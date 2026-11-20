Rikers Island debe cerrar legalmente en agosto de 2027. Foto: AFP

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó un plan para cerrar Rikers Island en 2032 y reemplazarla por cuatro instalaciones más pequeñas ubicadas en Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx. La propuesta busca retrasar cinco años la fecha legal de cierre, prevista para agosto de 2027.

La alcaldía describió el anuncio como el primer plan integral de la ciudad para cerrar Rikers Island. Sin embargo, Mamdani no puede modificar por sí solo la fecha establecida por ley: el Concejo Municipal deberá aprobar la legislación que actualice el plazo.

Mientras esto sucede, Rikers Island continúa operando. El Departamento de Correcciones de la Ciudad de Nueva York opera ocho instalaciones carcelarias en la isla y reportó una población promedio diaria de 7 mil 305 personas durante los primeros cuatro meses del año fiscal 2026.

We're closing Rikers once and for all. pic.twitter.com/VJieReQmSK — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 20, 2026

¿Por qué Rikers Island sigue operando?

La legislación aprobada por el Concejo Municipal en 2019 establece que, a más tardar el 31 de agosto de 2027, Rikers Island debe dejar de ser utilizada por el Departamento de Correcciones para alojar a personas encarceladas.

El objetivo original contemplaba una reducción de la población carcelaria antes de la transición. Ese requisito no se cumplió, por lo que la administración de Mamdani propone actualizar el plazo y establecer 2032 como la nueva fecha para cerrar el complejo.

La Comisión para la Reinversión Comunitaria y el Cierre de Rikers Island, creada por una ley local en 2019, tiene la tarea de gestionar la reinversión de los recursos liberados por el cierre en comunidades afectadas por el sistema de justicia penal.

Cuatro cárceles por distrito reemplazarían el complejo

El plan contempla una transición gradual hacia un sistema carcelario basado en los distritos. En lugar de concentrar a las personas detenidas en Rikers Island, la ciudad construiría cuatro instalaciones más pequeñas en Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx.

Las nuevas cárceles comenzarían a abrir entre 2029 y 2032. El cierre completo de Rikers Island está previsto para diciembre de 2032, si la legislación y los plazos de construcción avanzan según lo propuesto.

El plan no incluye una nueva cárcel en Staten Island. La administración indicó que trasladará a las personas bajo custodia del Departamento de Correcciones fuera de la isla, hacia instalaciones que describió como seguras y humanas.

Menos personas detenidas, la condición para el cierre

Para cerrar Rikers Island, la ciudad necesita reducir de manera significativa el número de personas detenidas. El plan propone alternativas a la cárcel, viviendas con apoyo y servicios sociales para evitar reincidencias.

Entre las medidas anunciadas están facilitar el pago de la fianza, acelerar los casos judiciales, ampliar programas que sustituyen la detención preventiva y mejorar el acceso a atención médica o de salud mental fuera del sistema carcelario.

La administración también fijó una meta de reducir la población carcelaria a no más de 4 mil 100 personas para finales de 2032, incluyendo un máximo de 220 mujeres.

146 millones de dólares para la transición

El plan contempla una inversión de 146 millones de dólares en el próximo año fiscal. Los recursos estarían dirigidos a atención de salud mental, tratamiento por consumo de sustancias, educación, capacitación laboral y servicios para víctimas de delitos.

La administración no presentó el plan como una medida inmediata. El cierre dependerá de que el Concejo Municipal apruebe el cambio de fecha, de que se construyan las instalaciones por distrito y de que la población carcelaria disminuya lo suficiente para permitir la transición.

Audiencia y aprobación del Concejo Municipal

El Concejo Municipal planea convocar en diciembre una audiencia de supervisión con representantes de la administración de Mamdani y organizaciones de justicia penal. El objetivo será considerar la legislación que podría actualizar el plazo legal de cierre.

Mamdani no puede modificar unilateralmente la fecha establecida por la ley. Por eso, la propuesta de cerrar Rikers Island en 2032 sigue siendo un plan, no una decisión final.