Cómo saber si un agente de ICE es real: credenciales, órdenes y tus derechos

Agente ICE de Estados Unidos. Foto: Shutterstock.

Si alguien toca a tu puerta en Estados Unidos y asegura ser agente de inmigración, es normal que quieras saber quién está del otro lado antes de tomar una decisión. Para las familias latinas, reconocer a un agente auténtico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y detectar una posible suplantación puede ayudar a evitar estafas y a conocer mejor sus derechos.

La placa, la credencial, el motivo de la visita y los documentos que presenta son elementos importantes. Pero hay algo fundamental: ni un chaleco con la palabra ICE ni un vehículo oficial bastan por sí solos para confirmar la identidad de una persona.

¿Cómo saber si un agente de ICE es real?

Lo primero es solicitar que la persona se identifique. Los agentes federales pueden llevar credenciales con fotografía y una placa oficial, aunque la apariencia y la forma de identificarse pueden variar según la operación.

Si alguien se presenta como agente de ICE, puedes pedirle que muestre su identificación a través de una ventana, una mirilla o una puerta cerrada. Intenta observar el nombre, la fotografía, la agencia a la que pertenece y el número identificador, siempre que sea visible.

El medio local Telemundo Área de la Bahía ha abordado las señales que pueden ayudar a distinguir a los agentes federales de quienes se hacen pasar por ellos.

La parada la realizan agentes que completaron cursos específicos

Conviene recordar que mostrar una credencial no elimina la necesidad de comprobar qué autoridad tiene esa persona para realizar una detención o entrar a una vivienda. La identidad del agente y la legalidad de sus acciones son cuestiones diferentes.

Si tienes dudas, evita enfrentarte físicamente con la persona. Busca una forma segura de verificar la información mediante los canales oficiales de la agencia o con ayuda de un abogado.

¿La ropa, el vehículo o el número de agentes revelan si ICE es auténtico?

No existe una combinación visual que permita confirmar con certeza que una persona pertenece a ICE. Los agentes pueden trabajar con uniformes, chalecos identificados o ropa de civil. También pueden utilizar vehículos oficiales sin distintivos visibles.

Una publicación de NBC Los Angeles explica cómo reconocer posibles impostores y qué aspectos conviene observar durante un encuentro.

Estas son algunas señales que debes interpretar con cautela:

Ropa y chalecos: las palabras ICE, DHS o POLICE no demuestran por sí solas que alguien sea un agente federal

las palabras ICE, DHS o POLICE no demuestran por sí solas que alguien sea un agente federal Vehículos: un automóvil sin logotipos no descarta una operación oficial, así como un vehículo rotulado no garantiza que quien lo conduce sea un agente legítimo

un automóvil sin logotipos no descarta una operación oficial, así como un vehículo rotulado no garantiza que quien lo conduce sea un agente legítimo Número de personas: no asumas que una persona trabaja para ICE solo porque llega acompañada de otras. Tampoco concluyas que es falsa porque se presenta sola

no asumas que una persona trabaja para ICE solo porque llega acompañada de otras. Tampoco concluyas que es falsa porque se presenta sola Identificación: pide verla con calma y observa los datos disponibles, sin intentar arrebatarla ni impedir que la persona se retire

La prudencia funciona en ambas direcciones. Una señal sospechosa justifica verificar la identidad, pero no constituye una prueba definitiva de suplantación.

¿Qué debes hacer si un supuesto agente de ICE te pide dinero?

Esta es una de las señales de alerta más importantes. La Comisión Federal de Comercio (FTC) advierte que los estafadores pueden hacerse pasar por funcionarios de inmigración para amenazar con arrestos o deportaciones y exigir pagos o información personal.

En su guía sobre estafas de impostores que se hacen pasar por funcionarios migratorios, la FTC señala que ICE y USCIS no llaman inesperadamente para exigir dinero ni aceptan pagos mediante tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias como las descritas en estas estafas.

Desconfía especialmente si alguien:

Te promete cancelar una deportación a cambio de dinero

Te exige pagar inmediatamente para evitar un arresto

Solicita tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias a una cuenta personal

Te amenaza para impedir que consultes con un abogado o con tu familia

No envíes dinero ni compartas datos bancarios bajo presión. Si recibes una llamada sospechosa, termina la comunicación y busca los datos de contacto de la agencia en su sitio oficial, en lugar de utilizar el número que te proporcionó quien llamó.

Puedes reportar una posible estafa ante la FTC mediante ReportFraud.ftc.gov.

¿Puede ICE entrar a tu casa sin una orden firmada por un juez?

Este es uno de los puntos que más confusión genera. En general, los agentes de inmigración necesitan consentimiento o una orden judicial válida para entrar sin autorización a una vivienda privada. Sin embargo, las circunstancias concretas y el tipo de orden importan.

La ACLU de Virginia recomienda mantener la calma, no abrir la puerta automáticamente y pedir que los agentes muestren la orden a través de una ventana o por debajo de la puerta.

Foto: Shutterstock

Hay una diferencia fundamental entre estos documentos:

Orden judicial: la emite un tribunal y está firmada por un juez. Según su alcance y las circunstancias, puede autorizar el ingreso o registro indicado

la emite un tribunal y está firmada por un juez. Según su alcance y las circunstancias, puede autorizar el ingreso o registro indicado Orden administrativa de inmigración: puede ser emitida por autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Por sí sola, generalmente no autoriza a los agentes a entrar por la fuerza en una vivienda privada sin consentimiento

Revisa, si puedes hacerlo de manera segura, el nombre, la dirección, la fecha, la firma y el alcance del documento. Una orden de arresto tampoco equivale automáticamente a una autorización para registrar toda una vivienda.

Si los agentes intentan entrar y consideras que no tienen autorización legal, puedes expresar que no das tu consentimiento. No obstante, no intentes bloquearlos físicamente ni te pongas en peligro si deciden entrar por la fuerza.

Las reglas pueden tener excepciones y existen controversias legales sobre determinadas prácticas de ingreso de ICE. Si tu familia enfrenta una situación concreta, busca asesoría jurídica especializada.

¿Qué hacer si crees que alguien se hace pasar por un agente de ICE?

Si una persona exige dinero, amenaza a tu familia o presenta una identificación que no puedes verificar, prioriza tu seguridad. No la confrontes físicamente ni intentes quitarle sus documentos.

Puedes seguir estas recomendaciones:

Mantén la calma y evita entregar dinero o información personal bajo presión Solicita que muestre sus credenciales desde un lugar seguro Si está en tu vivienda, pregunta si tiene una orden judicial y pide verla sin abrir la puerta Contacta a las autoridades locales o a un abogado si sospechas que existe una suplantación Si hay peligro inmediato, llama al 911

También puedes consultar el localizador oficial de personas detenidas por ICE si necesitas averiguar si un familiar se encuentra bajo custodia migratoria.

Para las familias inmigrantes, conocer estas diferencias puede evitar decisiones precipitadas en un momento de miedo. La clave no es intentar adivinar quién es un agente por su ropa o por el automóvil que conduce, sino verificar su identidad, reconocer los límites de su autoridad y saber cómo proteger tus derechos sin exponerte a un riesgo innecesario.

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