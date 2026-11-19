Los KFC afectados están distribuidos en 10 estados del país. Foto: Shutterstock

La compañía que administra más de 70 restaurantes KFC en Estados Unidos presentó una solicitud de protección por bancarrota, provocando ahora el cierre de los locales, distribuidos en 10 estados del país.

Se trata de Tasty Chick’n LLC, un operador con sede en Plano, Texas, que administraba decenas de establecimientos de la cadena de pollo frito y restaurantes compartidos con Taco Bell.

Según informó el portal Fast Company, la empresa presentó su solicitud bajo el Capítulo 11, el 16 de noviembre, ante el Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur de Texas. En los documentos judiciales señaló cada uno de los locales afectados, indicando que no resulta viable mantenerlos abiertos. De hecho, algunos ya habían cerrado antes de la presentación, añadió el medio.

La medida tiene varias causas: una reducción sostenida de las ventas, el aumento de los gastos para operar los restaurantes, obligaciones de remodelación y una deuda que terminó comprometiendo la relación con Yum! Brands, propietario directo de KFC y Taco Bell.

En julio pasado, Taco Bell suministró vegetales vinculados con un brote de ciclosporiasis. La empresa Taylor Farms había anunciado el retiro voluntario de productos de lechuga iceberg, cumpliendo con la orden de las autoridades sanitarias de Estados Unidos

Las cifras que condujeron al cierre de 75 KFC y nueve Taco Bell

La explicación principal está en el deterioro financiero de Tasty Chick’n. De acuerdo con la declaración presentada por su presidente y director ejecutivo, Thomas M. Scott, las ventas de los restaurantes disminuyeron durante tres años consecutivos.

Los ingresos cayeron 11.4% en el año fiscal 2024, otro 1.4% en 2025 y 2.8% durante lo transcurrido de 2026. En conjunto, la compañía calcula una reducción aproximada de 15.6% en ese periodo.

Al mismo tiempo, aumentaron los costos de alimentos, mano de obra, alquiler y otros gastos operativos. Esta combinación de factores redujo el margen de rentabilidad de los establecimientos: pasó de 11.8% en 2023 a 4% en lo que va de 2026.

Otro indicador refleja la presión sobre el negocio. Las ganancias de los restaurantes antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización bajaron de aproximadamente $12.4 millones a $7.1 millones de dólares en los periodos comparables de 12 meses.

A esa situación se sumaron los compromisos de inversión exigidos por los acuerdos de franquicia. Cerca de 37 restaurantes necesitaban remodelaciones, renovaciones o mejoras antes de 2029.

Las dificultades también afectaron los pagos a Yum! Brands. Según la declaración judicial, Tasty Chick’n comenzó a retrasar el pago de regalías a mediados de 2025 y, desde noviembre de ese año, dejó de cumplir con esas obligaciones.

Para septiembre de este año, la deuda acumulada por regalías superaba los $15.6 millones de dólares. El 15 de septiembre, las entidades de KFC y Taco Bell notificaron a la franquiciada su intención de terminar los acuerdos que le permitían operar bajo esas marcas.

¿En qué estados son los cierres de KFC?

Los establecimientos afectados están distribuidos en Alabama, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi, Tennessee y Virginia.

Tennessee concentra una parte importante de los locales incluidos en la lista, al igual que Memphis, con más de una docena de direcciones señaladas. También aparecen restaurantes de Knoxville y Nashville.

En Florida se identificaron establecimientos de Jacksonville, Ormond Beach, Yulee, Neptune Beach y Quincy. La relación incluye además localidades de Arkansas, Kentucky y Virginia, entre otras.

Cabe aclarar que KFC no ha desaparecido de Estados Unidos. La bancarrota corresponde a una franquiciada, no a toda la compañía de pollo frito. Incluso, la solicitud de quiebra podría permitir que Tasty Chick’n reorganice sus obligaciones y conserve el valor de los restaurantes mientras intenta vender sus activos bajo supervisión judicial.

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