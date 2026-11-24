La FSA puede cubrir lentes y medicamentos elegibles. Foto: Envato

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que el saldo de una FSA de salud (Flexible Spending Account o cuenta de gastos flexibles) generalmente se pierde si no se utiliza dentro del plazo del plan. Por eso, las compras médicas elegibles de Black Friday y Cyber Monday pueden ayudarte a aprovecharlo antes de que tu plan termine el 31 de diciembre.

El IRS permite que algunos planes trasladen una cantidad limitada al año siguiente o concedan un periodo adicional para utilizar los fondos.

¿Qué es una FSA y cómo saber si tienes saldo?

Es un beneficio laboral que permite apartar dinero del salario antes de impuestos para pagar gastos médicos elegibles. El empleador también puede realizar aportaciones y no es dinero de libre uso, ni una tarjeta de regalo para cualquier compra.

Si quieres saber si cuentas con este beneficio, puedes revisar el portal de prestaciones de tu trabajo o también puedes preguntar a la oficina de Recursos Humanos quién administra la cuenta.

Además, antes de aprovechar las promociones, necesitas conocer:

El saldo disponible

La fecha de cierre del año de tu plan

Las opciones para conservar o utilizar dinero después del cierre

Los requisitos para pagar y solicitar reembolsos

Estas reglas corresponden a una FSA de salud. Una FSA para el cuidado de dependientes tiene otra finalidad y no sirve para comprar estos productos médicos.

¿Qué puedes comprar con tu FSA en Black Friday y Cyber Monday?

La Publicación 502 del IRS incluye entre los gastos médicos los lentes necesarios por razones de salud, los suministros para lentes de contacto, los vendajes y los dispositivos utilizados para diagnosticar o tratar enfermedades. La cobertura también debe ajustarse a las condiciones de tu FSA.

Entre las compras que pueden calificar están:

Lentes graduados y lentes de contacto necesarios por razones médicas

Soluciones y materiales para el cuidado de lentes de contacto

Vendajes y otros suministros médicos de primeros auxilios

Dispositivos médicos, como monitores de presión arterial que cumplan los requisitos

Medicamentos de venta libre elegibles

Productos para el cuidado menstrual

El IRS permite reembolsar medicamentos sin receta y productos menstruales mediante estas cuentas. No se exige una receta para que un medicamento de venta libre califique bajo esa disposición.

Si planeas comprar un botiquín, confirma que los artículos incluidos sean elegibles. La etiqueta de “primeros auxilios” no sustituye la revisión de los productos y de las condiciones de tu cuenta.

¿Cómo pagar las compras y recuperar el dinero?

Según las opciones de tu plan, puedes pagar con una tarjeta vinculada a la FSA o utilizar otro medio y solicitar después el reembolso. El gasto debe ser elegible y realizarse durante el periodo de cobertura correspondiente.

Conserva el recibo detallado con el producto o servicio, la fecha y el monto. El administrador puede pedir documentos adicionales incluso si utilizaste la tarjeta de la cuenta.

Por ejemplo, si compras lentes elegibles con tu tarjeta bancaria, puedes presentar el comprobante para que la FSA te reembolse el gasto aprobado. Si el seguro ya pagó una parte, no puedes solicitar que la cuenta te devuelva también esa cantidad: un mismo gasto no puede reembolsarse dos veces.

¿Qué pasa con el saldo después del 31 de diciembre?

Si el año de tu plan termina el 31 de diciembre, el destino del dinero dependerá de las opciones que haya establecido el empleador. Las reglas contemplan tres escenarios:

El saldo no utilizado se pierde al finalizar el año del plan sin excepción

Con traslado de saldo: una cantidad limitada queda disponible para gastos elegibles del siguiente año

Con periodo de gracia: tienes hasta dos meses y medio adicionales para realizar gastos elegibles con el dinero anterior

Las reglas del IRS para 2026 fijan en 680 dólares el máximo que puede trasladarse de los años de plan que comienzan en 2026. El empleador puede permitir una cantidad menor o no ofrecer esta opción.

Por ejemplo, si terminas con 900 dólares y tu plan permite conservar hasta 680 dólares, los 220 dólares restantes quedarían sujetos a pérdida. En cambio, si tienes 500 dólares y el plan permite trasladarlos completos, no necesitas gastarlos únicamente por temor al cierre del año.

El traslado de saldo y el periodo de gracia son alternativas: un plan no puede ofrecer ambos al mismo tiempo.

Algunos productos no siempre califican

Un producto no se vuelve elegible solo porque se anuncie como saludable. Los relojes inteligentes, suplementos y otros artículos de bienestar pueden tener requisitos adicionales o no calificar para el uso que quieres darles.

En sus reglas sobre gastos médicos y bienestar, el IRS explica que un reloj o anillo no califica automáticamente por registrar variables como presión arterial, glucosa o sueño. Importan sus funciones y que se compre y utilice principalmente para una finalidad médica específica.

Los suplementos destinados al bienestar general tampoco reciben el mismo tratamiento que los recomendados por un profesional para atender una condición médica diagnosticada. Antes de aprovechar una oferta, confirma la elegibilidad del producto y los documentos que requiere tu cuenta.