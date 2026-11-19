Las escuelas públicas de Nueva York cerrarán por vacaciones de invierno Foto Envato

Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York cerrarán por vacaciones de invierno del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, de acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027. Como después del feriado de Año Nuevo viene el fin de semana, el regreso a clases será el lunes 4 de enero.

Antes de ese descanso, los estudiantes tendrán el receso de Thanksgiving: las escuelas permanecerán cerradas el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre. Las clases se reanudarán el lunes 30 de noviembre, después del fin de semana.

¿Cuándo empiezan y terminan las vacaciones de invierno en Nueva York?

El calendario de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, conocidas como NYCPS, identifica el descanso de fin de año como Winter Recess. Estas son las fechas que las familias deben tener presentes:

Último día de clases antes del receso: miércoles 23 de diciembre de 2026

Inicio de las vacaciones: jueves 24 de diciembre de 2026

Último día del receso oficial: viernes 1 de enero de 2027

Fin de semana posterior: sábado 2 y domingo 3 de enero

Regreso a clases: lunes 4 de enero de 2027

La distinción es importante: aunque el periodo oficial termina el 1 de enero, los alumnos no regresarán al día siguiente porque el 2 de enero cae en sábado. El descanso se extenderá, en la práctica, hasta el domingo 3.

¿Qué escuelas de Nueva York siguen este calendario?

El calendario de NYCPS corresponde a las escuelas públicas del sistema, desde los programas de 3-K hasta el grado 12. No debe interpretarse como un calendario único para todos los planteles de la ciudad ni para todo el estado de Nueva York.

La autoridad educativa pide consultar directamente con el plantel cuando los menores asisten a alguna de estas opciones:

Escuelas privadas y parroquiales , que establecen sus propios calendarios académicos

, que establecen sus propios calendarios académicos Escuelas chárter , que pueden tener fechas de receso y jornadas de clases distintas a las del sistema público

, que pueden tener fechas de receso y jornadas de clases distintas a las del sistema público Centros de Educación Temprana de NYC (NYCEEC) , que ofrecen programas de educación inicial en coordinación con la ciudad

, que ofrecen programas de educación inicial en coordinación con la ciudad Programas de cuidado infantil familiar, cuyos horarios y períodos de cierre deben confirmarse directamente con el proveedor

Estas instituciones pueden manejar fechas diferentes, por lo que las familias deben confirmar su propio calendario antes de organizar viajes o salidas familiares.

Remember, you have Got To Attend school the whole week. ￼🎒



NYC Public Schools are still open for all students through Thursday, November 19, 2026 and Friday, November 20, 2026!



Learn more about why Every Day Matters: https://t.co/gWSJBNEf5x pic.twitter.com/2z5MTKAZrL — NYC Public Schools (@NYCSchools) November 18, 2026

Thanksgiving: las fechas de cierre escolar en noviembre

El receso por el Día de Acción de Gracias será el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre. Al sumarse el sábado y el domingo, los estudiantes tendrán cuatro días consecutivos sin clases, antes de regresar el lunes 30.

Las fechas quedan así:

Miércoles 25 de noviembre: último día de clases antes del receso

Jueves 26 y viernes 27 de noviembre: escuelas cerradas por Thanksgiving

Lunes 30 de noviembre: regreso a clases

¿Habrá otro receso escolar durante el invierno de 2027?

Sí. El descanso de diciembre y enero no es el mismo que el receso de mediados de invierno, llamado Midwinter Recess. Para el ciclo 2026-2027, este segundo periodo está programado del lunes 15 al viernes 19 de febrero de 2027

Además, las escuelas públicas estarán cerradas el lunes 18 de enero por el Día de Martin Luther King Jr. Se trata de un feriado separado de ambos periodos vacacionales.