¡Campeón otra vez! Isaac del Toro gana el Tour de France Singapore Criterium 2026

Isaac durante el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI 2026 en Montreal.

Isaac del Toro conquistó el Singapore Criterium 2026 este domingo tras vencer al francés Paul Seixas con un ataque en los últimos kilómetros de la competencia celebrada en Singapur.

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG completó los 61.25 kilómetros del recorrido en 1 hora, 22 minutos y 32 segundos, con apenas un segundo de ventaja sobre Seixas, mientras que el noruego Søren Wærenskjold terminó tercero, a ocho segundos del mexicano.

¡Victoria del Torito 🐂🏆!



Isaac del Toro 🇲🇽 gana el Criterium de Singapur 🇸🇬 dejando atrás a Paul Seixas 🇫🇷



Cerrando bien el año 🤩 pic.twitter.com/rk4BGqFrti — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) November 8, 2026

El originario de Ensenada, Baja California, cerró su actividad de 2026 con esta victoria en el circuito de Marina Bay. Su regreso a las competencias está previsto para 2027, aunque todavía no tiene una fecha confirmada.

Isaac del Toro vence a Paul Seixas y conquista el Singapore Criterium 2026

El ataque que le dio la victoria a Isaac del Toro llegó a 3.5 kilómetros de la meta, cuando el mexicano aceleró para dejar atrás a sus rivales y encaminarse hacia el primer lugar.

La carrera se disputó en un circuito urbano de 2.45 kilómetros, al que los ciclistas dieron 25 vueltas. Durante buena parte de la prueba hubo intentos de fuga, pero ninguno logró marcar una diferencia definitiva.

En las últimas vueltas, Isaac del Toro, Paul Seixas, Mauro Schmid y Søren Wærenskjold formaron un grupo de cuatro corredores que consiguió separarse del resto.

Fue entonces cuando el mexicano cambió el ritmo. Seixas intentó seguirlo y comenzó una persecución individual, pero no logró alcanzarlo antes de cruzar la meta.

Tras conseguir la victoria, Isaac Del Toro reconoció que las condiciones climáticas complicaron la competencia.

“Fue mucho más duro de lo que esperaba. Con este calor y esta humedad de locos, sufrí hasta la meta”, declaró el ciclista mexicano, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia EFE.

El mexicano también habló sobre la presión que ejerció Seixas durante los últimos metros.

“Paul no dejaba de recortar distancias. Fue realmente difícil y simplemente intenté darlo todo. Por suerte, funcionó”.

¿Cómo quedó la clasificación del Singapore Criterium 2026?

El mexicano se quedó con el primer lugar de la quinta edición del Singapore Criterium, una prueba de exhibición organizada por Amaury Sport Organisation (ASO), responsable del Tour de Francia.

Los cinco primeros lugares fueron:

Isaac del Toro (México) Paul Seixas (Francia) Søren Wærenskjold (Noruega) Mauro Schmid (Suiza) Kaden Groves (Australia)

Aunque la competencia reúne a algunos de los mejores ciclistas del mundo, no forma parte del calendario de pruebas que otorgan puntos para el UCI WorldTour.

Por ello, el triunfo de Del Toro no suma puntos para la clasificación mundial.

Isaac del Toro cierra una temporada destacada en el ciclismo mundial

La victoria en Singapur llegó después de una temporada en la que el mexicano consiguió resultados importantes frente a algunos de los mejores corredores del pelotón internacional.

Entre sus logros de 2026 destacan los títulos del UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, además de su tercer lugar en la clasificación general del Tour de Francia.

Durante esa competencia también consiguió el maillot blanco, que distingue al mejor ciclista joven, por delante de Paul Seixas.

Sobre sus enfrentamientos con el francés, Isaac del Toro aseguró que ambos tendrán oportunidades de ganar en el futuro.

“Un día ganará él y otro día quizá sea yo. Es parte de la vida, así que disfrutamos de este tipo de momentos”, señaló en declaraciones recogidas por Domestique.

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro en 2027?

El UAE Team Emirates-XRG deberá definir el calendario del mexicano para la siguiente temporada, por lo que hasta ahora no existe una prueba anunciada oficialmente para su regreso.

En México están programadas tres competencias que podrían ser opciones para el ciclista:

8 al 10 de enero: Campeonato Nacional de Ruta, en Guadalajara.

Campeonato Nacional de Ruta, en Guadalajara. 17 de enero: Clásica de la República, en Ciudad de México.

Clásica de la República, en Ciudad de México. 19 al 23 de enero: MEX Tour o Vuelta a México.

Otra posibilidad es el Tour Down Under de Australia, previsto del 19 al 24 de enero de 2027, competencia que coincide con las fechas del MEX Tour.

Antes, el 15 de noviembre de 2026, se disputará el Saitama Criterium en Japón. Sin embargo, el mexicano no aparece en la lista de participantes anunciada por los organizadores.

De esta manera, Isaac del Toro apunta a regresar a las competencias en enero de 2027, aunque la fecha y el lugar dependerán del calendario que confirme su equipo.