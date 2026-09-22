Qué cambia en Medicare para 2027: fechas, costos y lo que debes saber

Quien no haga nada queda renovado en su plan actual en automático. Foto: AFP

El Gobierno de EE. UU. confirmó nuevas cifras para Medicare que entran en vigor el próximo año, de acuerdo con el Anuncio de Tarifas del Año Calendario 2027 de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

El cambio más evidente y directo para el bolsillo de los beneficiarios está en la cobertura de medicamentos: tanto el deducible como el tope máximo de gasto suben respecto a este año 2026.

Estas cifras se ajustan cada año siguiendo una fórmula fijada por ley dentro de la Ley de Reducción de la Inflación, así que no dependen de una decisión política puntual. Lo que sí cambia este año es que un programa federal que había mantenido bajas las primas de ciertos planes independientes de medicamentos deja de existir a partir de enero, lo que añade una variable extra a la hora de comparar precios.

Millones de personas con Medicare tendrán que decidir en las próximas semanas si mantienen su plan actual o buscan otro que se ajuste mejor a estos nuevos números.

¿Cuándo puedo hacer cambios a mi plan?

El periodo de inscripción abierta de Medicare corre del 15 de octubre al 7 de diciembre, como cada año. Cualquier cambio que se haga durante esas semanas entra en vigor el 1 de enero de 2027, y quien no haga nada queda automáticamente renovado en su plan actual, pero ya bajo las condiciones del próximo año.

Durante este periodo se puede hacer lo siguiente:

Cambiar de Medicare Original a un plan Medicare Advantage, o al revés

Unirse a un plan Medicare Advantage nuevo o cambiar de uno a otro

Unirse a un plan de medicamentos de la Parte D, cambiar de plan o cancelarlo

Revisar cada año el aviso de cambios que envía el plan por correo (el ANOC, por sus siglas en inglés) es la única forma de saber con certeza si la cobertura o el costo de tu plan actual va a cambiar en 2027.

Medicare has been paying about 16% more for laboratory services than private insurers. That needs to change.



CMS plans to better align 2027 laboratory payment rates with private-sector rates — which would be estimated to save taxpayers over $1 BILLION annually once the… pic.twitter.com/70yXsHlctB — Dr. Oz CMS (@DrOzCMS) September 21, 2026

¿Cuánto sube el deducible y el tope de gastos de la Parte D?

La cobertura de medicamentos recetados tiene dos cifras clave que suben el próximo año, ya confirmadas por CMS y sin posibilidad de cambio:

Deducible estándar máximo: de $615 en 2026 a $700 en 2027

de $615 en 2026 a $700 en 2027 Tope anual de gasto de bolsillo: de $2,100 en 2026 a $2,400 en 2027

El deducible es lo que se paga antes de que el plan empiece a cubrir parte del costo de las medicinas. El tope, en cambio, es el límite: una vez que el gasto de bolsillo de un beneficiario llega a esa cifra en el año, las medicinas cubiertas no cuestan nada por el resto del periodo. Ambas cantidades están fijadas en la misma tarifa que confirmó CMS y no son estimaciones.

¿Por qué terminan las primas más baratas de la Parte D?

Desde 2025, un programa federal de demostración venía deteniendo el aumento de las primas de los planes independientes de medicamentos. Ese programa desaparecerá a partir del 1 de enero de 2027, según confirmó CMS en julio, lo que significa que esos planes en particular —no los de Medicare Advantage con cobertura de medicinas incluida— podrían subir de precio más de lo que se ha visto en los últimos dos años.

Nadie puede decir todavía cuánto va a subir exactamente cada plan: eso depende de la aseguradora, la región y el plan específico, y solo se sabrá cuando salgan los precios definitivos a mediados o finales de septiembre.

Quien tenga Medicare Advantage con cobertura de medicamentos incluida, o quien reciba Ayuda Adicional (Extra Help), no se ve afectado por este cambio en particular.

¿Qué pasa con la prima y el deducible de la Parte B?

A diferencia de la Parte D, la prima mensual y el deducible de la Parte B —la que cubre consultas médicas y servicios ambulatorios— todavía no están confirmados. CMS acostumbra anunciar esas cifras hasta noviembre, así que cualquier número que circule antes de esa fecha es solo una proyección, no una cifra oficial.

Vale la pena revisar directamente en Medicare.gov o en el sitio de CMS una vez que se acerque esa fecha, en vez de guiarse por estimados de terceros.

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