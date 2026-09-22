Esta carta del IRS puede anunciarte un reembolso: revisa si recibiste el CP267

Un formulario del IRS y dinero sobre él. Foto: Envato.

Hay cartas del Internal Revenue Service (IRS) que uno preferiría no encontrar en el buzón. El aviso CP267, curiosamente, puede ser una excepción. La agencia lo envía cuando detecta una diferencia entre los pagos o créditos de impuestos que reportaste y los que realmente aparecen aplicados a tu cuenta. Esa discrepancia puede generar un sobrepago que el IRS tendría que devolverte.

La palabra importante aquí es “puede”.

No significa que todas las personas que reciben un CP267 vayan a cobrar miles de dólares. El IRS explica que el monto depende de cada situación y que el sobrepago puede terminar en un reembolso si no existen otras deudas que la agencia esté obligada a cobrar.

¿Qué significa recibir el aviso CP267 del IRS?

El CP267 es una notificación relacionada con los pagos y créditos de impuestos federales.

El IRS lo envía cuando encuentra que la cantidad de depósitos o pagos que declaraste en tu declaración de impuestos no coincide con los créditos que la agencia aplicó a ese periodo fiscal. La diferencia genera un saldo a favor en tu cuenta.

Y aquí conviene detenerse.

El aviso no es un cheque de estímulo ni un nuevo crédito tributario. Tampoco significa que el gobierno haya decidido entregar una cantidad determinada de dinero. Se trata de una corrección de la cuenta tributaria del contribuyente.

El propio IRS explica que, si no recibe respuesta, reembolsará el sobrepago, siempre que el contribuyente no tenga otros impuestos o deudas que deban cobrarse.

¿El CP267 del IRS significa que recibirás un reembolso de impuestos?

Puede significarlo, pero hay una condición importante.

Si revisas el aviso y estás de acuerdo con los montos que aparecen registrados, puedes comunicarte con el IRS utilizando el número que aparece en la propia notificación para solicitar el reembolso.

Si no haces nada, la agencia indica que asumirá que estás de acuerdo y enviará un cheque de reembolso dentro de un plazo de hasta 15 semanas desde la fecha del aviso, siempre que no exista otra deuda que deba cobrarse.

Esto cambia bastante la lectura de la carta.

No es simplemente “el IRS te debe dinero”. Primero tienes que comprobar que los pagos y créditos registrados corresponden realmente a tu situación fiscal.

¿Cuánto dinero puedes recibir con el aviso CP267?

Aquí es donde algunas publicaciones han generado confusión.

El IRS no establece un reembolso fijo para quienes reciben el CP267. La cantidad depende de la diferencia que exista entre los pagos o créditos que reclamaste y los que la agencia aplicó a tu cuenta.

Por eso, hablar de un supuesto cheque de 4 mil 100 dólares para todos los beneficiarios sería engañoso.

La cifra puede ser mucho menor o, dependiendo de las circunstancias particulares del contribuyente, considerablemente mayor. Lo que determina el posible reembolso es el sobrepago que figure en la cuenta tributaria, no el número CP267 por sí mismo.

Para alguien que recibe la carta, esta distinción importa mucho. El número del aviso no determina cuánto dinero recibirá.

¿Qué debes hacer si recibes una carta CP267 del IRS?

No la guardes en un cajón.

El primer paso es leerla cuidadosamente. El IRS señala que el documento incluye las fechas y los montos de los pagos que la agencia aplicó a tu cuenta. Después debes comparar esa información con tu declaración de impuestos y con tus propios registros.

Conviene tener a la mano:

Una copia de la declaración de impuestos correspondiente

Comprobantes de los pagos realizados al IRS

Cheques cancelados, si los utilizaste

Registros de depósitos o pagos estimados

Cualquier declaración enmendada relacionada con ese periodo

La razón es sencilla: si el IRS aplicó correctamente los pagos, el proceso puede ser relativamente directo. Si existe un error, necesitarás demostrarlo.

¿Qué pasa si estás de acuerdo con el aviso CP267?

Si revisas la información y todo coincide, puedes llamar al número que aparece en el aviso para solicitar el reembolso.

El IRS recomienda también corregir la copia de tu declaración de impuestos que conservas en tus archivos personales para reflejar la información correcta.

Si no respondes, el IRS indica que enviará el reembolso en un plazo de hasta 15 semanas desde la fecha de la notificación, siempre que no tengas otras obligaciones que la agencia deba cobrar.

No conviene interpretar ese periodo como una fecha exacta de depósito. Son semanas de espera y el caso puede estar sujeto a otras circunstancias de la cuenta.

¿Qué pasa si no estás de acuerdo con el CP267?

Aquí el calendario sí importa.

Si consideras que el IRS aplicó incorrectamente uno de tus pagos o dejó fuera un crédito que sí realizaste, debes comunicarte con la agencia dentro de los 30 días posteriores a la fecha del aviso.

El contribuyente debe explicar dónde considera que deben aplicarse los pagos y presentar documentación que respalde su posición. El IRS recomienda tener preparados comprobantes como cheques cancelados o una declaración enmendada.

Cuando llames, puedes decirle al representante que recibiste un CP267 y que quieres revisar tu cuenta tributaria. La agencia recomienda tener contigo tanto la notificación como la declaración de impuestos antes de hacer la llamada.

Ese detalle parece menor, pero puede ahorrarte bastante tiempo.

¿El aviso CP267 del IRS puede ser una estafa?

Una carta del IRS merece atención, pero también cierta cautela.

La agencia explica que las cartas y avisos suelen ser una de las formas mediante las cuales se comunica con los contribuyentes. Además, puedes revisar la notificación desde tu Cuenta en línea del IRS y buscar el número CP para confirmar de qué se trata.

Hay otra señal que conviene recordar: el IRS no inicia contacto con los contribuyentes mediante mensajes inesperados en redes sociales o correos electrónicos para ofrecerles reembolsos. La agencia ha advertido sobre cuentas falsas y mensajes que prometen créditos tributarios o pagos de estímulo.

Así que si alguien te escribe por Facebook, WhatsApp, Instagram o mensaje de texto y te asegura que tienes un “reembolso CP267” a cambio de tus datos bancarios, no entregues información.

El aviso legítimo es una cosa. El intento de aprovecharse de la expectativa de recibir dinero es otra.

¿Por qué el IRS envía el CP267?

La explicación puede ser menos misteriosa de lo que parece.

El contribuyente pudo haber reportado una cantidad determinada de pagos estimados o depósitos de impuestos federales, mientras que los registros del IRS muestran otra cifra. Cuando la agencia concilia ambas cantidades y encuentra una diferencia que produce un pago en exceso, genera la notificación.

Para el próximo periodo fiscal, el IRS recomienda revisar que la cantidad de créditos reclamada sea correcta y ajustar, cuando corresponda, los pagos estimados o depósitos federales.

También recomienda considerar la presentación electrónica de impuestos, ya que puede ayudar a reducir errores y detectar créditos o deducciones para los que el contribuyente podría ser elegible.

El CP267, entonces, no debería leerse como una promesa de dinero gratis. Es una señal de que algo cambió o no coincide en tu cuenta tributaria. Si la diferencia juega a tu favor, puede convertirse en un reembolso. Pero primero hay que comprobar los números.

Y esa es probablemente la parte más importante de la carta: no mirar solamente cuánto dinero podrías recibir, sino entender por qué el IRS dice que te lo debe.

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