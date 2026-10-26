Encuestas California, Arizona e Illinois: qué dicen los sondeos a una semana de las elecciones

En los 3 estados, los demócratas lideran las encuestas. Foto: Envato

Los candidatos demócratas encabezaron los sondeos más recientes en las tres gubernaturas que se disputan en California, Arizona e Illinois, a pocos días de las elecciones intermedias del 3 de noviembre. En California, Xavier Becerra sumó 60% de las preferencias frente a 33% del republicano Steve Hilton, una ventaja que quedó fuera del margen de error, según la encuesta más reciente de Emerson College.

Esa tendencia se repitió en Arizona, donde la gobernadora Katie Hobbs apareció por delante del republicano Andy Biggs en las mediciones revisadas desde el verano, aunque con distancias que van de siete a 17 puntos según la firma que hizo la encuesta. En tanto, en Illinois, el gobernador JB Pritzker busca un tercer periodo en una revancha contra Darren Bailey, el mismo rival al que derrotó en 2022.

La boleta de Illinois incluye además el escaño en el Senado que deja libre Dick Durbin, una contienda entre la vicegobernadora Juliana Stratton y el republicano Don Tracy. Para esa elección, y para la gubernatura del estado, las encuestas recientes resultaron escasas, y en California e Illinois todavía hay opciones para registrarse y votar el mismo día.

¿Qué tan amplia es la ventaja de Becerra en California?

Becerra llegó a la elección general tras obtener 28% en la primaria abierta de junio, en la que los dos candidatos más votados pasan a noviembre sin importar su partido. El sondeo de Emerson, levantado entre el 17 y el 19 de octubre entre mil votantes probables, lo colocó arriba también entre los independientes, con 46% contra 36%, y mostró que la economía fue el tema principal para 45% de los votantes, por encima de la vivienda (17%) y de la salud y la inmigración (10% cada una).

En esa misma encuesta, 44% de los votantes culpó al presidente Donald Trump por la situación económica del estado, frente a 38% que responsabilizó al gobernador Gavin Newsom, quien no puede reelegirse. La aprobación de Trump en California fue de apenas 33%, mientras que Newsom obtuvo 46%.

La Universidad de California en Berkeley, que entrevistó a 4 mil 512 votantes probables en inglés y en español entre el 15 y el 20 de septiembre, ya había encontrado una distancia similar, con 58% para Becerra y 33% para Hilton. Eric Schickler, codirector del instituto que levantó el sondeo, afirmó que los resultados colocan a Becerra en una posición dominante rumbo a noviembre. En ese mismo ejercicio, la Propuesta 39, que exigiría una identificación oficial para votar, tuvo 39% de apoyo y 52% de rechazo.

🚨 Late-night votes just flipped the 2026 CA Governor race.



As of June 5, with only 60% of ballots counted days after the election, DDHQ has called it for Becerra — projecting mail-in ballots will push him past Hilton for the top spot.



Current snapshot:



• Hilton: 27.18%… pic.twitter.com/3ZvcH3QWHd — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 5, 2026

Hobbs mantiene la delantera en Arizona, con márgenes que cambian según la encuesta

Hobbs, quien gobierna Arizona desde 2023, enfrentó a Biggs en una contienda en la que ninguno de los sondeos revisados de los últimos meses colocó al republicano por delante. Las cifras variaron de manera notable entre una firma y otra, y la de HighGround, por ejemplo, supuso que los republicanos tendrán 8 puntos más de peso que los demócratas entre los votantes.

Estos son los resultados de las mediciones más recientes con datos completos.

HighGround Public Affairs , publicada el 13 de octubre con 400 votantes probables. Hobbs 50.5% y Biggs 33.7%, según KTAR

, publicada el 13 de octubre con 400 votantes probables. Hobbs 50.5% y Biggs 33.7%, según KTAR Equis Research , difundida en octubre, con más de mil 200 votantes, 400 de ellos latinos. Hobbs aventajó a Biggs por alrededor de siete puntos, según AZPM.

, difundida en octubre, con más de mil 200 votantes, 400 de ellos latinos. Hobbs aventajó a Biggs por alrededor de siete puntos, según AZPM. Noble Predictive Insights, de agosto, con 923 votantes probables. Hobbs 48% y Biggs 35%, según Fox 10.

