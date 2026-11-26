La EPA desplegó equipos de monitoreo de aire y suelo tras la detonación. Foto: AFP

El Ejército de Estados Unidos detonó 68 barriles de azida de plomo degradada en la planta de municiones de Iowa, en Middletown. La operación buscaba eliminar un material inestable que, según la agencia, ya no puede transportarse ni neutralizarse de forma segura.

La detonación ocurre después de días de reclamos de residentes, funcionarios locales y grupos ambientales, que cuestionan los posibles efectos del polvo de plomo en la salud, el agua, el suelo y los animales. El Ejército sostiene que la operación controlada es la única alternativa “segura” frente a una explosión espontánea.

"We are going to be here with our federal partners to ensure that we have a proper assessment of the extent of the damage… as of right now the evidence looks incredibly supportive that we don't think there will be longterm risk." @FEMA_Cam on how @FEMA is prepared for any… pic.twitter.com/5rQeMUhFUV — Homeland Security (@DHSgov) November 25, 2026

¿Por qué el Ejército detona azida de plomo en Iowa?

El Ejército identificó durante una inspección de seguridad una degradación severa y cristalización en aproximadamente en barriles de azida de plomo, con más de 9 mil 700 libras de peso explosivo neto. En ese estado, el material se vuelve extremadamente sensible a la fricción, la vibración, el calor y los golpes, según la agencia.

La agencia sostiene que mover los barriles, abrirlos o intentar neutralizarlos químicamente representa un riesgo inaceptable para la seguridad pública. Por eso, el Ejército aprobó una detonación controlada en el lugar, ejecutada por expertos en ordenanzas del 71.º Grupo de Explosivos y Artefactos.

U.S. Army personnel are on site in Middletown, Iowa, and have worked around the clock to mitigate the impacts of the planned controlled detonation later this morning.



This includes a water wall filled with more than 100,000 gallons of water, earth berms, sand filled blocks,… pic.twitter.com/eQa3erwlXj — U.S. Army (@USArmy) November 25, 2026

“La prioridad número uno hoy en Iowa es la salud y la seguridad de los ciudadanos de esta región”, dijo Adam Telle, secretario interino del Ejército. “Hay consenso entre los expertos, en todo el país, de que una detonación controlada y mitigada de la azida de plomo aquí en la planta de municiones de Iowa es mucho preferible a una detonación espontánea no controlada de esa sustancia”.

El coronel Aaron Teller, comandante del 71.º Grupo de Explosivos y Artefactos, dijo que intentaron evitar una detonación de alto orden, pero que no encontraron una alternativa viable. Señaló que los barriles se deterioraron rápidamente en los últimos ocho meses y que la cristalización en el exterior impide moverlos o quitar las tapas para aplicar un agente químico.

¿Cómo protegen del plomo a los residentes de Middletown?

El Ejército desplegó un muro de agua con más de 100 mil galones, barreras de tierra, bloques rellenos de arena, modelos de dispersión y lonas que regulan la temperatura. La agencia describe estas medidas como protecciones para la comunidad.

La agencia también instaló barreras HESCO rellenas de arena de casi dos pisos de altura, con relleno de tierra para absorber la fuerza de la explosión y atrapar escombros. Además, usó bloques de espuma acuosa, dos muros de cuatro tanques de agua de 16 mil galones cada uno y bloques de gel junto a los búnkeres.

La EPA desplegó equipos de muestreo y monitoreo de aire antes, durante y después de la detonación. La agencia también planea recolectar muestras de suelo, agua superficial y superficies para comparar los niveles de plomo con los modelos previos.

¿Qué dijo Trump sobre la detonación en Iowa?

Trump ordenó al Ejército no avanzar con la detonación hasta que la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito aprobara la operación y el gobernador electo de Iowa, Rob Sand, la aceptara. El presidente escribió en Truth Social que consideraba correcto eliminar este problema de largo plazo, pero que la decisión queda sujeta a esas dos condiciones.

La corte levantó la suspensión temporal y negó la medida de emergencia el lunes por la noche, lo que permitió que el Ejército avanzara.

President Donald J. Trump on Iowa: "As everyone knows, there is a Military 'clean up' operation, without which, a very dangerous situation exists. In 2009, the Obama Admin improperly stored a vast number of explosives, and the Experts, who know it well, and have been studying it… pic.twitter.com/Czn5lZMmSI — The White House (@WhiteHouse) November 23, 2026

Riesgos del plomo para la salud y el agua

Los residentes de Middletown y zonas cercanas expresaron preocupación por la posible exposición al polvo de plomo que podría generarse con la detonación. Grupos ambientales, funcionarios locales y vecinos advierten sobre riesgos para la salud, el agua, el suelo y los animales de granja.

Los reclamos también apuntan a la comunicación. Residentes, activistas ambientales, investigadores y funcionarios públicos señalan que el plan se anunció al público solo cinco días antes de la fecha original y que la información sobre los riesgos ambientales y de salud no se comunicó de forma adecuada.

La Corte de Apelaciones del Octavo Circuito recibió una solicitud de emergencia del Consejo Ambiental de Iowa y Sierra Club, que pedía suspender el permiso de la EPA. Los grupos argumentaban que la detonación podría exponer a los residentes a plomo tóxico antes de que se revisaran salvaguardas y alternativas, como la neutralización química.

La EPA advierte que la detonación puede generar una nube de polvo con partículas de plomo que podría viajar más allá de la planta y depositarse en superficies cercanas. La agencia señala que la exposición puede ocurrir por inhalación o por contacto con polvo depositado en suelo, parques, vehículos, edificios y otras superficies.

Autoridades van a monitorear la situación en los próximos días

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, afirmó que la detonación fue exitosa y que la EPA confirmó cero detección de plomo en el aire en la región. La funcionaria dijo que las agencias estatales seguirán monitoreando la calidad del aire, el suelo y el agua en los próximos días.

As Governor, the safety of Iowans near the Iowa Army Ammunition Plant is my top priority.



In recent days, I’ve been in touch with several Cabinet members and US Army leadership, including Secretary of War Pete Hegseth and Acting Secretary of the Army Adam Telle. I take the… — Gov. Kim Reynolds (@IAGovernor) November 24, 2026

El Ejército indica que si alguna propiedad residencial registra niveles de plomo por encima de 200 partes por millón, equipos de remediación ambiental retirarán el suelo afectado, limpiarán las superficies y restaurarán la propiedad a costo total del gobierno. La agencia también procesará reclamos por daños a la propiedad causados por vibraciones de la explosión.

La EPA de Illinois mantiene una página con actualizaciones sobre la detonación, mapas de depósito y recomendaciones para residentes, escuelas, animales de granja y mascotas. La agencia indica que Illinois no se espera afectado por la nube de polvo, según los datos meteorológicos del miércoles.