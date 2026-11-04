Memes, propaganda y duras acusaciones: las 5 publicaciones más polémicas de Donald Trump hacia las elecciones

Los posteos más polémicos del presidente Trump. Foto: AFP

Durante la trayectoria política de Donald Trump, el mandatario se ha caracterizado por ser controversial y directo en cada una de sus apariciones públicas, pero su opinión vinculada a las elecciones en Estados Unidos siempre ha sido objeto central de la opinión pública internacional.

En la era digital, la comunicación presidencial tomó un rumbo inédito donde las redes sociales jugaron un papel protagónico. Te contaremos cuáles son las cinco opiniones posteadas por Trump vinculadas de manera directa a procesos electorales.

1. Demócratas “peligrosos” e incluso “yihadistas”

Previo a las elecciones de mitad de mandato de su presidencia, Donald Trump aseguró que los republicanos defienden su mayoría en el Congreso, son “las más importantes” de la historia y advirtió de que la oposición demócrata tiene candidatos “peligrosos” e incluso “yihadistas”.

“Como saben, este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestra vida. El Partido Demócrata ha nominado a los candidatos más radicales y peligrosos en la historia de Estados Unidos”, declaró el mandatario.

Trump llegó a afirmar que son “yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes”, generando un fuerte choque conceptual y mediático en la contienda política nacional.

2. Publicación de Halloween de la Casa Blanca

El 31 de octubre, la Casa Blanca realizó una publicación de Halloween, utilizando la estética de las portadas de los libros de terror clásicos “Goosebumps”.

En el carrusel de fotos compartido en canales oficiales, en la primera imagen se lee: “LA PESADILLA DE LA FRONTERA DE LOS DEMÓCRATAS”, le sigue “LA VIDA EN LA FILA DEL PAN BAJO EL SOCIALISMO” y por último “LIBERTAD ORGULLOSA CRIMEN SIN CONTROL”.

3. Donald Trump revive sus tácticas de propaganda

Mediante un cuadro comparativo y publicaciones gráficas dirigidas al electorado, Trump revive tácticas y discursos anticomunistas de la época de la Guerra Fría (Red Scare), vinculándolos con el contexto de las elecciones de medio término.

It’s common sense or communism. https://t.co/6rpjUMMzwz — The White House (@WhiteHouse) November 3, 2026

4. Trump estilo Lo-fi

Bajo el nombre “Lo-Fi Achievement Beats to Make America Great Again”, vemos que la administración de Donald Trump adoptó oficialmente esta peculiar estética en la que vemos a Trump en formato tipo LEGO en una transmisión continua de música estilo Lo-Fi relajante combinada con animaciones hechas por Inteligencia Artificial.

Mientras la música avanza, al lado se ven las firmas de proyectos de ley recientes, decretos del presidente y logros de la administración actual de los Estados Unidos.

DND. Lo-Fi Achievement Beats to Make America Great Again 🦅 https://t.co/NjgTQDStr4 — The White House (@WhiteHouse) November 2, 2026

5. Promesas hechas, promesas cumplidas

En la red social X, la Casa Blanca escribió: “PROMESAS HECHAS, PROMESAS CUMPLIDAS: Se está poniendo en marcha la mayor operación de deportación de la historia estadounidense, y aún hay más por venir”.

En la imagen se enlistan supuestos logros y medidas de la administración estadounidense en materia migratoria bajo el lema “Promesas hechas, promesas cumplidas: Se está poniendo en marcha la mayor operación de deportación de la historia estadounidense”.

La imagen detalla una lista de supuestos hitos y acciones gubernamentales:

-Reducción de población indocumentada: Se afirma una reducción de al menos 2.3 millones de personas.

-Arrestos de ICE: Se mencionan cerca de 1.3 millones de detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

-Presupuesto y legislación: Se hace referencia a la firma de la ley Secure America Act con un incremento de 70 mil millones de dólares para ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como la promulgación de la Ley Laken Riley.

✅ PROMISES MADE, PROMISES KEPT: Launching the largest deportation operation in American history, and there is more to come. https://t.co/03t8WniAwJ — The White House (@WhiteHouse) November 2, 2026

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