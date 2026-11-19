IRS anuncia nuevos límites FSA para 2027. Foto: Envato.

Una consulta médica, los lentes nuevos de los niños o una receta que el seguro no cubre pueden desajustar cualquier presupuesto familiar. Para ayudar con esos gastos, miles de trabajadores en Estados Unidos utilizan las cuentas FSA, un beneficio que permite separar dinero de su salario antes de impuestos. Ahora tendrán un poco más de margen: el Servicio de Impuestos Internos (IRS) elevó a 3 mil 500 dólares el límite de aportación para las FSA de salud durante 2027, cien dólares más que este año.

El cambio llega justo cuando muchas empresas abren sus periodos de inscripción para elegir los beneficios laborales del próximo año. Y hay algo que conviene revisar antes de tomar una decisión: no todo el dinero que se deposita en estas cuentas se puede guardar indefinidamente.

¿Cuánto dinero podrás aportar a una cuenta FSA en 2027?

El IRS anunció, mediante el procedimiento de ingresos 2026-35, que el límite anual para las cuentas de gastos flexibles de salud aumentará de 3 mil 400 a 3 mil 500 dólares a partir de 2027.

La diferencia es de 100 dólares frente al límite vigente en 2026. Aunque no parece un incremento enorme, puede ayudar a quienes tienen gastos médicos frecuentes y quieren aprovechar las ventajas fiscales de este beneficio.

La nueva cantidad se descuenta del salario del trabajador mediante aportaciones a la cuenta. De acuerdo con la información de Kiplinger, esas contribuciones generalmente están exentas de impuestos federales sobre los ingresos y de los impuestos del Seguro Social y Medicare.

El dinero de las cuentas FSA también podrá pasar al siguiente año

Hay otro cambio que vale la pena conocer. El IRS elevó de 680 a 700 dólares el máximo que puede trasladarse al siguiente año cuando el plan del empleador permite conservar una parte del saldo que no se utilizó.

Pero cuidado: no todas las empresas ofrecen esta posibilidad. Las cuentas FSA suelen funcionar bajo la regla conocida como use it or lose it (úsalo o piérdelo). Esto significa que el trabajador puede perder el dinero que no gaste antes de la fecha límite de su plan.

El empleador puede ofrecer una de estas dos alternativas:

Periodo de gracia: permite utilizar el saldo durante un máximo de dos meses y medio adicionales

permite utilizar el saldo durante un máximo de dos meses y medio adicionales Transferencia de saldo: permite conservar hasta 700 dólares para el siguiente año

El empleador no está obligado a ofrecer ninguna de las dos opciones y, bajo estas reglas, no puede combinar ambas para el mismo plan.

¿Qué gastos médicos puedes pagar con una cuenta FSA?

El dinero de una FSA de salud sirve para cubrir determinados gastos médicos, dentales y de visión que no siempre paga el seguro.

Entre los desembolsos que pueden ser elegibles están:

Deducibles y copagos médicos

Medicamentos recetados y ciertos medicamentos de venta libre

Consultas y tratamientos dentales

Lentes graduados y lentes de contacto

Audífonos y determinados equipos médicos

Algunos suministros de primeros auxilios

Esto puede representar un alivio para las familias que tienen hijos o personas dependientes y necesitan atención médica durante el año. Sin embargo, es importante comprobar que cada gasto cumple los requisitos fiscales.

La FSA para cuidado infantil mantiene su límite de 7 mil 500 dólares

Hay una diferencia que puede causar confusión durante la inscripción laboral: las cuentas FSA de salud no son iguales a las cuentas FSA para el cuidado de dependientes. Para 2027, el límite de las cuentas destinadas a pagar gastos de cuidado infantil o de adultos dependientes se mantiene en 7 mil 500 dólares por hogar. Para las personas casadas que presentan declaraciones de impuestos por separado, el máximo es de 3 mil 750 dólares.

Estas cuentas pueden cubrir gastos elegibles de guarderías, programas antes y después de clases, campamentos de verano diurnos y ciertos servicios de cuidado para adultos dependientes. Kiplinger explica que se trata de dos beneficios distintos y que una familia puede tener acceso a ambos si reúne las condiciones y su empleador los ofrece.

¿Te conviene aumentar tus aportaciones a la FSA en 2027?

La respuesta depende de los gastos que esperas tener. Si sabes que necesitarás tratamientos dentales, lentes, medicamentos o consultas que tendrás que pagar de tu bolsillo, aportar más dinero podría ayudarte a reducir la carga fiscal. Pero tampoco conviene elegir los 3 mil 500 dólares solo porque ahora están permitidos.

Si calculas mal y dejas una cantidad importante sin utilizar, podrías perderla. Antes de inscribirte, revisa los gastos médicos previstos para 2027, las condiciones de tu empresa y la fecha límite para gastar el saldo.

El nuevo límite del IRS abre un poco más de espacio para organizar el presupuesto familiar, pero el verdadero beneficio está en utilizarlo con cabeza. En una época en la que una visita al médico puede salir bastante cara, cada dólar cuenta. Lo último que necesitas es apartar dinero de tu sueldo y descubrir después que no puedes recuperarlo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.