño es un fenómeno natural, pero los investigadores estudian cómo el calentamiento global puede modificar su comportamiento y sus efectos.

Un estudio publicado en agosto de 2026 en la revista Science encontró que la variabilidad de El Niño en el Pacífico oriental fue 36,5% mayor durante las últimas cuatro décadas que en el periodo preindustrial. La investigación utilizó registros de corales vivos y fósiles de las islas Galápagos para reconstruir las condiciones climáticas de aproximadamente mil años.

Estos resultados aportan evidencia sobre los cambios en la variabilidad del fenómeno en un planeta más cálido. Sin embargo, no significan que cada episodio de El Niño vaya a producir los mismos efectos ni permiten anticipar por sí solos el comportamiento de una temporada específica.

California: ¿Cómo pueden prepararse los residentes por El Niño?

Las autoridades recomiendan que los residentes conozcan los riesgos de sus comunidades y se preparen antes de que lleguen las tormentas.

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