Nuevas lluvias amenazan a Florida.

Florida vuelve a estar bajo el agua. Apenas unas semanas después de que las lluvias inundaran viviendas, bloquearan carreteras y dejaran a cientos de personas en situaciones complicadas, las nuevas precipitaciones ya provocaron inundaciones, rescates y cierres de carreteras en Brevard y Volusia. El río St. Johns rompió un récord que se mantenía desde 1953 y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que la lluvia podría seguir hasta inicios de la próxima semana.

El problema no es únicamente la cantidad de agua que está cayendo. En algunas localidades, las calles todavía tenían acumulaciones del temporal de principios de mes, los sistemas de drenaje trabajan bajo presión y hay familias que siguen intentando recuperar lo que perdieron.

¿Qué está pasando hoy en Brevard y Volusia?

El NWS emitió la mañana de este viernes una advertencia de inundaciones repentinas para el norte de Brevard, el sureste de Volusia y el noreste de Seminole, vigente hasta las 12:30 p. m. Según el organismo, en esa zona ya cayeron entre 2 y 3 pulgadas de lluvia y podrían sumarse otras 2 a 4. Entre las localidades en riesgo están Port Orange, New Smyrna Beach, Edgewater y Oak Hill.

Estos son los puntos más críticos:

Refugio: el condado de Brevard habilitó un refugio en el Walter Butler Community Center (4201 N. Cocoa Blvd., Cocoa). Para más información, se puede llamar al 2-1-1.

Río St. Johns en récord histórico: cerca de Cocoa, el río alcanzó 18.66 pies a las 6:15 a. m. del viernes, un pie por encima del récord de 1953, y se desbordó hacia vecindarios cercanos.

Rescates y evacuaciones: más de 100 personas fueron rescatadas el jueves 19 de noviembre y unas 65 viviendas de Palm Bay Estates quedaron bajo orden de evacuación obligatoria.

Carreteras cerradas: la State Road A1A cerca de la base Patrick, la State Road 46 entre Mims y Sanford, el puente de Port Malabar Boulevard en Palm Bay, que volvió a sufrir daños, y varias vías en Titusville y en el Centro Espacial Kennedy.

Escuelas y oficinas cerradas: las escuelas públicas de Brevard y Volusia cerraron jueves y viernes y regresan el 30 de noviembre, después de Thanksgiving. Las oficinas del gobierno de Brevard y el ayuntamiento de Melbourne también cerraron el viernes.

¿Qué comunidades de Florida siguen en riesgo de inundaciones?

El NWS mantiene una vigilancia por inundaciones para nueve condados del centro-este de Florida: Volusia, Seminole, Orange, Osceola, Okeechobee, Brevard, Indian River, St. Lucie y Martin.

El aviso se extiende hasta las 7:00 p. m. del viernes 20, hora local. Para este viernes, el organismo pronostica entre 2 y 6 pulgadas de lluvia en el centro-este de Florida, y de 8 a 10 pulgadas o más en el norte de Brevard y la costa de Volusia.

La advertencia incluye ciudades como Orlando, Kissimmee, Daytona Beach, Melbourne, Palm Bay, Vero Beach, Fort Pierce y Port St. Lucie.

En el sur del estado también existe preocupación. El NWS de Miami emitió una vigilancia para las zonas urbanas y costeras de Palm Beach. Miami-Dade y Broward, aunque no están incluidos en esa misma vigilancia específica, también enfrentan riesgo de inundaciones urbanas.

La ubicación de las lluvias más intensas todavía puede cambiar. Por eso, los pronósticos no significan que todas estas ciudades recibirán la misma cantidad de agua.

Palm Beach todavía tiene calles anegadas y viviendas afectadas

Una de las situaciones más delicadas se encuentra en el condado de Palm Beach. El problema quedó expuesto después de las lluvias de principios de noviembre, cuando varias comunidades permanecieron inundadas incluso una semana después del temporal.

