Virginia no puede prohibir a agentes de ICE el uso de máscaras. Foto: AFP

Virginia ganó ante una corte federal de apelaciones la facultad de ponerles condiciones a sus policías y alguaciles que colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante los acuerdos 287(g), aunque no logró que los agentes federales dejen de cubrirse el rostro en sus operativos, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito.

La decisión resolvió una demanda del gobierno de Donald Trump contra dos leyes firmadas por la gobernadora demócrata Abigail Spanberger: una fija reglas para los convenios entre ICE y las policías estatales y locales, y otra prohíbe a los agentes del orden, incluidos los federales, ocultar su rostro y los obliga a identificarse. Según un comunicado del Departamento de Justicia, el gobierno federal acusó a Virginia de querer decirles a sus agentes cómo hacer su trabajo.

El resultado quedó dividido, pues Virginia puede decidir hasta dónde ayudan sus policías a ICE, pero no puede aplicar a los agentes federales su ley sobre máscaras e identificación, algo clave para las familias inmigrantes de condados con convenios con la agencia.

¿Qué decidió la corte sobre cada ley?

Un panel de tres jueces revisó dos órdenes del juez federal Robert E. Payne que habían frenado, total o parcialmente, ambas leyes: anuló el bloqueo a la ley 287(g) y, en cambio, confirmó el de la ley de máscaras.

Para la mayoría, formada por los jueces Toby Heytens y DeAndrea Gist Benjamin, la ley 287(g) no regula directamente al gobierno federal, sino que pone condiciones a la ayuda que Virginia decide darle, y ICE siempre puede rechazarlas. Además, como esos acuerdos permiten a la agencia local terminarlos cuando quiera, la ley funcionó como un aviso de terminación acompañado de una nueva oferta con otras reglas.

Con la ley de máscaras, por el contrario, la mayoría consideró que la norma iba dirigida específicamente a los agentes federales, en línea con el caso en que una corte de apelaciones impidió en octubre que California obligara a los agentes de ICE a identificarse.

¿Qué les exige Virginia a los acuerdos 287(g)?

Los acuerdos 287(g) forman parte de un programa federal que permite a ICE entrenar a policías locales y delegarles algunas funciones de agente migratorio. Virginia no los prohibió, pero sí fijó requisitos para mantenerlos, renovarlos o firmarlos.

Según el Código de Virginia, son 12 condiciones que recaen sobre todo en ICE y sus agentes, entre ellas:

Entregar, con siete días de anticipación, los nombres y rangos de los agentes que participarán en operativos

Identificarse como agentes de ICE y no usar la palabra “police” en uniformes, vehículos o equipo

No hacer operativos en escuelas, organizaciones religiosas ni tribunales, ni a menos de 500 yardas de un centro de votación durante la votación o el conteo

Contar con una orden judicial para entrar a una vivienda

No usar tecnología de vigilancia, como reconocimiento facial, salvo en casos de personas sin estancia legal condenadas por ciertos delitos

Aceptar que la Policía Estatal investigue cualquier disparo de un agente en servicio

Así, cada convenio se convierte en un trato con límites claros para la agencia federal, aunque el gobierno de Trump sostuvo que en la práctica equivalía a prohibirlos.

Huge win for federal law enforcement in Virginia! The court BLOCKED state policies that sought to regulate the federal government and put our agents at risk. Law enforcement officers risk their lives every day to keep Americans safe, @TheJusticeDept will continue fighting to… — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) November 23, 2026

¿Qué pasa con los acuerdos que ya existen?

La ley dio hasta el 1 de septiembre de 2026 a las agencias con un convenio vigente para ajustarlo a las 12 condiciones; de lo contrario, quedaría anulado. Sin embargo, a finales de agosto el juez Payne impidió que Virginia interfiriera con esos acuerdos.

Con el fallo, ese bloqueo quedó anulado y Virginia podrá aplicar la regla también a los acuerdos existentes. La orden de Payne protegía 30 convenios, aunque la sentencia no precisó qué pasará en la práctica con cada uno.

Por su parte, el fiscal general de Virginia, Jay Jones, calificó la decisión como “una victoria significativa para Virginia”, según un comunicado de la Fiscalía General de Virginia.

¿Por qué los agentes de ICE sí pueden seguir con el rostro cubierto?

La segunda ley prohíbe a los agentes del orden ocultar la cara mientras trabajan, salvo excepciones como los cubrebocas N95, y los obliga a portar una placa visible con su nombre o un número, además del nombre de su agencia.

Para la mayoría del panel, sin embargo, un estado no puede regular directamente cómo trabajan los empleados del gobierno federal. Eso no implica que los jueces reconocieran un derecho a usar máscara, pues aclararon que no opinaron sobre si esos operativos respetan la Cuarta Enmienda, que protege contra detenciones injustificadas. Mientras tanto, los agentes federales de inmigración en Virginia no están obligados por la ley estatal a mostrar la cara ni su nombre.

¿Qué argumentó el juez que votó en contra?

El juez Robert King coincidió en levantar el bloqueo a la ley 287(g), pero votó en contra en lo relativo a las máscaras, porque consideró que esa ley regulaba la apariencia de los agentes, no su trabajo.

Además, King subrayó que ninguna ley, reglamento ni política escrita del gobierno federal obliga a los agentes de ICE a usar máscara, y citó un caso de 2026 en West Virginia en el que un tribunal federal concluyó que un arresto hecho por agentes enmascarados y sin identificación violó la Cuarta Enmienda.

¿Qué sigue en el caso?

Como se trató de una resolución provisional, el fallo no resolvió el fondo de la demanda, que sigue en manos del juez Payne. Los jueces solo definieron qué reglas aplican mientras tanto.

Además, cualquiera de las partes puede pedir una revisión ante el pleno del Cuarto Circuito o acudir a la Suprema Corte, así que el panorama aún podría cambiar.

¿Qué significa para los inmigrantes en condados con acuerdos con ICE?

Para quienes viven en un condado de Virginia donde la policía local colabora con ICE, el fallo tiene dos efectos: por un lado, si el acuerdo sigue vigente, la ley estatal exige que incluya protecciones como la prohibición de operativos en escuelas, organizaciones religiosas y tribunales; por otro, los agentes federales pueden seguir presentándose con el rostro cubierto.

Para saber si la policía local tiene un convenio, ICE publica las agencias participantes en la página oficial del programa 287(g). Asimismo, ante un agente que no muestra el rostro, es útil pedirle que se identifique y conocer la diferencia entre una orden judicial y una orden administrativa de inmigración, pues en general solo la primera permite entrar a una vivienda sin consentimiento. Finalmente, ante cualquier duda, lo más recomendable es buscar orientación de un abogado de inmigración o de una organización de ayuda legal acreditada.

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