En la encuesta de HighGround, los independientes se inclinaron por Hobbs con 58% contra 20.5% de Biggs, y el republicano retuvo 70.6% del voto de su propio partido. Paul Bentz, vicepresidente de la firma, explicó que en Arizona existe una ventaja republicana de origen, pero que sus candidatos no la están aprovechando. El estudio de Equis encontró además que el costo de vida es la principal preocupación de los votantes, seguido por el agua, que 23% señaló como su prioridad.

¿Qué dicen los sondeos en Illinois sobre la gubernatura y el Senado?

Illinois tuvo pocas encuestas públicas en la recta final. La más reciente con datos completos fue la de Public Policy Polling, una firma que suele trabajar para candidatos demócratas, levantada entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre entre 569 votantes y difundida por Chicago News Weekly. Pritzker obtuvo 54% frente a 34% de Bailey, mientras que el candidato independiente Collin Corbett sumó 6%, según el Citizen Newspaper Group.

En ese mismo sondeo, Stratton registró 49% contra 36% de Tracy en la carrera por el Senado, con 15% de indecisos. Stratton llegó a la boleta como compañera de fórmula de Pritzker desde 2018 y ganó en marzo una primaria con 10 rivales, mientras que Tracy, abogado de Springfield, presidió el Partido Republicano estatal entre 2021 y 2024, de acuerdo con WBEZ. Si gana, Stratton sería la cuarta persona afroamericana en representar a Illinois en el Senado.

¿Qué muestran las encuestas sobre el voto latino?

California fue el único de los tres estados con datos completos de votantes latinos en la gubernatura. En la medición de Berkeley, Becerra reunió 58% entre los latinos contra 32% de Hilton, una distancia parecida a la que tuvo entre el total de los votantes, y mejoró respecto a agosto, cuando iba 57% contra 35%.

En Arizona, el reporte difundido de Equis no incluyó la cifra de Hobbs entre latinos, pero sí mostró que 15% de los latinos que votaron por Trump en 2024 planean apoyar a la gobernadora, frente a cerca de 10% del total de votantes de Trump. Para Illinois, ninguna de las encuestas recientes desglosó el voto latino.

¿Cuándo y cómo se puede votar en California, Arizona e Illinois?

Las reglas cambian bastante de un estado a otro, sobre todo en el registro de último momento y en los plazos para regresar la boleta por correo:

California. Se puede hacer un registro condicional y votar el mismo día en la oficina electoral del condado, en un centro de votación o en una casilla. Las boletas por correo deben llevar matasellos a más tardar del 3 de noviembre y pueden llegar hasta el 10 de noviembre, y las casillas abren de 7 de la mañana a 8 de la noche, según la guía oficial de la Secretaría de Estado de California

Se puede hacer un registro condicional y votar el mismo día en la oficina electoral del condado, en un centro de votación o en una casilla. Las boletas por correo deben llevar matasellos a más tardar del 3 de noviembre y pueden llegar hasta el 10 de noviembre, y las casillas abren de 7 de la mañana a 8 de la noche, según la guía oficial de la Secretaría de Estado de California Arizona. El voto anticipado empezó el 7 de octubre y la solicitud de boleta por correo venció el 23 de octubre. La recomendación fue enviar la boleta por correo a más tardar el 27 de octubre, y los horarios de los buzones cambian según el condado, de acuerdo con Fox 10

El voto anticipado empezó el 7 de octubre y la solicitud de boleta por correo venció el 23 de octubre. La recomendación fue enviar la boleta por correo a más tardar el 27 de octubre, y los horarios de los buzones cambian según el condado, de acuerdo con Fox 10 Illinois. La solicitud de boleta por correo vence el jueves 29 de octubre, y el registro con voto el mismo día está disponible hasta el 3 de noviembre. Las casillas abren de 6 de la mañana a 7 de la noche, según el calendario electoral del condado de DeKalb

¿Se puede votar fuera de fecha?

A quienes todavía no han votado les conviene revisar en el sitio de su condado la ubicación de su casilla o del buzón más cercano, porque las fechas para votar en cada estado y los horarios locales pueden variar.

En California, la boleta también puede entregarse en cualquier buzón oficial o casilla hasta las 8 de la noche del día de la elección, y la guía sobre cómo votar en California reúne las opciones de registro y voto por correo. Los estadounidenses que viven fuera del país siguen sus propias reglas para votar desde el extranjero.

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