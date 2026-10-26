ICE en centros de votación: qué pueden hacer los agentes federales en EE. UU.

Una persona teme ser interrogada por su situación migratoria. Foto: Envato.

Si planeas votar en las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos, hay algo que conviene tener claro: los agentes federales no pueden intimidarte ni interferir ilegalmente con tu derecho al voto. El Gobierno de Donald Trump asegura que no tiene planes de enviar a ICE a patrullar las urnas, pero no ha descartado todas las intervenciones. La posibilidad preocupa a organizaciones que defienden los derechos electorales, especialmente en comunidades latinas.

¿Puede ICE entrar a un centro de votación en Estados Unidos?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha señalado que no planea desplegar agentes de inmigración para vigilar de forma generalizada los centros de votación. Sin embargo, el secretario del departamento, Markwayne Mullin, dejó abierta la posibilidad de que intervengan ante una amenaza concreta o para ejecutar una orden contra una persona buscada.

La distinción importa. Una cosa es responder a una emergencia y otra utilizar la presencia de agentes armados para vigilar o intimidar a quienes acuden a votar.

En un reportaje de octubre, la agencia Associated Press (AP) explicó que expertos electorales cuestionan incluso algunas de las excepciones planteadas por el Gobierno. La legislación federal establece límites a la presencia de tropas y hombres armados en los lugares donde se celebran elecciones.

El Brennan Center for Justice también advierte que desplegar agentes federales armados en los centros de votación puede infringir la legislación federal. Sus especialistas recuerdan que las protecciones electorales abarcan los lugares donde se emiten y cuentan los votos, aunque la aplicación concreta de las normas depende de las circunstancias.

La presencia de agentes federales también puede intimidar a los votantes

No hace falta que se produzcan detenciones para que aparezca el problema.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) explica en su guía sobre agentes federales en los centros de votación que intimidar, amenazar o coaccionar a una persona para interferir con su voto puede constituir un delito federal.

Entre las conductas preocupantes figuran interrogar agresivamente a los votantes sobre su ciudadanía, merodear cerca de las urnas con una actitud intimidatoria o dirigir el acoso contra comunidades específicas.

La preocupación tiene un componente particular para los latinos. Una persona que teme ser interrogada por su situación migratoria puede decidir quedarse en casa, incluso si tiene derecho a votar.

Human Rights Watch pidió el 20 de octubre que el Gobierno mantenga a los agentes de ICE alejados de los centros de votación, los lugares de voto anticipado y los buzones electorales. La organización sostiene que su presencia podría disuadir a ciudadanos estadounidenses de ejercer un derecho que les corresponde.

¿Qué puedes hacer si encuentras agentes de ICE cuando vas a votar?

Si ves agentes federales en tu centro de votación, no des por hecho que el lugar está cerrado ni que has perdido tu derecho a participar. Lo importante es identificar si existe una interferencia real y buscar ayuda.

La ACLU y el Brennan Center recomiendan conocer las vías para denunciar posibles intimidaciones. Estas son algunas medidas prácticas:

Comunica el incidente a los funcionarios electorales locales. Ellos pueden explicar qué está ocurriendo y activar los procedimientos correspondientes

Ellos pueden explicar qué está ocurriendo y activar los procedimientos correspondientes Documenta lo sucedido si puedes hacerlo de manera segura. Anota la ubicación, la hora y las conductas que observaste. No te expongas para conseguir fotografías o videos

Anota la ubicación, la hora y las conductas que observaste. No te expongas para conseguir fotografías o videos Denuncia la intimidación electoral. Puedes llamar al 866-OUR-VOTE (866-687-8683) para recibir orientación sobre problemas relacionados con el voto. También existe la línea 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682), que ofrece asistencia en español

Puedes llamar al 866-OUR-VOTE (866-687-8683) para recibir orientación sobre problemas relacionados con el voto. También existe la línea 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682), que ofrece asistencia en español Consulta las reglas de tu estado. Las restricciones sobre la presencia policial, las armas y la distancia respecto de los centros de votación pueden variar

La ACLU también recuerda que tienes derecho a guardar silencio en determinadas interacciones con las autoridades. Sin embargo, las obligaciones de identificación y documentación pueden depender de tu situación migratoria y de las circunstancias. Si te detienen, puedes pedir hablar con un abogado.

¿Los inmigrantes sin ciudadanía pueden votar en las elecciones federales?

Aquí hay una diferencia fundamental que no conviene pasar por alto: para votar en las elecciones federales debes ser ciudadano estadounidense y cumplir los requisitos electorales aplicables. Tener residencia permanente, una visa o una solicitud de ciudadanía pendiente no te da ese derecho.

Pero tampoco es correcto asumir que una persona no puede votar legalmente solo porque habla español, tiene acento o pertenece a una familia inmigrante.

La presencia de agentes de inmigración no cambia los requisitos para votar ni elimina las protecciones contra la intimidación. Además, la votación de personas que no son ciudadanas estadounidenses es ilegal en las elecciones federales y, según los estudios citados por el Brennan Center, extremadamente infrecuente.

La mejor preparación es revisar el registro electoral, confirmar el lugar de votación y conocer las opciones disponibles en tu estado.

Nadie debería tener que elegir entre ejercer un derecho ciudadano y sentir miedo al acercarse a una urna. Las elecciones deben permitir que cada persona elegible vote libremente, sin amenazas ni presiones. Si algo ocurre en tu centro de votación, conocer tus derechos y saber dónde pedir ayuda puede marcar una diferencia.

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