Florida abriría una puerta a universitarios sin papeles

Estudiantes sin estatus legal podrían inscribirse a una universidad. Foto: AFP

La Junta de Gobernadores de Florida votará el viernes 13 de noviembre de 2026 una propuesta que permitiría a algunos estudiantes sin estatus legal inscribirse en las universidades públicas más competitivas del estado, siempre que hayan comenzado sus estudios en un college estatal, de acuerdo con la agenda oficial de la Junta.

La medida suavizaría una regla que el mismo organismo aprobó en septiembre y que cierra esas universidades, desde el ciclo escolar 2027-28, a cualquier persona presente en Estados Unidos de forma ilegal. La excepción beneficiaría a quienes pasen de un college estatal a una universidad, siempre que cumplan ciertas condiciones.

Sin embargo, la puerta sería estrecha, porque solo alcanzaría a quienes se inscribieron en un college antes de la primavera de 2027. Esa fecha coincide con el cierre de los propios colleges estatales a estudiantes sin estatus legal, así que el margen para aprovecharla es corto.

¿Qué establece la regla aprobada en septiembre?

La Junta de Gobernadores, que supervisa las 12 universidades públicas de Florida, modificó el 3 de septiembre de 2026 su regla general de admisiones. Según el texto aprobado, desde el ciclo 2027-28 una persona presente en el país de forma ilegal no podrá inscribirse por primera vez en una universidad estatal que, en los dos años académicos más recientes, no haya admitido a todos los solicitantes que cumplían los requisitos académicos.

En otras palabras, la prohibición apunta a las universidades con más demanda que lugares disponibles, aunque la regla no publica una lista con sus nombres. Además, durante la discusión de la propuesta en junio, una funcionaria de la Junta aclaró que el requisito aplicaría solo a estudiantes nuevos, de modo que quienes ya estudian en una universidad pública no se verían afectados.

Esa versión, aprobada cuando Florida cerró sus universidades públicas a estudiantes indocumentados, no incluía ninguna excepción para estudiantes de los colleges estatales. Su única salvedad era para solicitantes rechazados por motivos que no tuvieran que ver con sus calificaciones.

¿Quiénes entrarían en la excepción?

La propuesta que se votará en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, agrega excepciones a la regla. De acuerdo con el texto de la regulación publicado para la reunión, quedarían exentos estos estudiantes:

Quienes se inscribieron en un programa de un college estatal de Florida antes de la primavera de 2027 y se gradúen con un título asociado en artes

Quienes se inscribieron antes de esa fecha y participan en un programa de transferencia conocido como “2+2”

Quienes se inscribieron antes de la primavera de 2027 en un programa regido por un acuerdo entre una universidad estatal y un college

Para entender esas rutas, conviene saber que, según la ley estatal de articulación, todo graduado de un college estatal con título asociado en artes debe ser admitido en los dos últimos años de una universidad pública, salvo en carreras de cupo limitado, de formación docente o que exigen audición.

Por su parte, los programas 2+2 garantizan el acceso a una universidad y a una carrera específicas. Para entrar en ellos, el estudiante debe inscribirse antes de completar 30 créditos, terminar su título asociado en artes y cumplir los requisitos de transferencia de la universidad.

Two months after blocking undocumented students from attending the state’s public universities earlier this year, Florida’s higher education leaders are poised to let some of them in after all. https://t.co/fWMl5fM3f3 — Orlando Sentinel (@orlandosentinel) November 10, 2026

La primavera de 2027, la fecha que lo decide todo

El plazo de la excepción no es casual, ya que la Junta Estatal de Educación modificó la regla de admisión de los 28 colleges estatales, que entró en vigor el 5 de agosto de 2026, según el registro oficial de reglas de Florida, y obliga a cada institución a asegurarse de que sus estudiantes sean ciudadanos o tengan presencia legal. Según una carta enviada en agosto por el comisionado de Educación y el canciller del sistema universitario de Florida, ese requisito aplica a quienes soliciten admisión desde el semestre de primavera de 2027.

Por eso, en la práctica, la excepción solo serviría a quienes ya estén inscritos en un college antes de esa fecha. Una persona sin estatus legal que intente comenzar sus estudios después de la primavera de 2027 no podría entrar a un college ni, por lo tanto, usar esa vía para llegar a la universidad.

Este endurecimiento se suma a otras restricciones en el estado, como la regla que obliga a probar la ciudadanía para estudiar programas técnicos y la eliminación de la colegiatura estatal para estudiantes indocumentados en 2025.

¿Qué falta para que la excepción se apruebe?

La votación del viernes, programada en el Graham Center del campus Modesto A. Maidique de FIU, no sería la última palabra. Según la agenda, el comité académico revisará la propuesta por la mañana y la Junta completa sesionará por la tarde, y después la propuesta seguiría este camino:

Aprobación del aviso: el comité y la Junta deben aprobar el aviso de intención de modificar la regla

el comité y la Junta deben aprobar el aviso de intención de modificar la regla Comentarios del público: la regla modificada quedaría abierta a comentarios durante 14 días

la regla modificada quedaría abierta a comentarios durante 14 días Aprobación final: si no surgen objeciones, la propuesta volvería a la Junta para su aprobación definitiva en la siguiente reunión, cuya fecha no se ha publicado

Mientras tanto, la regla de septiembre sigue en pie tal como fue aprobada, sin ninguna excepción para los estudiantes de los colleges estatales.

¿Qué pueden hacer hoy los estudiantes de los colleges estatales?

Para quienes estudian en un college de Florida y no tienen estatus legal, el primer paso es confirmar con la oficina de registro que su inscripción quede documentada antes de la primavera de 2027, porque esa fecha marcaría quién entra en la excepción y quién no.

Además, conviene preguntar si el college tiene un programa 2+2 con alguna universidad y, en ese caso, inscribirse antes de llegar a los 30 créditos. También es importante revisar si la carrera deseada es de cupo limitado, ya que en esos programas el título asociado en artes no garantiza la admisión. Del mismo modo, conviene evitar interrupciones en los estudios, porque colleges como Polk State College piden comprobar ciudadanía o presencia legal también a quienes soliciten readmisión desde la primavera de 2027.

En cambio, quienes ya estudian en una universidad pública no necesitan hacer ningún trámite, porque la regla de septiembre solo aplica a estudiantes nuevos. Finalmente, los estudiantes y sus familias pueden seguir el periodo de comentarios públicos en el sitio de la Junta de Gobernadores y buscar orientación con asesores académicos o con organizaciones de ayuda legal gratuita antes de tomar decisiones sobre su carrera.

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