Taylor Swift actuará en los CMA Awards 2026 por primera vez en 13 años
Taylor Swift se presentará en los CMA Awards 2026 el 18 de noviembre. Será su primera actuación en la ceremonia desde 2013
Taylor Swift volverá al escenario de los CMA Awards 2026 el miércoles 18 de noviembre. Será su primera actuación en la ceremonia desde 2013, cuando interpretó “Red” junto a Alison Krauss y Vince Gill. La Asociación de Música Country confirmaron que la cantante se sumará a la 60.ª edición del evento, que se realizará en el Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee.
La actuación de Swift llega 13 años después de su última presentación en los CMA Awards. En 2013, la cantante interpretó una versión acústica de “Red” acompañada por Alison Krauss y Vince Gill. Su regreso ocurre una década después de su aparición más reciente en la ceremonia, aunque no se ha anunciado qué canción interpretará ni si formará parte de un homenaje.
La 60.ª entrega de los CMA Awards se transmitirá en vivo el miércoles 18 de noviembre de 8:00 pm a 11:00 pm, hora del Este. La ceremonia estará disponible al día siguiente en Hulu. Lainey Wilson será la conductora por tercer año consecutivo.
Swift se une a un cartel que incluye a Ella Langley, Miranda Lambert, Kacey Musgraves, Cody Johnson, Tucker Wetmore, Tim McGraw, Zach Top y The Red Clay Strays. La cantante también está nominada a Sencillo del Año por “I Knew It, I Knew You”, lo que marca su 26.ª candidatura a los CMA Awards.
La relación de Taylor Swift con los CMA Awards se remonta a 2006, cuando asistió por primera vez a la ceremonia. En 2007 recibió su primer premio, el Horizon Award, y en 2009 se convirtió en la artista más joven en ganar Entertainer of the Year. Su regreso en 2026 se produce en una edición que celebra 60 años de la entrega.
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