Latin Grammy: las canciones de José Alfredo Jiménez que siguen viviendo entre los migrantes

José Alfredo Jiménez es conocido como “Rey de la Ranchera”. Foto: A. Estrella / AFP

Para muchos mexicanos que viven en Estados Unidos, y otros inmigrantes que conectan con su música, las canciones de José Alfredo Jiménez tienen un significado bien marcado: orígenes, reuniones familiares, el amor a distancia y los recuerdos que permanecen tras dejar un país.

Este 12 de noviembre, durante la ceremonia de los Latin Grammy, el llamado “Rey de la Ranchera” recibirá un emotivo homenaje por el centenario de su nacimiento. El cantautor nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y murió el 23 de noviembre de 1973 en Ciudad de México.

Si bien es cierto que José Alfredo no escribió todas sus canciones pensando en la migración, varios de sus temas conectan con experiencias que forman parte de la vida de quienes dejaron México para establecerse en otro lugar.

Los temas de José Alfredo Jiménez que siguen viviendo entre los migrantes

1. “Caminos de Guanajuato”: la memoria de un lugar al que siempre se puede volver

Si hay una canción que puede despertar recuerdos de la tierra natal, es “Caminos de Guanajuato”. A través de la letra, José Alfredo menciona lugares de su estado, como León, Salamanca y Dolores Hidalgo, y convierte el tema en un recorrido geográfico lleno de historia y dolor.

Se dice que en 1953, cuando José Alfredo llegó a Guanajuato por el fallecimiento de su hermano Ignacio, se encontró a su madre destrozada por la muerte de su hijo y, según el relato, la señora repetía: “La vida no vale nada”, icónica frase con la que inicia la canción.

Para un mexicano que vive en ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Chicago, Houston o Nueva York, escuchar las referencias a Guanajuato puede despertar imágenes de su propio pueblo, de las calles donde creció o de las personas que siguen allí.

2. “El Rey”: una canción de orgullo para enfrentar las dificultades

“Con dinero y sin dinero” es una de las frases más reconocibles de “El Rey”, una composición que ha trascendido generaciones y fronteras. Su mensaje gira alrededor de la dignidad y la seguridad personal, incluso cuando las circunstancias no son favorables.

Entre los mexicanos que trabajan y construyen una vida en Estados Unidos, la canción puede adquirir un significado relacionado con la perseverancia. Hay quienes llegaron con pocos recursos, tuvieron que comenzar desde cero y enfrentaron dificultades para adaptarse a otro país.

Cabe aclarar que “El Rey” no es un himno migratorio en sentido estricto, pero para muchos migrantes es un mensaje de orgullo y autonomía que permite darle interpretación propia a las experiencias.

3. “El Hijo del Pueblo”: el orgullo de no olvidar las raíces

Para los migrantes, “El Hijo del Pueblo” puede representar el orgullo por el origen y por la historia personal. Vivir en otro país no significa dejar de pertenecer al lugar donde se creció ni renunciar a las costumbres que acompañaron la infancia.

La canción conecta con esa identidad que muchas familias transmiten a sus hijos nacidos o criados en Estados Unidos: el idioma español, la música ranchera, las comidas tradicionales, las fiestas y los relatos de los abuelos. En reuniones familiares, escuchar a José Alfredo Jiménez puede convertirse en una manera de compartir esa herencia cultural.

4. “La Enorme Distancia”: cuando la separación se vuelve parte de la vida

La distancia es uno de los sentimientos más presentes en la experiencia migratoria. Pero no siempre se trata de kilómetros: también puede ser el tiempo que pasa sin abrazar a los padres, la imposibilidad de acompañar a un hermano en un momento importante o la ausencia en celebraciones familiares.

“La Enorme Distancia”, canción que da título a uno de los álbumes del compositor publicado en 1961, aborda precisamente la ausencia y el dolor que puede provocar la separación afectiva.

En muchas familias de migrantes, las llamadas, los mensajes y las videollamadas ayudan a mantener el contacto. En ese sentido, una canción sobre la distancia puede adquirir un significado distinto.

Durante poco más de dos décadas de trayectoria, José Alfredo Jiménez dejó alrededor de 300 canciones, muchas de ellas convertidas en clásicos de la música popular. Su obra sigue sonando en México y entre las comunidades mexicanas que viven en el extranjero.

Y precisamente ese legado será homenajeado en los Latin Grammy, con la producción musical de Édgar Barrera y la participación de intérpretes de distintas generaciones.

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