Gomez negó las acusaciones asumiendo que todo fue consensuado. Foto: AFP

El congresista demócrata Jimmy Gomez dejará su escaño por Los Ángeles el 1 de diciembre, luego de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes concluyó que existe “evidencia sustancial” de que hizo insinuaciones y tuvo contacto sexual no deseados con una empleada del Congreso, de acuerdo con el informe del Comité de Ética.

Gomez anunció su salida el mismo lunes 23 de noviembre en que se publicó el informe, aunque rechazó sus conclusiones y aseguró que lo ocurrido fue consensuado, según The Associated Press. El legislador, que cumplía su quinto periodo, había perdido la reelección en noviembre frente a otra demócrata, Angela Gonzales-Torres, por lo que de todos modos dejaría el cargo en enero.

Su renuncia adelanta esa salida algunas semanas, y deja al Distrito 34 de California sin representante con voto durante el último tramo del periodo, en una zona que abarca el centro de Los Ángeles, Koreatown, Boyle Heights y Eagle Rock.

¿Qué encontró el Comité de Ética?

La investigación comenzó en abril de 2026, después de que medios reportaron que Gomez había sido visto besando a una empleada mucho más joven del Congreso en 2023. A partir de ahí, el Comité habló con 10 testigos y terminó por enfocarse en el caso de una empleada de unos 25 años que trabajaba en una oficina de liderazgo de la Cámara, nunca estuvo bajo las órdenes de Gomez y dejó su empleo en el Congreso en 2025.

El Comité consideró creíble su testimonio, en el que describió dos episodios sin su consentimiento: uno en un bar en febrero de 2024 y otro en la oficina del congresista en julio de ese año. Con base en ello, concluyó que Gomez violó las reglas de la Cámara que prohíben las insinuaciones sexuales no deseadas hacia cualquier empleado del Congreso y que, además, su conducta “podría constituir” un delito menor de abuso sexual bajo las leyes de Washington D.C.

Asimismo, el informe señaló que esa conducta le causó a la empleada una angustia considerable y contribuyó a su decisión de dejar su trabajo en la Cámara. En cambio, una segunda empleada que también declaró negó haber tenido algún encuentro no consentido con el congresista.

¿Cuál fue el descargo de Jimmy Gomez?

En un comunicado, Gomez reconoció “la gravedad” del informe y dijo asumir toda la responsabilidad por los errores personales que cometió fuera de su matrimonio, aunque dejó claro que tiene “fuertes desacuerdos” con las conclusiones del Comité. Sus principales argumentos fueron estos:

Insistió en que sus actos fueron consensuados y en que no violaron la ley ni las reglas de ética de la Cámara

Afirmó que cooperó con el Comité en todas las etapas de la investigación

Acusó al Comité de citar sus declaraciones de forma selectiva, de descalificarlas y de no darle oportunidad de responder al informe final

Sostuvo que el documento omitió partes clave de su testimonio, necesarias para entender lo que realmente ocurrió

Por eso, Gomez explicó que no veía “otra alternativa” que renunciar a partir del 1 de diciembre, para que su equipo pudiera cerrar los casos y trámites pendientes de los vecinos del distrito.

Sin embargo, el propio informe recogió una versión distinta de su testimonio, pues Gomez primero habló solo de besos consensuados y después admitió un contacto sexual afuera del bar. Según su relato, preguntó “¿sí?” antes de tocar a la empleada y ella aceptó, una explicación que el Comité consideró poco probable e imposible de conciliar con el testimonio de la testigo.

👀 Statement from the lawyers who represented the former House staffer in the case against Jimmy Gomez:



Jimmy Gomez "abused the power given to him by the voters when he violated this young woman, effectively destroying her dreams of a career in public service" https://t.co/82nTe7kTUd pic.twitter.com/61FMTansQr — Oriana González (@ReporterOriana) November 23, 2026

¿Por qué no hubo un castigo?

El informe no recomendó una sanción específica, porque Gomez había perdido la reelección y, según el Comité, ya no quedaba tiempo suficiente para que la Cámara aplicara un castigo adecuado. En su lugar, el Comité hizo públicos sus hallazgos para que el pleno decidiera qué hacer.

Aun así, el documento fue tajante al afirmar que debe haber “tolerancia cero” ante las insinuaciones sexuales no deseadas hacia el personal de la Cámara, y advirtió que una disculpa no sería suficiente. Por su parte, los líderes demócratas de la Cámara, encabezados por Hakeem Jeffries, calificaron los hallazgos como “graves y profundamente preocupantes” y consideraron apropiada la renuncia.

Cronología del caso

El caso de Gomez avanzó a lo largo de 2026, al mismo tiempo que su campaña por la reelección. Estas fueron las fechas clave:

18 de abril: medios reportaron que Gomez fue visto besando a una empleada del Congreso en 2023

23 de abril: el Comité de Ética abrió una investigación

17 de agosto: el Comité confirmó públicamente que revisaba acusaciones de conducta sexual indebida contra Gomez

3 de noviembre: Gomez perdió la elección frente a Angela Gonzales-Torres

19 de noviembre: el Comité aprobó su informe final

23 de noviembre: se publicó el informe y Gomez anunció su renuncia

1 de diciembre: entra en vigor su salida de la Cámara

¿Qué sucederá con el escaño del Distrito 34?

En California, el gobernador debe convocar a una elección especial cuando un escaño del Congreso queda vacante. No obstante, el Código Electoral de California establece que, si la vacante ocurre en el último año del periodo y después de que cerró el registro de candidatos, el gobernador puede decidir no convocarla, que es justamente la situación del escaño de Gomez.

De hecho, el gobernador Gavin Newsom ya usó esa facultad en 2020, cuando no convocó a una elección especial para el resto del periodo del republicano Duncan Hunter “por el momento en que ocurrió la renuncia”, según informó AP en aquella ocasión. En el caso de Gomez, Newsom no había dado a conocer qué hará, aunque, por los plazos que fija la ley, una elección especial tomaría varios meses y terminaría después de que Gonzales-Torres asuma el cargo el 3 de enero de 2027, fecha en que arranca el nuevo Congreso tras la batalla por el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre.

Mientras tanto, el distrito no tendrá voto en la Cámara hasta el 3 de enero, aunque la oficina no cerrará sus puertas.

¿Qué pasa con los trámites de los vecinos del distrito?

Cuando un congresista renuncia, el Secretario de la Cámara asume la administración de su oficina hasta que llegue un sucesor, una facultad que no incluye votar, según un aviso de la Secretaría de la Cámara. En la práctica, el personal de la oficina sigue en funciones y puede continuar con los casos de los electores.

Por eso, quienes viven en el distrito y tenían un trámite pendiente con la oficina de Gomez, como un problema con una agencia federal o con la solicitud de un pasaporte estadounidense, pueden seguir en contacto con esa oficina durante diciembre. Después, en enero, Gonzales-Torres abrirá su propia oficina, así que conviene guardar números de caso, correos y cualquier documento entregado.

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