Una bacteria mortal en Estados Unidos resiste un antibiótico usado para prevenir contagios

Una bacteria mortal resiste un antibiótico para prevenir contagios. Foto: Envato.

Una bacteria capaz de causar meningitis y una infección grave en la sangre preocupa a las autoridades sanitarias de Wisconsin, Estados Unidos. El Departamento de Servicios de Salud estatal confirmó un nuevo caso de enfermedad meningocócica invasiva resistente a la ciprofloxacina. Desde junio de 2024, alrededor del 30% de los casos registrados en el estado han mostrado resistencia a este antibiótico.

La alerta no significa que exista un brote nacional, pero sí revela un problema que los médicos deben tomar en serio: algunos medicamentos utilizados para evitar contagios ya no ofrecen la misma protección en determinadas zonas.

¿Qué es la enfermedad meningocócica y por qué preocupa en EE. UU.?

La enfermedad meningocócica es una infección causada por la bacteria Neisseria meningitidis. Puede provocar meningitis, que afecta las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, o una infección grave del torrente sanguíneo.

El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin informó que el caso detectado en septiembre fue el quinto caso resistente a la ciprofloxacina registrado desde junio de 2024.

Aunque la enfermedad es poco frecuente, puede avanzar rápidamente y poner en peligro la vida. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que el diagnóstico y el tratamiento tempranos son fundamentales para reducir el riesgo de complicaciones y muerte.

El problema no se limita a Wisconsin. En una actualización publicada el 6 de marzo de 2026, los CDC señalaron que también han detectado cepas de meningococo resistentes a la ciprofloxacina y a la penicilina en Estados Unidos. En algunas zonas, estas variantes representan una proporción importante de los casos registrados.

¿Cómo se transmite la bacteria meningocócica?

La bacteria se transmite mediante el contacto cercano y directo con secreciones respiratorias o de la garganta de una persona infectada.

Según la alerta sanitaria de Wisconsin, esto puede ocurrir al compartir objetos que entran en contacto con la boca, como botellas de agua, utensilios para comer o bálsamos labiales. También puede haber transmisión entre personas que comparten vivienda o pasan periodos prolongados juntas.

No suele transmitirse por un contacto casual, como pasar junto a una persona infectada o respirar el aire de un lugar donde estuvo.

Esta diferencia es importante. La alerta requiere atención, pero no justifica evitar indiscriminadamente a otras personas ni asumir que cualquier contacto representa un riesgo.

Estos son los síntomas que no debes ignorar

La enfermedad meningocócica puede empeorar en poco tiempo. Por eso, reconocer las señales y buscar atención médica rápidamente puede marcar una diferencia.

Los CDC identifican los siguientes síntomas de meningitis meningocócica:

Fiebre , especialmente si aparece de forma repentina

, especialmente si aparece de forma repentina Dolor de cabeza intenso

Rigidez o dolor en el cuello

Vómitos

Sensibilidad a la luz

Confusión o cambios en el estado mental

Cuando la bacteria infecta la sangre, los síntomas pueden ser diferentes. La persona puede presentar escalofríos, cansancio intenso, manos y pies fríos, dolores fuertes, respiración acelerada o diarrea.

Si tú o alguien de tu familia presenta síntomas preocupantes que empeoran rápidamente, busca atención médica de emergencia. No esperes a que aparezcan todas las señales.

¿Qué antibiótico recomiendan ahora las autoridades de Wisconsin?

La principal medida anunciada por el estado afecta a la ciprofloxacina como medicamento preventivo para los contactos cercanos de una persona infectada.

Wisconsin sigue las recomendaciones de los CDC y ha pedido a los profesionales sanitarios que dejen de utilizar ese antibiótico para prevenir la enfermedad meningocócica en esos contactos mientras persista la situación de resistencia.

En su lugar, los médicos deben considerar alternativas como la rifampicina o la ceftriaxona, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias aplicables.

La medida no significa que la ciprofloxacina haya dejado de funcionar contra todas las bacterias ni que esté prohibida para cualquier uso. La alerta se refiere a su utilización preventiva frente a cepas meningocócicas resistentes.

Tampoco debes cambiar un tratamiento por tu cuenta. La elección del antibiótico depende de la situación clínica y debe quedar en manos de un profesional de salud.

¿Cómo puedes protegerte de la enfermedad meningocócica?

Las autoridades sanitarias recomiendan mantener al día las vacunas meningocócicas cuando correspondan por edad, factores de riesgo o indicación médica.

Si alguien cercano recibe un diagnóstico de enfermedad meningocócica invasiva, consulta de inmediato con un profesional de salud para determinar si necesitas antibióticos preventivos. Estos medicamentos pueden ser necesarios incluso para personas vacunadas, dependiendo del tipo de exposición.

La alerta de Wisconsin deja una lección importante: la resistencia a los antibióticos no es un problema lejano ni exclusivo de los hospitales. También puede cambiar las medidas que los médicos recomiendan para proteger a quienes han estado expuestos a una infección grave. Ante síntomas que avanzan rápidamente, actuar pronto es mucho más seguro que esperar a ver si desaparecen solos.

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