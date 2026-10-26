Disfraces de Halloween 2026: se gastarán 4 mil 400 millones de dólares, más que en dulces y decoración

El 71% de los consumidores comprará disfraces para Halloween. Foto: Shutterstock

Al menos 4 mil 400 millones de dólares gastarán los estadounidenses en disfraces para celebrar el Halloween 2026. Así lo estima la encuesta anual de consumidores de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), realizada por Prosper Insights & Analytics. La categoría destaca por encima de los gastos en comida y decoraciones temáticas.

Según el estudio publicado recientemente, el gasto total relacionado con Halloween alcanzará los 13 mil 500 millones de dólares, un nivel superior al de años anteriores y cercano al récord de 13 mil 100 millones de dólares registrado en 2025.

Los gastos de Halloween que se estiman para 2026 en EE. UU.

Aunque la categoría de disfraces experimenta la cifra más alta, la realidad es que no está tan distante de otras. En este sentido, se proyectan 4 mil 300 millones de dólares en gastos de decoración para Halloween y 4 mil 100 millones destinados a los dulces, considerando la tradicional celebración del “dulce o truco”.

Los números reflejan que la festividad, más allá de lo cultural, continúa siendo una oportunidad importante para el comercio minorista, desde las tiendas de disfraces hasta los supermercados y los negocios especializados en artículos de temporada.

Respecto a los disfraces, la NFR precisa que el 71% de los consumidores comprará disfraces para Halloween, incluyendo adultos y niños.

La encuesta calcula que se gastarán unos 2 mil millones de dólares en atuendos para adultos. Entre las opciones más populares figuran las brujas, con 4.8 millones de personas que planean adoptar ese disfraz, y los vampiros, con 4.2 millones.

En el caso de los niños, se prevé un desembolso de 1,500 millones de dólares, siendo Spider-Man las preferencia: alrededor de 4.6 millones de elecciones.

Y las mascotas tampoco se quedan fuera. Los consumidores prevén invertir unos 920 millones de dólares en disfraces para sus animales. Los atuendos de calabaza lideran las preferencias, seguidos por los de perrito caliente y fantasma.

¿Cuánto se gastará en Halloween en dulces y decoración?

La NRF calcula que el 96% de los consumidores adquirirá golosinas para Halloween, con un desembolso total de 4 mil 100 millones de dólares.

La decoración ocupará el segundo lugar en participación: el 78% planea comprar artículos para ambientar sus hogares o jardines, con un gasto estimado de 4 mil 300 millones de dólares.

Incluso las tarjetas de felicitación también ganan terreno. El 42% de los consumidores prevé comprarlas este año, frente al 38% registrado en 2025. La NRF calcula que esta categoría generará unos 800 millones de dólares.

Halloween costará más de 115 dólares por persona

El gasto promedio previsto para la celebración será de 115.14 dólares por consumidor, ligeramente por encima de los 114.45 dólares de 2025. Aun así, los compradores están buscando maneras de controlar sus presupuestos.

La encuesta indica que el 31% comparará precios si encuentra artículos más caros de lo esperado, mientras que el 26% buscará cupones o rebajas. Otro 34% intentará adquirir productos que pueda reutilizar en años posteriores o adaptar para otras ocasiones.

“Los consumidores siguen priorizando sus gastos en Halloween, pero también abordan la temporada teniendo en cuenta la asequibilidad”, opinó Allison Zeller, vicepresidenta de Información sobre la Industria y el Consumidor de la NRF.

Por último, la NRF calcula que en líneas generales el 74% de los consumidores planea celebrar Halloween en 2026, una proporción similar al 73% de 2025.

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