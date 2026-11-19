La persona recibirá 2 mil 500 dólares si es elegido para el puesto. Foto: Envato

Si las películas navideñas forman parte de tus planes de fin de año, podrías convertir esa afición en una actividad remunerada. Chief of Cheer es una convocatoria que ofrece 2 mil 500 dólares a una persona elegida para realizar actividades de temporada.

No se trata de un empleo permanente ni de un pago disponible para todos los solicitantes. Las bases del programa, organizado por CableTV.com, establecen que habrá un solo ganador, quien participará como contratista independiente y recibirá el dinero después de cumplir los requisitos.

¿Qué hace un Chief of Cheer?

El nombre puede entenderse como “responsable del entusiasmo festivo”. En este programa, identifica a la persona que completará actividades de entretenimiento relacionadas con las celebraciones de invierno a cambio de una remuneración.

La descripción promocional habla de 12 días de retos, programados entre el 10 y el 22 de diciembre. Sin embargo, los términos y condiciones mencionan una tarea diferente: ver 25 películas festivas en 25 días. La página no explica cómo se relacionan ambas versiones.

Por eso, antes de aceptar, la persona seleccionada deberá aclarar con el organizador cuántas actividades tendrá que completar y en qué plazo.

¿Cuánto pagan como Chief of Cheer y cuándo se recibe el dinero?

El pago anunciado es de 2 mil 500 dólares por completar los requisitos. No es un sueldo mensual ni una cantidad que se entregue por cada película vista. Las condiciones señalan que los fondos se distribuirán a más tardar 90 días después de concluir las actividades.

La participación tampoco incluye prestaciones de empleado. Como contratista independiente, la persona elegida será responsable de los impuestos aplicables al pago.

Además, el programa contempla una donación de otros 2 mil 500 dólares a una organización benéfica aprobada.

Requisitos para ganar dinero viendo películas navideñas

La convocatoria de Chief of Cheer 2026 está dirigida a residentes legales de los 50 estados de Estados Unidos y del Distrito de Columbia. Para participar se necesita:

Tener al menos 18 años y cumplir la mayoría de edad aplicable en el estado de residencia

Completar el formulario oficial

Enviar una sola solicitud

No estar entre las personas excluidas por su relación laboral o familiar con los organizadores

El registro es gratuito. No es necesario comprar productos ni contratar servicios, y hacerlo no mejora las posibilidades de ser elegido. La selección dependerá de la calidad de la solicitud, según las bases.

¿Cómo registrarse y cuándo cierra la convocatoria?

Las personas interesadas deben completar la solicitud disponible en la página oficial de Chief of Cheer. El plazo termina el 6 de diciembre de 2026, a las 11:59 pm, hora estándar de la montaña, identificada como MST.

No es necesario elegir previamente las películas ni la organización benéfica. El organizador también pide no enviar materiales adicionales por correo electrónico, ya que únicamente tomará en cuenta el contenido de la solicitud original.

La página anuncia que dará a conocer al ganador a más tardar el 9 de diciembre. La notificación se enviará al correo registrado, por lo que conviene proporcionar una dirección correcta y revisar también la carpeta de correo no deseado.