¿Citas falsas para exponer a ICE? FBI alerta por una polémica táctica en Estados Unidos

Agente del FB1 espera en una calle de EE. UU. Foto: Envato.

Un grupo de mujeres habría creado perfiles falsos en aplicaciones de citas para atraer a agentes vinculados con la aplicación de las leyes migratorias y después exponer sus datos en internet, según un memorándum del FBI distribuido en febrero de 2026, y el cual apenas se está dando a conocer. La advertencia surgió desde la oficina del FBI en Chicago y fue compartida con agencias policiales de Estados Unidos.

La historia parece sacada de una película. No lo es.

El FBI describió una táctica que mezcla aplicaciones de citas, identidades falsas y una tendencia conocida como tradwife, término utilizado para referirse a mujeres que muestran en redes sociales una imagen asociada con roles tradicionales de esposa y vida doméstica.

El objetivo atribuido a quienes estaban detrás de esos perfiles era conseguir que los agentes aceptaran una conversación o incluso una cita presencial. Después vendría la segunda parte: hacer pública su identidad y divulgar información personal para provocar vergüenza y desalentar las operaciones de inmigración.

La información fue revelada inicialmente por The Guardian y posteriormente reportada por NBC News. El documento llegó a medios a través de Property of the People, una organización dedicada a obtener registros gubernamentales mediante solicitudes de acceso a información pública.

¿Qué dijo el FBI sobre los perfiles falsos de citas?

El memorándum, fechado en febrero, señalaba que desde finales de enero de 2026 un pequeño grupo de mujeres presuntamente estaba creando cuentas ficticias en sitios de citas dirigidas a personal involucrado en la aplicación de las leyes migratorias.

Los perfiles, según el FBI, utilizaban imágenes relacionadas con la estética tradwife y mostraban intereses específicos que podían resultar atractivos para personas que trabajan en las fuerzas del orden.

La idea era sencilla y, precisamente por eso, inquietante: construir una identidad aparentemente compatible con el agente, iniciar contacto y trasladar la conversación del teléfono a la vida real.

Después, según la alerta, llegaría el doxing.

El término describe la publicación de información privada de una persona en internet sin su consentimiento. Puede incluir datos como nombres, domicilios, fotografías o información relacionada con familiares.

Pero aquí aparece un detalle importante que merece atención.

El propio FBI reconoció que el informe no constituía inteligencia finalmente evaluada. Además, el documento no identificó las aplicaciones de citas utilizadas, no indicó dónde habrían ocurrido los contactos y tampoco estableció que algún agente hubiera sido efectivamente expuesto mediante esta estrategia.

¿Por qué el FBI está preocupado por el doxing de agentes de inmigración?

La advertencia no apareció en el vacío.

Durante los últimos meses, distintas agencias estadounidenses han expresado preocupación por la exposición de información personal de agentes de ICE y otros funcionarios migratorios. El FBI ya había advertido en noviembre de 2025 que herramientas de inteligencia artificial, reconocimiento facial y extracción automatizada de datos podían aumentar la capacidad para identificar y localizar a funcionarios.

También hubo alertas relacionadas con posibles amenazas contra agentes y con nuevas tecnologías capaces de grabarlos discretamente.

Por eso, sería un error reducir esta historia a una curiosidad sobre aplicaciones de citas. El verdadero asunto es hasta dónde puede llegar la confrontación digital alrededor de la política migratoria estadounidense.

Y ahí la discusión se vuelve mucho más incómoda.

¿Los perfiles falsos de “tradwife” realmente lograron engañar a agentes de ICE?

Eso no está demostrado con la información disponible.

El memorándum del FBI no señala que los agentes hayan caído en una trampa ni identifica víctimas concretas. Tampoco explica con precisión de dónde surgió la información.

The Guardian encontró que el documento atribuía los datos a una “fuente colaborativa”, pero no incluía notas al pie ni referencias que permitieran comprobar de manera independiente el supuesto operativo. El exagente del FBI Mike German cuestionó precisamente esa falta de contexto y sostuvo que la alerta podía reforzar una percepción de confrontación entre las autoridades y sus críticos.

