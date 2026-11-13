Suspensión de vuelos en EE.UU.: qué pasa si viajas hoy a México, Centroamérica o el Caribe

El secretario de Seguridad Nacional descartó una amenaza contra EE.UU.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre suspender todos los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos hasta nuevo aviso, por “circunstancias extraordinarias” y razones de seguridad, de acuerdo con el aviso publicado en su sitio oficial de estado de vuelos. La orden entró en vigor alrededor de las 3:54 p.m., hora del Este (12:54 p.m., hora del Pacífico).

Según el secretario de Transporte, Sean Duffy, la suspensión se debe a un problema de comunicación que afectó a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta, que son las instalaciones que guían a los aviones entre regiones del país, aunque la FAA habló de fallas en “múltiples” centros. Más tarde, la agencia atribuyó la suspensión a una “falla temporal de telecomunicaciones”, mientras que el secretario de Seguridad Nacional aseguró que no se originó por una amenaza contra Estados Unidos, según CNN.

Hasta el cierre de esta nota, la FAA no había informado cuándo se levantará la medida. El aviso oficial marca un horario estimado de término por la noche, entre las 11:00 p.m. y las 11:30 p.m. hora del Este según distintos reportes, aunque esa hora no garantiza que los vuelos se reanuden entonces. Se trata de la segunda suspensión nacional de este tipo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, ya que la anterior ocurrió en enero de 2023 por una falla en el sistema de avisos a pilotos (NOTAM) y duró menos de dos horas.

¿Qué pasa si viajas hoy a México, Centroamérica o el Caribe?

La orden de la FAA detiene las salidas, pero no cierra el espacio aéreo, por lo que el impacto depende de dónde se esté y hacia dónde se vuele. De hecho, cuando empezó la suspensión había unos 3,100 aviones en el aire rumbo a Estados Unidos, y para la tarde del viernes ya se contaban al menos 8,000 retrasos y 400 cancelaciones, según datos de Flightradar24 y FlightAware citados por CBS News. Estos son los casos más comunes:

Si un vuelo sale de Estados Unidos: no podrá despegar mientras siga vigente la orden, aunque su destino sea México, Centroamérica o el Caribe. La suspensión aplica a todas las salidas desde aeropuertos del país, incluidos los vuelos de aerolíneas extranjeras como Aeroméxico o Volaris

no podrá despegar mientras siga vigente la orden, aunque su destino sea México, Centroamérica o el Caribe. La suspensión aplica a todas las salidas desde aeropuertos del país, incluidos los vuelos de aerolíneas extranjeras como Aeroméxico o Volaris Si se vuela hacia Estados Unidos desde otro país: la FAA indicó que los vuelos internacionales que llegan al país se gestionarán “caso por caso”. Antes de ir al aeropuerto, se debe confirmar con la aerolínea si el vuelo mantiene su horario

la FAA indicó que los vuelos internacionales que llegan al país se gestionarán “caso por caso”. Antes de ir al aeropuerto, se debe confirmar con la aerolínea si el vuelo mantiene su horario Si ya se está en el aire: los aviones que ya volaban pueden aterrizar, porque la medida no cierra el espacio aéreo, solo detiene las salidas .

los aviones que ya volaban pueden aterrizar, porque . Si se tiene una conexión en Estados Unidos: por ejemplo, un vuelo de Nueva York a San Salvador que conecta en Miami. Es probable que se pierda la conexión, así que se debe preguntar a la aerolínea por la reprogramación antes de salir hacia el aeropuerto

Además, los retrasos podrían seguir aun después de que se levante la orden, porque cuando una suspensión se alarga, las tripulaciones llegan al máximo de horas de trabajo permitidas en un día, lo que suele provocar más cancelaciones, según CNBC. Por eso, quienes viajan el sábado también deben revisar el estado de su vuelo.

