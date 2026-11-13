NOAA advierte por fuertes nevadas en cinco estados de Estados Unidos

El invierno en Estados Unidos ya se está sintiendo. Foto: Envato.

El invierno comienza a hacerse sentir en las montañas del oeste de Estados Unidos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) publicó un mapa que señala cinco estados con riesgo de recibir fuertes nevadas entre el 17 y el 23 de noviembre de 2026. Algunas zonas podrían acumular más de seis pulgadas de nieve, una cantidad capaz de complicar los viajes por carretera y las actividades en áreas de montaña.

La advertencia no significa que todo el territorio de esos estados vaya a quedar cubierto de blanco. El pronóstico se concentra principalmente en elevaciones altas y tiene distintos niveles de riesgo según la región.

¿Cuáles son los cinco estados que podrían recibir más de medio pie de nieve?

El mapa del Centro de Predicción Climática (CPC), organismo de NOAA, identifica áreas montañosas de cinco estados del oeste con posibilidades de registrar nevadas importantes durante la semana del 17 al 23 de noviembre.

Los territorios señalados son:

Colorado: las montañas de San Juan y otras zonas de las Montañas Rocosas

las montañas de San Juan y otras zonas de las Montañas Rocosas Utah: la cordillera Wasatch

la cordillera Wasatch California: la Sierra Nevada y las montañas Klamath

la Sierra Nevada y las montañas Klamath Nevada: sectores de la Sierra Nevada

sectores de la Sierra Nevada Oregon: las montañas Klamath, en el sur del estado

De acuerdo con el análisis publicado por Autoblog, el mayor nivel de riesgo se concentra en el suroeste de Colorado, especialmente en las montañas de San Juan.

En esa región existe una probabilidad superior al 40% de que se acumulen más de seis pulgadas de nieve, equivalentes a unos 15 centímetros. Para las demás áreas montañosas señaladas, NOAA mantiene un riesgo menor, aunque suficiente para seguir de cerca la evolución del pronóstico.

Colorado concentra la mayor posibilidad de una nevada intensa

No todas las zonas marcadas en el mapa tienen las mismas condiciones. Colorado destaca porque las montañas de San Juan aparecen bajo un riesgo moderado de nevadas fuertes para el martes 17 de noviembre.

La posibilidad de que se acumulen más de seis pulgadas también alcanza sectores de las Montañas Rocosas. En Utah, California, Nevada y Oregon, el riesgo se extiende a zonas elevadas donde las condiciones del terreno pueden favorecer la acumulación de nieve.

Esto importa especialmente para quienes planean viajar por carreteras de montaña. Una nevada puede reducir la visibilidad, cubrir el pavimento y hacer que algunos tramos sean mucho más difíciles de recorrer, incluso para conductores acostumbrados al invierno.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.