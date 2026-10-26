California: ¿pueden cancelar tu boleta de votación por sospecha de no ser ciudadano?

El DOJ pidió en California apartar y no cancelar boletas de votación. Foto: Envato

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) no está pidiendo cancelar boletas de votación en California. Su solicitud es que los condados aparten las boletas por correo de unas 20 mil personas que identifica como “posibles no ciudadanos” hasta que se verifique su estatus de ciudadanía.

La portavoz del DOJ, Kiersten Pels, precisó que la agencia “no solicita una purga, la cancelación de registros ni ninguna acción programática”. Es decir, una sospecha federal no equivale, por sí sola, a una cancelación de tu boleta o de tu registro electoral.

DJO: qué se sabe de los votantes sospechosos de no ser ciudadanos estadounidenses en California

El DOJ presentó una demanda el 15 de octubre contra California y el condado de Los Ángeles. Pide que las autoridades electorales separen las boletas por correo asociadas a las personas de su lista y no las tabulen hasta confirmar su ciudadanía.

La demanda no busca cancelar boletas que ya fueron emitidas. Busca una orden judicial para que California aparte esas boletas y verifique la ciudadanía antes de contarlas.

El 24 de octubre, el DOJ envió cartas a los 58 condados de California pidiendo que aparten y verifiquen las boletas relacionadas con las personas señaladas. En los casos en que no puedan confirmar la ciudadanía, el departamento pidió separar —no cancelar— las boletas por correo.

California: ¿puede el DOJ cancelar tu boleta de votación?

No automáticamente. El DOJ puede identificar a una persona como “posible no ciudadano” y pedir a los funcionarios electorales que revisen su caso, pero la cancelación de un registro electoral en California sigue procedimientos estatales.

La Secretaria de Estado de California, Shirley Weber, sostiene que la ley estatal exige que solo los ciudadanos estadounidenses puedan registrarse para votar y que los registros no elegibles sean retirados de las listas.

El Código Electoral de California establece avisos y procedimientos antes de cancelar un registro por ciertas causas. Eso significa que una persona no pierde su registro por una simple afirmación federal sin un proceso correspondiente.

¿Qué derechos tienes si te acusan de votar sin ser ciudadano estadounidense?

Si recibes un aviso relacionado con tu registro electoral, no ignores la comunicación. Revisa quién la envió, qué solicita y qué plazo establece.

Estos son derechos y pasos importantes:

Tienes derecho a conocer el motivo de cualquier acción que pueda afectar tu registro

Puedes responder o presentar documentación que respalde tu elegibilidad, según las instrucciones oficiales

Puedes verificar tu estado de registro con la Secretaría de Estado de California

Si recibes una boleta por correo, no la destruyas; sigue las instrucciones oficiales de tu condado

Si crees que hubo un error, comunícate con la oficina electoral de tu condado o busca asesoría legal

¿Por qué la lista federal puede contener errores?

El DOJ afirma que identificó a más de 20 mil personas “posiblemente” no ciudadanas en los registros de California. Pero la palabra “posiblemente” indica una sospecha, no una confirmación de ciudadanía.

Funcionarios electorales y organizaciones de derechos civiles advierten que una lista elaborada con datos de varias fuentes puede incluir errores. La demanda del DOJ también enfrenta cuestionamientos sobre su autoridad, su constitucionalidad y su timing, a días de las elecciones.

¿Qué hacer si tienes dudas sobre tu boleta?

Si votaste por correo y quieres confirmar que tu boleta fue recibida, puedes usar las herramientas oficiales de tu condado o comunicarte con la oficina electoral local. California también permite verificar el estado del registro electoral a través de la Secretaría de Estado.

Si recibes una notificación del DOJ o de tu condado, guarda el documento, revisa la fecha límite y responde por los canales oficiales. Se recomienda no enviar información personal ni documentos por enlaces recibidos en mensajes no solicitados.

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