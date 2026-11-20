E-Verify decide si una persona puede trabajar legalmente en EE.UU. Foto Cuartoscuro

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración de Servicios Generales (GSA) identificaron a más de mil 500 empresas con contratos federales por más de 53 mil millones de dólares como posibles incumplidoras de las reglas de E-Verify, el sistema que confirma si una persona puede trabajar legalmente en Estados Unidos, según un comunicado del DHS.

En su propio anuncio, la GSA precisó que mil 579 contratistas recibieron una notificación y que tienen 30 días para demostrar que cumplen con el programa. La revisión forma parte de la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca para Eliminar el Fraude, que encabeza el vicepresidente JD Vance.

Pese al alcance de la cifra, la medida apunta a empresas que tienen contratos con el gobierno federal, no a todos los empleadores del país. Sin embargo, quienes trabajan para esas compañías sí podrían notar cambios, debido a que la revisión obliga a muchas de ellas a verificar a sus empleados con mayor rigor.

¿Por qué el gobierno revisa contratos por 53 mil millones de dólares?

Las dependencias justificaron la revisión con el argumento de que el dinero público no debe beneficiar a empresas que no verifican a su personal. En ese sentido, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que “el dinero de los contribuyentes nunca debería usarse para emplear a inmigrantes ilegales”, mientras que el administrador de la GSA, Edward C. Forst, sostuvo que los contratos federales solo deben otorgarse a empresas que cumplen la ley.

Además de notificar a las compañías, ambas dependencias enviaron cartas a los jefes de compras de las agencias federales para pedirles reforzar la revisión del cumplimiento.

Pese a lo anterior, que una empresa aparezca en la lista no significa que tenga trabajadores sin permiso. El gobierno las calificó como “posiblemente” incumplidoras, y el anuncio no incluyó ninguna cifra de empleados sin autorización para trabajar.

¿Qué es E-Verify y a quién obliga?

E-Verify es un sistema gratuito en línea que compara los datos del formulario I-9 de cada trabajador con registros del DHS y del Seguro Social. Para la mayoría de los empleadores su uso es voluntario, aunque algunos estados lo exigen por ley.

Con los contratistas federales, en cambio, la regla es distinta, ya que desde 2009 una cláusula en ciertos contratos los obliga a usar el sistema, de acuerdo con la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO). Esa obligación aplica a contratos de cierto monto y con duración de al menos 120 días, y cubre tanto a las nuevas contrataciones como a los empleados, nuevos o antiguos, que trabajan directamente en el contrato federal.

Por esa razón, un trabajador con años en una empresa contratista podría ser verificado aunque nunca haya pasado por E-Verify. Aun así, el sistema solo entrega al empleador un resultado de autorización o de “no coincidencia”, y nunca revela la ciudadanía ni el estatus migratorio del trabajador, según la página oficial de E-Verify.

Las fallas que el gobierno detectó en las empresas

La carta enviada a los contratistas, firmada por Mullin y Forst, detalla los problemas que motivaron cada notificación. Varios de ellos tienen más que ver con trámites que con la contratación de personas sin papeles:

Falta de inscripción: la empresa no está registrada en E-Verify o su perfil no la identifica como contratista federal

la empresa no está registrada en E-Verify o su perfil no la identifica como contratista federal Datos incompletos: al perfil le faltan los números de identificación de la empresa o no coinciden con los del contrato

al perfil le faltan los números de identificación de la empresa o no coinciden con los del contrato Casos sin crear: la compañía no parece haber verificado a los empleados que trabajan en el contrato federal

En consecuencia, muchas empresas podrían resolver su situación con ajustes administrativos, aunque las que deban crear casos pendientes tendrán que verificar a trabajadores que hasta ahora no habían pasado por el sistema.

¿Qué pasa con las empresas que no demuestren que usan E-Verify?

De acuerdo con la carta, las compañías deben responder a más tardar el 16 de diciembre de 2026. Para ello, pueden corregir las fallas, ya sea inscribiéndose, actualizando su perfil o creando los casos pendientes, o bien disputar los hallazgos con documentos si consideran que los registros del gobierno son incorrectos.

Si una empresa no responde o no logra demostrar que cumple, el caso pasará a revisión del gobierno, incluido el oficial a cargo del contrato, para definir los “siguientes pasos apropiados”. De igual manera, la carta no precisó cuáles serían esas medidas.

Según la GAO, la regulación federal de compras obliga al DHS a enviar a revisión de suspensión e inhabilitación a los contratistas cuyas cuentas de E-Verify sean canceladas, lo que podría dejarlos fuera de futuros contratos con el gobierno.

¿Qué derechos tienes si E-Verify marca un error?

Para los trabajadores, el escenario más delicado es recibir una “no coincidencia”, conocida como TNC. Ese resultado aparece cuando los datos del empleado no coinciden con los registros federales, y no significa necesariamente que la persona no tenga permiso para trabajar.

Por eso, las reglas de E-Verify establecen protecciones específicas para el trabajador durante ese proceso:

Aviso por escrito: el empleador debe entregarte un Aviso de Acción Adicional y revisarlo contigo en privado

el empleador debe entregarte un Aviso de Acción Adicional y revisarlo contigo en privado Tiempo para resolverlo: cuentas con 10 días hábiles federales para decidir si corriges el error ante el DHS o el Seguro Social

cuentas con 10 días hábiles federales para decidir si corriges el error ante el DHS o el Seguro Social Sin represalias: mientras el caso está pendiente, la empresa no puede despedirte ni suspenderte solo por haber decidido aclarar la no coincidencia.

mientras el caso está pendiente, la empresa no puede despedirte ni suspenderte solo por haber decidido aclarar la no coincidencia. Despido solo al final: el empleador puede despedirte con base en E-Verify únicamente si no tomas acción o si el caso termina en una no confirmación final.

A esas reglas se suma la prohibición de discriminar. Las empresas deben usar E-Verify de la misma forma con todos sus empleados, sin importar su ciudadanía, estatus migratorio u origen nacional, y quien considere que fue tratado de forma distinta puede acudir a la Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados del Departamento de Justicia.

En paralelo, conviene mantener tus documentos al día, ya que pedir tarde la renovación del permiso de trabajo o perder un estatus como el TPS sin otro permiso vigente también puede afectar tu empleo. Para consultar tu caso, E-Verify ofrece la herramienta myE-Verify y la línea 888-897-7781.

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