El castigo le quitaba 74 millones de dólares para carreteras a NY. Foto Cuartoscuro

Una corte federal de apelaciones anuló la decisión del gobierno de Donald Trump de quitarle a Nueva York casi 74 millones de dólares para carreteras, un castigo que el Departamento de Transporte impuso porque el estado se negó a cancelar licencias de conducir comerciales de miles de inmigrantes, según informó la agencia AP.

Las licencias en disputa son las llamadas licencias comerciales para no residentes, que permiten a personas sin ciudadanía ni residencia permanente manejar camiones, tráileres, limusinas y autobuses. El gobierno federal no castigó a Nueva York por el simple hecho de darlas, sino porque muchas de esas licencias seguían vigentes después de que vencía el permiso de sus titulares para estar en el país.

Sin embargo, la corte concluyó que en ese momento ninguna regla obligaba al estado a hacer coincidir ambas fechas. Por eso, el fallo le dio la razón a Nueva York, aunque no cambia las reglas más estrictas que el gobierno impuso después para los conductores inmigrantes.

¿Por qué el gobierno de Trump castigó a Nueva York?

El conflicto empezó con una auditoría de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA), la agencia del Departamento de Transporte que supervisa las licencias comerciales. En su determinación final del 16 de abril de 2026, la agencia concluyó que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York no cumplía con las normas federales y le impuso estas medidas:

Retener unos 73.5 millones de dólares, el 4% de dos programas federales de carreteras, a partir del año fiscal 2027

Advertir que, si el problema seguía, podía retener hasta el 8%, unos 147 millones, al año siguiente

Amenazar con quitarle al DMV la certificación de su programa de licencias comerciales

Entre sus hallazgos, la FMCSA señaló que más de la mitad de 200 expedientes revisados tenían fallas y que 101 licencias vencían después que los documentos de estancia legal de sus titulares. Además, la agencia pidió al estado identificar y cancelar las licencias que no cumplieran con las normas. Según AP, Nueva York se negó a revocar casi 33,000 licencias cuestionadas.

En lugar de cancelarlas, el estado llevó el caso a los tribunales. En abril, la fiscal general Letitia James y la gobernadora Kathy Hochul presentaron una petición ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con el argumento de que el estado emite las licencias conforme a las reglas federales y de que todos los conductores deben tener estatus migratorio legal y aprobar las pruebas de seguridad.

¿Qué decidió la corte de apelaciones?

El 13 de noviembre, un panel de tres jueces del Segundo Circuito, con ponencia de la jueza Nathan y la participación de los jueces Merriam y Schwartz, resolvió el caso a favor del estado, de acuerdo con el fallo publicado. Según AP, los jueces concluyeron que la FMCSA actuó de forma “arbitraria, caprichosa o contraria a la ley” al castigar a Nueva York.

El argumento central de la corte fue sencillo. De acuerdo con AP, no se podía culpar al estado por no cancelar las licencias de conductores que perdieron su permiso para estar en el país, porque no existía ninguna regla que exigiera esas cancelaciones cuando se emitieron. Bajo las normas de aquel momento, Nueva York daba estas licencias por cinco años la primera vez y por ocho años al renovarlas, igual que a los conductores con residencia en el estado.

Por su parte, el Departamento de Transporte defendió su postura en un comunicado citado por AP. Ahí sostuvo que no tiene sentido que las licencias de conductores extranjeros duren años más allá de su estancia legal y afirmó: “Le pusimos un alto a la locura para mantener seguro al público que conduce”.

¿Qué pasa ahora con los casi 74 millones para carreteras?

Con el fallo, la corte anuló la decisión de la FMCSA que bloqueaba esos fondos, destinados al mantenimiento de carreteras y a mejoras de seguridad. Aun así, hasta ahora ni el gobierno federal ni el estatal han dicho cuándo se liberará el dinero.

Tampoco hay, por el momento, una apelación anunciada. El gobierno federal todavía podría intentar llevar el caso a una instancia superior, pero no ha informado si lo hará.

Mientras tanto, la disputa se suma a otros choques entre Nueva York y el gobierno federal, como el que provocó la ley con la que el estado busca limitar la cooperación con ICE. En el caso de las licencias, el tema tampoco queda cerrado, porque el fallo no impide que el gobierno siga aplicando las reglas actuales.

Under the Federal Motor Carrier Safety Administration, many migrants can seek work permits from DHS, despite their lack of full legal status.



But those work permits are usually only good for a year or two before needing renewal.



New York allowed CDLs to be good for five years… pic.twitter.com/W6jPTcKdqz — The Washington Times (@WashTimes) November 13, 2026

Lo que el fallo no cambia para los conductores inmigrantes

El fallo se refiere solo a las reglas que existían cuando Nueva York emitió esas licencias. Las reglas cambiaron después: desde el 16 de marzo de 2026 rige una norma federal mucho más estricta para que un inmigrante obtenga o renueve una licencia comercial, según la regla final publicada en el Federal Register.

En la práctica, para quienes no son ciudadanos ni residentes permanentes, esa norma establece lo siguiente:

Solo pueden obtener o renovar una licencia comercial quienes tengan visa H-2A (trabajo agrícola temporal), H-2B (trabajo temporal no agrícola) o E-2 (inversionistas)

Para hacer el trámite, deben presentar un pasaporte vigente y un registro I-94 que muestre una de esas visas

El permiso de trabajo (EAD) ya no sirve para comprobar que la persona califica

Quien ya tiene una licencia puede seguir manejando hasta que venza, pero no podrá renovarla sin una de esas visas

¿A quienes afecta?

Por eso, el fallo no devuelve la posibilidad de sacar una licencia comercial a quienes quedaron fuera con la regla nueva, como algunos solicitantes de asilo, refugiados o beneficiarios de DACA. Tampoco cambia las condiciones para obtener una licencia de conducir estándar en Nueva York, que sigue disponible sin importar el estatus migratorio.

El tema afecta a un grupo grande de trabajadores. Según AP, los inmigrantes representan cerca del 20% de los camioneros del país, y las licencias para no residentes son alrededor del 5% de todas las licencias comerciales, unos 200,000 conductores.

Para quienes trabajan con este tipo de licencia, lo más útil es revisar con calma la fecha de vencimiento y el tipo de visa antes de iniciar una renovación. Ante cualquier duda, conviene consultar directamente al DMV o a un abogado de inmigración, y desconfiar de quien prometa “recuperar” una licencia comercial gracias a este fallo, porque la decisión de la corte no cambió las reglas actuales.

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