La controversia aumenta porque semanas antes el New York Post había publicado una historia sobre grupos en redes sociales que supuestamente buscaban contactar a agentes de ICE mediante aplicaciones de citas para obtener fotografías e información personal.

Sin embargo, esa publicación tampoco presentó entrevistas con mujeres que reconocieran haber participado en una operación de ese tipo ni pruebas de que agentes hubieran sido engañados.

Y hay una diferencia fundamental entre una conversación que circula en redes sociales y una operación que realmente ocurrió.

El FBI parece haber considerado suficientemente relevante el fenómeno como para advertir a otras agencias. Pero el propio documento deja claro que la información debía tomarse como una alerta y no como una conclusión definitiva.

¿Qué significa “tradwife” y por qué aparece en la alerta del FBI?

Tradwife es una abreviatura de traditional wife, o “esposa tradicional”.

El término se popularizó en internet para describir a mujeres que muestran una vida vinculada con la domesticidad, la cocina, el matrimonio y una distribución tradicional de los roles de género. En redes sociales, esta estética se ha convertido también en una identidad visual reconocible.

Según el FBI, esa imagen habría sido utilizada para hacer que los perfiles falsos resultaran más atractivos para determinados agentes de las fuerzas del orden.

Pero el FBI no proporcionó ejemplos de esas cuentas. No sabemos cómo se llamaban, qué fotografías utilizaban ni qué intereses específicos incluían.

Ese vacío importa.

Cuando una alerta de seguridad no permite verificar quién creó los perfiles, dónde aparecieron o si consiguieron engañar a alguien, el lector tiene que separar cuidadosamente lo que la autoridad afirma haber detectado de lo que todavía no puede comprobarse.

¿El FBI confirmó la alerta sobre los agentes de inmigración?

Sí. El FBI confirmó a NBC News la autenticidad del memorándum.

La agencia, sin embargo, evitó responder preguntas específicas sobre el contenido del documento y explicó que normalmente no comenta productos de inteligencia concretos. Su posición fue que comparte información con otras agencias para contribuir a la seguridad de las comunidades y de quienes trabajan en las fuerzas del orden.

El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, también defendió la preocupación por la exposición de los funcionarios. La agencia sostuvo que sus agentes enfrentan amenazas y que publicar sus identidades puede poner en riesgo tanto a ellos como a sus familias.

La cuestión, entonces, tiene dos caras.

Exponer domicilios, familiares o información privada puede convertirse en un problema real de seguridad. Pero cuestionar públicamente las actuaciones de un funcionario, identificarlo o documentar sus acciones en espacios públicos no necesariamente equivale a poner en peligro su vida.

Esa distinción es especialmente importante en un momento en que la aplicación de las leyes migratorias genera protestas, enfrentamientos y una enorme polarización política en Estados Unidos.

¿Por qué esta alerta del FBI genera dudas?

Porque la propia documentación deja varias preguntas abiertas.

No se conocen las aplicaciones de citas involucradas

No se identificó públicamente a las mujeres detrás de los perfiles

No está claro cuántos agentes fueron contactados

El FBI no confirmó que algún funcionario haya sido engañado

Tampoco se estableció que los perfiles hayan provocado una exposición real de datos personales

El FBI sí consideró que la táctica merecía ser comunicada a otras agencias. Pero la falta de detalles obliga a evitar una conclusión fácil.

La noticia no es que exista una red confirmada de mujeres que esté cazando agentes de ICE mediante citas románticas. La noticia es que el FBI distribuyó una alerta sobre una táctica que consideró suficientemente plausible como para advertir a otras autoridades, aun cuando el propio documento reconocía que la información no había sido evaluada definitivamente.

Y, en la era de las redes sociales, esa diferencia puede ser enorme.

Una fotografía, un nombre o una conversación privada pueden recorrer internet en minutos. Pero una alerta oficial también puede amplificar una historia antes de que todas sus piezas estén comprobadas.

Ese es quizá el punto más interesante de este caso: la batalla alrededor de ICE ya no se libra solamente en las calles o en los tribunales. También se está trasladando a los teléfonos, las aplicaciones de citas y las redes sociales.

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