Infobae reportó que en barrios como Lone Pine, en Riviera Beach, el agua llegó hasta los alféizares de algunas ventanas. En RiverWalk, adultos mayores quedaron aislados durante días y dependieron de sus vecinos para recibir alimentos y otros suministros.

La situación también alcanzó a los servicios esenciales. Una planta sanitaria trabajó con capacidad reducida después de sufrir daños durante las precipitaciones. En West Palm Beach, el alcalde Keith James extendió la emergencia local hasta el domingo 22 de noviembre para mantener las operaciones de bombeo y controlar los niveles de agua en zonas como Grassy Waters.

La preocupación es que nuevas lluvias encuentren a estas comunidades sin haber terminado de recuperarse.

Brevard y la Costa del Tesoro ya venían de lluvias extraordinarias

El condado de Brevard llegó a esta semana con las consecuencias del temporal del 1 y 2 de noviembre, un evento que los meteorólogos calcularon como de “1 en 1,000 años”. Las cifras preliminares difundidas por el NWS muestran la magnitud de lo ocurrido: Malabar acumuló 24.10 pulgadas de lluvia en aproximadamente 48 horas y Grant-Valkaria registró 23.69 pulgadas.

Palm Bay recibió 20.60 pulgadas y Melbourne Beach alcanzó 19.80 pulgadas.

Aquellas precipitaciones provocaron inundaciones en viviendas, vehículos atrapados y cierres de carreteras. En Brevard, las autoridades reportaron dos muertes y más de 150 rescates.

En la Costa del Tesoro, localidades como Port St. Lucie, Fort Pierce y Jensen Beach también enfrentaron afectaciones. Algunas zonas todavía necesitan trabajos de recuperación en sus sistemas de drenaje y vialidades.

¿Por qué las nuevas lluvias pueden agravar las inundaciones en Florida?

Hay un factor que complica el panorama: el terreno no había terminado de absorber el agua de las precipitaciones anteriores.

Cuando el suelo está saturado, una nueva ronda de lluvias puede generar escurrimientos más rápidos. El agua busca salida hacia calles, canales, ríos y zonas bajas. Si los drenajes ya están sobrecargados o dañados, el riesgo aumenta. Es lo que ya se ve en el río St. Johns.

El NWS también advierte que las lluvias repetidas podrían provocar más crecidas en ríos, arroyos y otras áreas propensas a inundarse.

La amenaza no se limita a las viviendas. Los conductores pueden encontrar carreteras anegadas y daños que no son visibles bajo el agua. En las playas del Atlántico, además, rige un aviso por oleaje de hasta 12 pies hasta las 7:00 p. m. del sábado y hay riesgo alto de corrientes de resaca hasta el domingo por la noche.

Qué deben hacer los residentes ante las nuevas inundaciones

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse pendientes de las alertas locales, especialmente quienes viven cerca de canales, ríos o zonas bajas.

También es importante:

Evitar conducir o caminar por calles inundadas, aunque el nivel del agua parezca bajo

No retirar barreras colocadas en carreteras cerradas

Mantener documentos importantes, medicamentos y teléfonos en lugares protegidos

Identificar rutas de evacuación y seguir las instrucciones de las autoridades locales

Consultar los avisos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional antes de salir de casa

El organismo recuerda que apenas seis pulgadas de agua en movimiento pueden derribar a una persona adulta y que alrededor de un pie puede desplazar muchos vehículos.

La emergencia no termina con la vigilancia del viernes. Un sistema de baja presión avanzará por la costa y podría dejar entre 4 y 8 pulgadas adicionales en las zonas más afectadas hasta inicios de la próxima semana.

Para algunas familias, la emergencia nunca terminó realmente: mientras unas intentan limpiar sus casas y recuperar sus pertenencias, otras ya vieron cómo el agua volvía a entrar. Esa es la parte más preocupante de este nuevo episodio: hay comunidades que todavía están pagando el costo de las lluvias anteriores y no tienen mucho margen para enfrentar otra inundación.

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