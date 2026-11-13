Récord de deportaciones en Estados Unidos: ICE expulsó a 483 mil personas en 2026

ICE reporta 483,200 deportaciones en 2026. Foto: Envato.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a 483 mil 200 personas durante el año fiscal 2026, una cifra récord que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó el 12 de noviembre. El anuncio confirma el endurecimiento de las operaciones migratorias en Estados Unidos y pone nuevamente bajo presión a las comunidades inmigrantes, particularmente a las familias latinas que viven con temor a una detención o separación.

El número representa uno de los balances más elevados de expulsiones registrados por la agencia. Sin embargo, hay algo que vale la pena mirar con detenimiento: no todas las salidas de inmigrantes del país corresponden al mismo procedimiento migratorio.

¿Cuántos inmigrantes deportó ICE durante 2026?

De acuerdo con el reporte difundido por el DHS, ICE contabilizó 483 mil 200 deportaciones entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, periodo que comprende el año fiscal estadounidense.

La cifra supera las 442 mil 640 deportaciones del año fiscal 2025 y queda muy por encima de las 271 mil 480 registradas en 2024. Esto representa un crecimiento aproximado del 78% respecto a los últimos registros de la administración anterior.

El gobierno de Donald Trump presentó los resultados como una muestra del alcance de su política migratoria. Pero el balance no se limita a las personas expulsadas.

ICE también reportó 474 mil 850 arrestos migratorios durante el año fiscal 2026, prácticamente el doble de los 239 mil 890 registrados en 2025. Se trata de indicadores diferentes: un arresto no significa necesariamente que la persona termine deportada.

¿Las 483 mil deportaciones fueron expulsiones forzosas?

Esta es una de las distinciones más importantes para entender el anuncio.

En materia migratoria estadounidense existen diferentes formas de salida del país. Una deportación formal, conocida como removal, no es lo mismo que un retorno o una salida voluntaria. Cada procedimiento tiene características y consecuencias legales distintas.

ICE podrá hacer deportaciones rápidas en todo EE. UU. Foto: Cuartoscuro

El análisis del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, advierte sobre la importancia de distinguir estas categorías al revisar las cifras migratorias.

Por ejemplo, una salida voluntaria permite que una persona abandone Estados Unidos sin recibir necesariamente una orden formal de deportación. Esto puede tener consecuencias diferentes para alguien que posteriormente busque regresar mediante un trámite migratorio.

Por eso, las 483 mil 200 expulsiones anunciadas por ICE no deben interpretarse automáticamente como 483 mil 200 deportaciones forzosas con órdenes formales. Para conocer la composición exacta del balance sería necesario contar con un desglose más detallado de los procedimientos utilizados.

ICE también aumentó los arrestos de inmigrantes en Estados Unidos

El crecimiento de las deportaciones viene acompañado de un incremento considerable en las detenciones migratorias.

Los datos difundidos por la agencia muestran que los arrestos pasaron de 113 mil 430 en el año fiscal 2024 a 239 mil 890 en 2025 y alcanzaron 474 mil 850 en 2026.

La diferencia refleja una expansión de las operaciones de control migratorio. Para las comunidades inmigrantes, esto significa que el riesgo de enfrentar un procedimiento de detención no se limita a quienes intentan cruzar la frontera.

También preocupa la falta de información detallada sobre quiénes integran las cifras. El anuncio oficial no permite establecer cuántas de las personas deportadas tenían condenas penales, cuántas enfrentaban procesos migratorios pendientes o cuántas tenían familiares ciudadanos estadounidenses.

El récord puede ser presentado por el gobierno como un logro de su estrategia migratoria. Sin embargo, para miles de hogares, detrás de cada número hay una historia que no aparece en los comunicados oficiales: familias que pierden a uno de sus integrantes, trabajadores que dejan de aportar ingresos y niños que enfrentan la posibilidad de crecer separados de sus padres.

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