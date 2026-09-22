ICE oculta la ubicación de miles de detenidos con orden final de deportación

Desde el 15 de septiembre, miles de nombres desaparecieron del sistema. Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos dejó de mostrar en su propio sistema público dónde tiene detenidas a miles de personas con orden final de deportación, según reportó The Associated Press.

La medida deja a abogados y familiares sin manera oficial de rastrear a alguien que ya perdió su última apelación, justo cuando esa persona corre más riesgo de ser deportada en cualquier momento.

El cambio ocurre en medio de una campaña de deportaciones que ha llevado a los tribunales federales a emitir “un número histórico” de órdenes que frenan remociones individuales, según reconoció el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ante la AP.

Tres funcionarios actuales y exfuncionarios de la agencia, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron que el retiro de esos nombres del sistema ocurrió el 15 de septiembre, sin ningún aviso público previo.

¿Qué dicen los abogados?

Varios abogados consultados por la AP confirmaron que sus clientes desaparecieron del sistema esa misma semana, y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) alertó a sus miembros al respecto apenas el viernes.

No es la primera vez que agrupaciones legales denuncian fallas en cómo ICE reporta a quién tiene bajo custodia, pero esta exclusión específica no tiene precedente, según coincidieron varios especialistas en la nota.

¿Qué cambió exactamente y desde cuándo?

Desde el 15 de septiembre, las personas con una orden final de deportación ya no aparecen en el Sistema Localizador de Detenidos en Línea, la herramienta pública que ICE usa desde 2010 para que familiares, abogados y periodistas puedan buscar a alguien bajo custodia migratoria.

Antes de este cambio, cualquiera podía encontrar a esas personas con su nombre o su número de registro de extranjero, tal como sigue funcionando para el resto de los detenidos.

La exclusión no es total. Hay unos cuantos centros donde jueces ya habían ordenado a ICE mantener actualizada la información por litigios específicos en curso, y ahí el sistema sigue funcionando con normalidad:

El centro de detención de Adelanto, California

Las instalaciones temporales de Minneapolis

Las instalaciones temporales de Nueva York

Las instalaciones temporales del área de Chicago

Fuera de esos puntos, cualquier persona con una orden final que sea trasladada de centro —algo que ocurre con frecuencia antes de una deportación— corre el riesgo de perder todo rastro oficial, según advirtió Greg Chen, director de relaciones gubernamentales de AILA, a la AP.

🚨A Cuban man who ICE was actively force feeding in detention this month is no longer appearing in the system.



He had/has no legal representation and was in segregation because of his hunger strike — essentially incommunicado while ICE was force feeding him.



This locator system… https://t.co/1oQZbBeihh — Jose Olivares (@jlosc9) September 21, 2026

¿Qué significa tener una “orden final de deportación”?

Una orden final de deportación es la última palabra de un juez de inmigración: significa que ya no quedan apelaciones pendientes y que, legalmente, la persona debe salir del país. Puede tratarse de un caso que se litigó a fondo o de alguien que simplemente nunca se presentó a su audiencia en la corte, lo que también cuenta como una orden final bajo la ley.

Casi 16 mil personas arrestadas y llevadas a un centro de detención en julio ya tenían una orden de este tipo, más de un tercio del total de ese mes, de acuerdo con cifras de ICE recopiladas por el Deportation Data Project, un proyecto conjunto de UC Berkeley y UCLA.

Del total de más de 65 mil personas que ICE tenía detenidas a inicios de julio, alrededor del 30% estaría en esa misma situación, según estimó Michelle Mendez, directora legal del National Immigration Project.

¿Cómo afecta esto a las familias y a los abogados?

Atenas Burrola Estrada, subdirectora de programas del Amica Center for Immigrant Rights, contó a la AP que los 17 clientes de su organización con orden final desaparecieron del localizador, sin excepción.

My Khanh Ngo, abogada de la ACLU, relató un caso todavía más extremo: entre los que dejaron de aparecer hay ocho hombres somalíes recluidos en la base naval de Guantánamo, cuya ubicación ahora resulta prácticamente imposible de rastrear desde fuera.

“Si no puedes encontrar a tu cliente, no sabes qué le está pasando y no puedes llevarle esa información a la corte para detener su expulsión”, explicó Ngo. Chen, de AILA, describió el mismo problema desde el lado de las familias: muchas creen que su ser querido ya fue deportado simplemente porque dejó de aparecer en el sistema, cuando en realidad puede seguir detenido en algún centro sin que nadie logre confirmarlo.

Quien sospeche que un familiar entra en este caso puede intentar otras vías para ubicarlo fuera del localizador oficial, aunque el proceso se vuelve considerablemente más lento.

¿Qué dice el gobierno y qué opciones les quedan a los detenidos?

Consultado por la AP, DHS no confirmó ni negó el cambio directamente. La agencia respondió que las personas con orden final de deportación son una prioridad para la expulsión, y defendió la medida señalando que enfrenta un número histórico de mandatos judiciales que frenan remociones caso por caso.

Tener una orden final no cierra todas las puertas legales. Entre las opciones que todavía existen están:

Pedir que se reabra el caso ante la corte de inmigración si aparecen nuevas circunstancias

ante la corte de inmigración si aparecen nuevas circunstancias Presentar una petición de habeas corpus , para que un juez revise si la detención sigue siendo constitucional

, para que un juez revise si la detención sigue siendo constitucional Invocar protecciones contra la tortura o la persecución en el país al que la persona sería enviada, sobre todo cuando se trata de una deportación a un tercer país distinto al de origen

Ninguna de estas rutas funciona si el abogado ni siquiera sabe en qué centro está su cliente, y eso es justamente lo que este cambio en el localizador vuelve más difícil.

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