El DHS acusó a funcionarios de Texas del posible fin de ICE en el estado. Foto: AFP

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusó a funcionarios de Texas de planear el fin de la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) una vez que la gobernadora electa Gina Hinojosa asuma el cargo, según un comunicado oficial de la dependencia.

En ese texto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, advirtió que si Texas dejara de cooperar con ICE y se convirtiera en un estado santuario, sería “una de las peores faltas al deber que hemos visto en mucho tiempo”. Además, pidió a Hinojosa y a otros líderes estatales seguir colaborando con las autoridades migratorias.

Pese a lo anterior, el comunicado no identificó a quienes supuestamente preparan ese cambio, y hasta su publicación Hinojosa no había anunciado el fin de la cooperación. Mientras tanto, la ley estatal SB 8 sigue vigente y obliga a los alguaciles a buscar acuerdos con ICE a más tardar el 1 de diciembre de 2026.

¿Qué dijo el DHS sobre los planes de Texas?

El comunicado solo mencionó por su nombre a Hinojosa y, en lugar de cifras sobre acuerdos de cooperación, enumeró unos 20 casos de personas arrestadas, condenadas o deportadas en Texas entre mayo y noviembre de 2026.

La advertencia llega días después de que el alcalde de Houston, John Whitmire, firmara una orden para limitar la cooperación de la policía con ICE, según la agencia AP. Con esa medida, los agentes de la ciudad solo contactarán a ICE si la persona es arrestada por un delito que amerite cárcel o tiene una orden administrativa de inmigración.

De acuerdo con la agencia, Whitmire vinculó la orden al triunfo demócrata en Texas, que incluyó a Hinojosa, quien en campaña prometió un camino de regularización para inmigrantes con años en el país.

¿Qué exige la ley SB 8 a los alguaciles de Texas?

La SB 8 entró en vigor el 1 de enero de 2026 y obliga a cada alguacil cuyo condado opera una cárcel, o contrata a una empresa para operarla, a buscar un acuerdo con ICE, según el texto oficial de la ley. La ley aprobada no fija un mínimo de población, por lo que aplica a condados grandes y pequeños. Entre sus puntos destacan:

Tipo de acuerdo: un convenio bajo la sección 287(g) o un programa federal similar, sin un modelo específico.

un convenio bajo la sección 287(g) o un programa federal similar, sin un modelo específico. Si ICE no ofrece el acuerdo: no hay excepción, ya que el alguacil debe volver a solicitarlo al menos una vez al año y entregar pruebas al fiscal general.

no hay excepción, ya que el alguacil debe volver a solicitarlo al menos una vez al año y entregar pruebas al fiscal general. Sanción por incumplir: el fiscal general puede demandar al alguacil ante un tribunal de distrito y cobrarle los gastos del juicio.

En la práctica, estos acuerdos dan a los agentes locales algunas funciones de ICE. Con el modelo de cárcel, revisan el estatus migratorio de personas que ya están detenidas; con el de órdenes, ejecutan órdenes administrativas de ICE contra personas bajo su custodia; y con el de fuerza de tarea, aplican esas funciones durante su trabajo diario. ICE ya extendió ese esquema con acuerdos con policías locales en decenas de estados.

Sanctuary politicians in Texas have announced plans to end cooperation with @ICEgov once Governor-elect Hinojosa takes office.



Texas has been a critical partner to DHS in removing criminal illegal aliens from our communities. Ending 287(g) partnerships will only make Texas… — Homeland Security (@DHSgov) November 19, 2026

Por qué el 1 de diciembre es una fecha clave

La ley fija que los alguaciles deben cumplir a más tardar el 1 de diciembre de 2026, semanas antes del cambio de gobierno. Hinojosa asumirá la gubernatura el 19 de enero de 2027, mientras que la nueva Legislatura iniciará sesiones el 12 de enero.

Por esa razón, quien podría demandar a los alguaciles que incumplan en diciembre sería el fiscal general republicano Ken Paxton. Su sucesor, el demócrata Nathan Johnson, asumirá en enero, y queda por verse si mantendrá la misma presión sobre los condados.

¿Qué proponen los proyectos para derogar la SB 8?

El representante Trey Martínez Fischer y el senador José Menéndez, demócratas de San Antonio, presentaron los proyectos HB 123 y SB 99 para eliminar esa obligación. De acuerdo con los registros de la Legislatura de Texas, el SB 99 se presentó el 9 de noviembre de 2026 y, si se aprueba, entraría en vigor el 1 de septiembre de 2027.

Ambas iniciativas deberán discutirse en la sesión de enero, y necesitarían la aprobación de las dos cámaras y la firma de la gobernadora.

¿Qué cambia en la práctica para los inmigrantes en Texas?

Para los inmigrantes en Texas, las reglas actuales siguen en pie, ya que la SB 8 continúa vigente, los acuerdos 287(g) firmados siguen activos y el plazo del 1 de diciembre se mantiene. Incluso si se aprueba el SB 99, la derogación no entraría en vigor antes de septiembre de 2027.

Además, la orden de Houston aplica solo a la policía de la ciudad, no a la oficina del alguacil del condado Harris, que sigue sujeta a la SB 8. En comunidades pequeñas, estos acuerdos ya tuvieron efectos visibles, como en Ingram, Texas, donde la policía local sumó 194 casos migratorios en menos de un año.

Qué hacer si te detiene un alguacil con acuerdo 287(g)

En condados con acuerdo 287(g), tu estatus migratorio puede revisarse dentro de la cárcel, por lo que conviene conocer tus derechos si un agente del alguacil te detiene. Estas son algunas recomendaciones:

Derecho a guardar silencio: la ley te permite no responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento o tu estatus migratorio

la ley te permite no responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento o tu estatus migratorio Documentos: lo recomendable es no firmar nada que no entiendas, porque algunos papeles implican aceptar una salida voluntaria o una deportación

lo recomendable es no firmar nada que no entiendas, porque algunos papeles implican aceptar una salida voluntaria o una deportación Abogado: antes de responder o firmar, pide hablar con un abogado

antes de responder o firmar, pide hablar con un abogado Consulado: como persona extranjera detenida, puedes pedir que se notifique a tu consulado

como persona extranjera detenida, puedes pedir que se notifique a tu consulado Plan familiar: memoriza el número de un familiar y deja instrucciones para el cuidado de tus hijos

Asimismo, si ICE envía una orden de retención (detainer), la cárcel puede mantenerte hasta 48 horas después de tu salida programada para que agentes federales te recojan. En caso de traslado, tu familia puede usar el localizador de detenidos de ICE para saber dónde estás.

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