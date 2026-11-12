Citan a familias libres a corte en centro de ICE de Texas

Los avisos comenzaron a llegar a principios de noviembre de 2026. Foto: AFP

Varias familias inmigrantes recibieron citaciones para presentarse a sus audiencias de inmigración dentro del centro de detención familiar de Dilley, en Texas, aunque no están bajo custodia, de acuerdo con un reportaje de ABC News.

Los avisos comenzaron a llegar a principios de noviembre de 2026, según abogados y defensores consultados por esa cadena, y apuntan a un lugar con un peso especial: el South Texas Family Residential Center, una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde se retiene a padres e hijos. Es la primera vez que familias en libertad son enviadas a ese centro para atender su caso, una práctica que los abogados de inmigración dijeron no haber visto antes.

Por esa razón, organizaciones que acompañan a familias migrantes temen que algunas personas sean detenidas al terminar su audiencia. Sin embargo, faltar a la corte también tiene consecuencias graves.

¿Por qué citan a estas familias en Dilley y no en su corte local?

Normalmente, las personas que no están detenidas acuden a la corte de inmigración más cercana a su domicilio. Algunos centros de detención sí tienen salas de audiencia en su interior, pero suelen reservarse para los casos de personas bajo custodia, como explicaron los abogados citados en el reportaje.

En el caso de Dilley, la sala no es nueva, pues las cortes de inmigración atienden casos de ese centro desde hace años, según un comunicado del Departamento de Justicia de 2015 en el que se reasignaban sus audiencias a jueces que las llevaban por videoconferencia. Hasta estos avisos, sin embargo, esa sala atendía casos de familias detenidas en el mismo centro, según los abogados.

Por su parte, un vocero del Departamento de Justicia defendió la medida y explicó que las cortes de inmigración realizan audiencias en distintos puntos del país, incluidos los centros de detención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Además, aseguró que no hay “nada novedoso” en aprovechar los espacios disponibles para que cada persona tenga su audiencia a tiempo.

Aun así, ni el Departamento de Justicia ni ICE informaron cuántas familias recibieron estos avisos, de qué cortes provienen sus casos ni para qué fechas están programadas las audiencias.

El único centro del país que detiene a familias con niños

Dilley tiene un significado particular para las familias migrantes, ya que es el único lugar del país que retiene a niños junto con sus padres, como recordó Kristin Etter, directora de políticas y servicios legales del Texas Immigration Law Council. “Realmente no pensamos que fuera cierto”, dijo la abogada sobre los avisos.

Ese peso se explica también por las denuncias sobre las condiciones dentro del centro, donde legisladores demócratas han señalado comida en mal estado y atención médica deficiente, acusaciones que el DHS ha negado, y una jueza federal incluso ordenó un monitor independiente tras comprobar que niños permanecían detenidos más tiempo del permitido.

Por eso, el temor de las familias citadas tiene que ver con la posibilidad de no volver a casa. Una organización que recauda fondos para familias detenidas relató el caso de una madre que teme quedar retenida con sus hijos al salir de la audiencia y que, además, no tiene auto para llegar a Dilley, ubicado a más de una hora de San Antonio. Ese riesgo pesa todavía más en Texas, donde los inmigrantes que entraron sin inspección y son detenidos pueden quedarse sin audiencia de fianza, tras un fallo que cambió las reglas en el estado.

TEXAS: The federal government has started using the Dilley Immigration Processing center to hold immigration hearings for non-detained families.



A Venezuelan woman walked into Dilley today for her hearing, and left with an ankle monitor. pic.twitter.com/p3vIhbgjBL — Lidia Terrazas (@LidiaTerrazas) November 11, 2026

¿Qué pasa si una familia no se presenta a su audiencia?

El aviso de audiencia que obtuvo ABC advierte que una persona puede recibir una orden de deportación si falta a su cita, siempre que el DHS demuestre que el aviso le fue entregado. A esa decisión se le conoce como orden “en ausencia”, porque el juez resuelve el caso sin que la persona esté presente.

Aun en ese escenario existe una salida limitada, pues de acuerdo con el manual de práctica de las cortes de inmigración, una persona puede pedir que se reabra su caso si demuestra alguna de estas situaciones:

Faltó por circunstancias excepcionales fuera de su control, como una enfermedad grave o la muerte de un familiar cercano, y presenta la solicitud dentro de los 180 días posteriores a la orden

No recibió el aviso de la audiencia de forma correcta, en cuyo caso puede pedirlo en cualquier momento

Estaba bajo custodia federal o estatal y no fue su culpa faltar, caso en el que tampoco hay plazo límite

Mientras el juez revisa esa petición, la deportación queda suspendida de forma automática. Sin embargo, solo se permite una solicitud de este tipo, y las causas menos graves que las mencionadas no califican, por lo que no presentarse sigue siendo un riesgo muy alto.

¿Qué pueden hacer las familias antes de su audiencia?

La primera recomendación es confirmar los datos del caso, porque los avisos pueden cambiar, y para eso la línea automatizada de las cortes de inmigración, al 1-800-898-7180, ofrece en inglés y español la fecha, la hora y el lugar de la próxima audiencia con el número de registro de extranjero, conocido como número A.

Si la familia no puede llegar a Dilley o tiene motivos para pedir otra sede, también existe la opción de solicitar un cambio de corte. Según el mismo manual de las cortes, esa petición se presenta por escrito, debe demostrar una buena razón y tiene que incluir:

La fecha y la hora de la próxima audiencia

Una dirección fija donde la persona pueda recibir avisos

El formulario de cambio de domicilio EOIR-33/IC, si la dirección cambió

Una explicación detallada de los motivos de la solicitud

No obstante, presentar esa petición no libera a nadie de acudir a la audiencia, pues hasta que el juez la apruebe las personas deben presentarse en la fecha y el lugar originales. El juez, además, decide si concede o no el cambio.

Antes de la audiencia, conviene buscar asesoría con un abogado de inmigración o con una organización de ayuda legal gratuita reconocida, revisar que la dirección registrada ante la corte sea la correcta y dejar a un familiar o persona de confianza con copias de los documentos del caso.

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