🚨 @SecMullinDHS on FFA nationwide GROUND STOP: "This was a telecommunications outage throughout FAA. Out of an abundance of caution, we have grounded all the fights… There is no indication as of yet that this was a nefarious attack." pic.twitter.com/zB3LOmvDZk — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 13, 2026

Puedes revisar en tiempo real el estado de los vuelos en tu aeropuerto

La información cambia minuto a minuto, por lo que conviene revisar las fuentes oficiales antes de salir de casa y no solo al llegar al aeropuerto. Estas son las más confiables:

Página oficial de la FAA: en nasstatus.faa.gov aparecen las demoras y suspensiones vigentes en cada aeropuerto del país, actualizadas en tiempo real

en nasstatus.faa.gov aparecen las demoras y suspensiones vigentes en cada aeropuerto del país, actualizadas en tiempo real La app o el sitio de tu aerolínea: es la forma más rápida de saber si ub vuelo fue cancelado, retrasado o reprogramado. Se deben activar las notificaciones

es la forma más rápida de saber si ub vuelo fue cancelado, retrasado o reprogramado. Se deben activar las notificaciones El sitio oficial del aeropuerto: los principales tienen tableros de salidas en línea, por ejemplo: Miami: miami-airport.com Nueva York JFK: jfkairport.com Houston: fly2houston.com Los Ángeles: flylax.com Dallas: dfwairport.com Chicago: flychicago.com

los principales tienen tableros de salidas en línea, por ejemplo:

¿Te devuelven el dinero si cancelan tu vuelo?

Las reglas del Departamento de Transporte obligan a las aerolíneas a dar un reembolso en efectivo si cancelan un vuelo y no se acepta otra opción de viaje, y la regla aplica tanto a aerolíneas estadounidenses como extranjeras en vuelos desde, hacia o dentro de Estados Unidos. Sin embargo, conviene tener claros algunos detalles:

Reembolso o reprogramación, no ambos: si el pasajero acepta que lo cambien a otro vuelo, ya no le corresponde el reembolso de ese tramo

si el pasajero acepta que lo cambien a otro vuelo, ya no le corresponde el reembolso de ese tramo Retrasos largos también cuentan: si un vuelo nacional se retrasa más de tres horas, o uno internacional más de seis, y el pasajero decide no viajar, puede solicitar la devolución de su dinero

si un vuelo nacional se retrasa más de tres horas, o uno internacional más de seis, y el pasajero decide no viajar, puede solicitar la devolución de su dinero Conexiones perdidas: si un pasajero pierde una conexión y el nuevo vuelo lo llevaría a su destino final más de tres horas tarde, puede tomarlo o cancelarlo y solicitar el reembolso de ese segundo tramo

si un pasajero pierde una conexión y el nuevo vuelo lo llevaría a su destino final más de tres horas tarde, puede tomarlo o cancelarlo y solicitar el reembolso de ese segundo tramo Plazos: el reembolso debe llegar en un plazo de siete días cuando el pago se hizo con tarjeta de crédito y de 20 días cuando se usó otro método de pago

Hay un matiz importante: las comidas y el hotel que algunas aerolíneas ofrecen suelen aplicar solo cuando el problema es responsabilidad de la aerolínea. Una orden de la FAA no es responsabilidad de la aerolínea, así que esos beneficios podrían no estar garantizados. Se puede revisar los compromisos de cada aerolínea en flightrights.gov, el sitio del Departamento de Transporte. Si el viaje incluye un tramo con una aerolínea de otro país, se debe revisar también las reglas de ese país.

Qué hacer si estás en el aeropuerto

Las filas en los mostradores suelen crecer rápido durante una suspensión, así que algunas medidas sencillas pueden ahorrar tiempo y problemas:

Antes de salir de la fila de la aerolínea, conviene solicitar la reprogramación desde la app, ya que suele ser más rápido

Es recomendable guardar los pases de abordar, los recibos de gastos y cualquier aviso de cancelación o retraso

Quienes viajan con niños o personas mayores pueden preguntar si tienen prioridad para reprogramar su vuelo

Nota en desarrollo. Se actualizará con información oficial.

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