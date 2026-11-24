Desfile de Thanksgiving Day en 2026 en NY. Foto: Envato.

Si planeas asistir al desfile de Macy’s este jueves 26 de noviembre, llegar a Manhattan podría tomar más tiempo de lo habitual. La ciudad de Nueva York aplicará cierres viales en el Upper West Side y Midtown, mientras que la MTA restringirá el acceso a varias estaciones del metro para controlar las multitudes durante Thanksgiving.

La edición número 100 del desfile comenzará a las 8:30 a. m. y terminará al mediodía, por lo que conviene revisar las restricciones antes de salir de casa.

¿Qué estaciones del metro cerrarán por el desfile de Macy’s?

La MTA confirmó que algunas estaciones tendrán cierres completos y otras funcionarán con entradas o salidas restringidas durante la mañana del jueves 26 de noviembre.

Estas son las principales afectaciones:

81 St–Museum of Natural History: permanecerá cerrada de 4:00 a. m. a 11:00 a. m. durante el desfile

permanecerá cerrada de durante el desfile 57 St: la estación de la línea F también cerrará de 4:00 a. m. a 11:00 a. m. Como alternativas, la MTA recomienda utilizar 47–50 Sts–Rockefeller Center o 63 St–Lexington Av

la estación de la línea F también cerrará de Como alternativas, la MTA recomienda utilizar 47–50 Sts–Rockefeller Center o 63 St–Lexington Av 72 St: la entrada de la calle 72 permanecerá cerrada hasta las 11:00 a. m. La entrada de la calle 70 estará disponible únicamente para salir

la entrada de la calle 72 permanecerá cerrada hasta las 11:00 a. m. La entrada de la calle 70 estará disponible únicamente para salir 59 St–Columbus Circle: no podrás utilizar las salidas del lado norte de Columbus Circle y Central Park West. También cerrará el elevador de acceso a la calle en ese sector. Otras salidas hacia las calles 57 y 58 permanecerán disponibles

Además, habrá entradas y salidas restringidas en estaciones de la línea de la Sexta Avenida y en Penn Station.

La recomendación de la autoridad es revisar las condiciones del servicio antes de viajar, ya que no todos los accesos de una estación estarán necesariamente disponibles, aunque el servicio de trenes continúe funcionando.

Las calles de Manhattan que estarán cerradas por Thanksgiving

El recorrido del desfile comienza cerca de la calle 77 Oeste y Central Park West, continúa hacia Columbus Circle, atraviesa Central Park South y baja por la Sexta Avenida hasta la calle 34, donde llega a Macy’s Herald Square.

El aviso oficial de la ciudad establece cierres en varios tramos:

Central Park West: entre las calles 72 y 88, desde las 2:00 a. m. del miércoles 25 hasta las 3:00 p. m. del jueves 26. El tramo entre las calles 72 y 59 cerrará desde las 8:00 a. m. del miércoles

entre las calles 72 y 88, desde las 2:00 a. m. del miércoles 25 hasta las 3:00 p. m. del jueves 26. El tramo entre las calles 72 y 59 cerrará desde las 8:00 a. m. del miércoles Calle 59: entre la Quinta Avenida y Columbus Circle, desde la 1:00 a. m. del jueves hasta las 5:00 p. m

entre la Quinta Avenida y Columbus Circle, desde la 1:00 a. m. del jueves hasta las 5:00 p. m Sexta Avenida: entre las calles 23 y 42, desde las 2:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. El tramo entre las calles 42 y 58 cerrará desde las 5:00 a. m

entre las calles 23 y 42, desde las 2:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. El tramo entre las calles 42 y 58 cerrará desde las 5:00 a. m Calle 34: entre la Quinta y la Novena Avenida, desde las 9:00 p. m. del miércoles hasta las 3:00 p. m. del jueves

entre la Quinta y la Novena Avenida, desde las 9:00 p. m. del miércoles hasta las 3:00 p. m. del jueves Séptima Avenida: entre las calles 32 y 42, desde las 2:00 a. m. hasta las 8:00 p. m

entre las calles 32 y 42, desde las 2:00 a. m. hasta las 8:00 p. m Broadway: entre las calles 32 y 42, desde las 2:00 a. m. hasta las 5:00 p. m

Los cierres también alcanzan otras calles transversales cercanas a Central Park West. La ciudad advierte que las restricciones pueden cambiar por instrucciones del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

¿Cómo funcionará el metro de Nueva York el Día de Acción de Gracias?

El jueves 26, el metro y el Staten Island Railway operarán con horario de domingo. La MTA también anunció servicio adicional durante la mañana en algunas líneas y en el tren lanzadera de la calle 42 para facilitar el traslado de los espectadores.

Cena de Thanksgiving Day. Foto: Envato.

Los autobuses también tendrán horario dominical. Sin embargo, varias rutas cercanas a Midtown podrían registrar retrasos, desvíos y cambios de recorrido. Si vas al desfile, considera utilizar el metro y evita depender de un automóvil para acercarte al recorrido. Antes de salir, revisa los avisos de la MTA y el mapa de cierres viales de Nueva York.

La celebración comienza temprano, pero las restricciones también. Llegar con tiempo y elegir una estación alternativa puede evitar que te quedes lejos del lugar donde quieres ver pasar los globos.

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