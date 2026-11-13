Olas gigantes en California y frío en la Costa Este: cómo estará el clima el fin de semana

El aviso por olas gigantes en California será hasta el 15 de noviembre Foto: Envato

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) advierte olas gigantes de 25 a 35 pies en la costa del Pacífico de California durante el fin de semana. En la costa este, un sistema traerá frío, viento, lluvia y posible nieve en zonas del noreste.

En California, la Oficina del NWS para el Área de la Bahía de San Francisco emitió un aviso de olas altas desde el viernes 13 de noviembre a las 6:00 pm hasta el domingo 15 de noviembre a las 4:00 am, hora del Pacífico. El organismo señala que las olas rompientes en la costa del Pacífico podrían alcanzar 25 a 35 pies, por lo que recomienda mantenerse alejado de playas, rompeolas, muelles y rocas.

🚨UPDATE: The Beach Hazard Statement has been adjusted to start now and will continue through 6 PM Friday. From 6 PM Friday through 4 AM Sunday a High Surf Warning will be in effect for Pacific Coast beaches.



Never turn your back on the ocean. #CAwx pic.twitter.com/aCNMfATfSN — NWS Bay Area 🌉 (@NWSBayArea) November 11, 2026

En la costa este, el NWS advierte que un sistema traerá impactos costeros significativos en el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra durante el fin de semana. El organismo anticipa inundaciones costeras moderadas a importantes, lluvia intensa, viento fuerte y olas altas; también prevé acumulación de nieve desde la zona de los Grandes Lagos hasta partes del noreste.

Olas altas en California: dónde y cuándo

La Oficina del NWS para el Área de la Bahía de San Francisco y Monterey indica que el aviso de olas altas se extiende desde el viernes 13 de noviembre a las 6:00 pm hasta el domingo 15 de noviembre a las 4:00 am, hora del Pacífico. El aviso cubre la costa de San Francisco y San Mateo, entre otras zonas.

El pronóstico del NWS para Santa Cruz señala que el aviso de olas altas se mantiene durante ese periodo. La oficina también mantiene una declaración de peligros en playas desde el miércoles 11 de noviembre a las 9:00 pm hasta el viernes 13 de noviembre a las 6:00 pm, hora del Pacífico

El organismo también advierte que las olas pueden arrastrar a las personas hacia el mar sin previo aviso, incluso desde la playa, los rompeolas o las rocas. Por eso, recomienda no acercarse al agua, no acudir a muelles, rompeolas o infraestructura junto al mar y no dar la espalda al océano.

Frío y nieve en la costa este

El NWS indica que el aire polar avanzará hacia la mitad oriental del país durante el fin de semana. El organismo también anticipa acumulación de nieve desde la zona de los Grandes Lagos hasta partes del noreste.

En Nueva Jersey, por ejemplo, el pronóstico del NWS para el condado de Ocean señala lluvia, viento y temperaturas mucho más frías, con máximas en los altos 40 grados Fahrenheit y ráfagas de hasta 35 mph. El organismo indica que la temperatura bajará a los bajos 40 grados Fahrenheit durante la tarde.

¿Qué hacer ante olas altas?

El NWS recomienda mantenerse alejado de playas, rompeolas, muelles y rocas durante los avisos de olas altas. El organismo señala que las corrientes de resaca y las olas sorpresa pueden arrastrar a las personas hacia el mar sin previo aviso.

La Oficina del NWS para San Diego indica que las personas sin experiencia deben permanecer fuera del agua debido a las condiciones peligrosas de surf. La oficina también advierte sobre la posibilidad de erosión localizada en playas.

¿Cómo consultar alertas oficiales?

El NWS permite consultar alertas por condado y por zona a través de su sitio oficial. Las oficinas locales del organismo publican avisos de olas altas, advertencias costeras y pronósticos marinos para cada región.

Para California, la Oficina del NWS para San Francisco y Monterey publica información sobre avisos de olas altas y condiciones peligrosas en playas. Para la costa este, el NWS mantiene alertas y pronósticos por condado y por zona.

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