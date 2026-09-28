¿Puedes votar en Estados Unidos si tienes doble nacionalidad?

Votaciones en Estados Unidos. Foto: Envato.

Tener dos pasaportes no significa renunciar a tu derecho al voto. Si tienes ciudadanía mexicana y estadounidense, puedes participar en las elecciones de Estados Unidos del 3 de noviembre de 2026, incluso si actualmente vives en México. La clave está en cumplir los requisitos electorales del estado donde te corresponde votar.

La duda es especialmente relevante para los mexicanos que obtuvieron la ciudadanía estadounidense por naturalización, los hijos de estadounidenses nacidos en México y quienes regresaron a su país de origen después de vivir durante años en Estados Unidos.

La buena noticia es que tener doble nacionalidad no te quita el derecho a votar en las elecciones estadounidenses. Sin embargo, vivir fuera del país puede cambiar los trámites que necesitas realizar.

¿Quiénes pueden votar en Estados Unidos si tienen doble nacionalidad?

La ciudadanía estadounidense es el requisito fundamental. No importa si también tienes nacionalidad mexicana, colombiana, salvadoreña o de cualquier otro país.

La organización Overseas Vote Foundation explica que los ciudadanos con doble nacionalidad pueden participar en las elecciones estadounidenses tanto si residen dentro del país como si viven en el extranjero.

Para ejercer este derecho, deben cumplir las siguientes condiciones:

Ser ciudadanos estadounidenses por nacimiento o naturalización

Tener al menos 18 años el día de las elecciones

Cumplir los requisitos de residencia electoral del estado correspondiente

Registrarse dentro de los plazos establecidos

Cumplir cualquier otro requisito de elegibilidad aplicable en su estado

No es necesario renunciar a la nacionalidad mexicana para registrarse como votante en Estados Unidos.

Eso sí, tener una Green Card no equivale a tener ciudadanía estadounidense. Los residentes permanentes que todavía no se han naturalizado no pueden votar en las elecciones federales.

¿Puedes votar en las elecciones de Estados Unidos si vives en México?

Sí. Vivir en México no significa perder automáticamente tus derechos electorales como ciudadano estadounidense.

La legislación federal protege el voto en ausencia de los ciudadanos que residen en el extranjero. Esta posibilidad incluye a quienes se mudaron por trabajo, estudios, razones familiares o decidieron establecerse permanentemente fuera de Estados Unidos.

De acuerdo con Vote.gov, los estadounidenses que viven en otro país pueden registrarse y solicitar una boleta electoral mediante la Solicitud de Tarjeta Postal Federal, conocida como FPCA por sus siglas en inglés.

El trámite permite solicitar una boleta para votar desde el extranjero sin necesidad de viajar a Estados Unidos. Hay una diferencia importante: los ciudadanos que viven fuera del país tienen garantizado el acceso al voto en elecciones federales cuando cumplen los requisitos aplicables. Su participación en elecciones estatales y locales depende de las reglas de cada estado.

¿Cómo registrarte para votar desde México si tienes doble nacionalidad?

El primer paso es identificar el estado donde tienes tu residencia electoral. Generalmente, corresponde al último lugar donde viviste en Estados Unidos antes de mudarte al extranjero. No puedes elegir libremente un estado solo porque sus requisitos de registro te resulten más convenientes.

El Programa Federal de Asistencia para Votar (FVAP) explica que la residencia electoral determina dónde debe registrarse el ciudadano y qué autoridades procesarán su boleta.

Una vez identificado el estado, puedes realizar el trámite siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio oficial FVAP.gov y selecciona tu estado Completa la solicitud FPCA con tus datos personales y tu dirección electoral en Estados Unidos Envía el formulario a la oficina electoral correspondiente mediante alguno de los métodos permitidos por tu estado Solicita recibir tu boleta electoral y verifica las instrucciones para devolverla dentro del plazo establecido

Cada estado tiene fechas y procedimientos diferentes. Algunos permiten recibir las boletas por correo electrónico o mediante plataformas digitales, aunque eso no significa necesariamente que puedas emitir tu voto por internet.

El envío de la boleta completada también depende de las normas estatales.

¿Qué pasa si naciste en México y nunca has vivido en Estados Unidos?

Este es uno de los casos que requiere mayor atención. Una persona puede haber adquirido la ciudadanía estadounidense por medio de sus padres, tener también nacionalidad mexicana y haber vivido toda su vida en México. Sin embargo, tener ciudadanía estadounidense no garantiza que puedas registrarte en cualquier estado si nunca has residido en Estados Unidos.

La U.S. Vote Foundation explica que numerosos estados permiten que los ciudadanos nacidos en el extranjero utilicen la última dirección estadounidense de sus padres para determinar su residencia electoral. Otros estados establecen condiciones distintas.

Por eso, antes de solicitar una boleta, debes consultar las reglas del estado donde tus padres tuvieron su última residencia electoral.

El FVAP también ofrece información específica para los ciudadanos estadounidenses nacidos fuera del país que nunca han establecido una residencia propia en Estados Unidos.

¿Hasta cuándo puedes registrarte para votar en las elecciones de noviembre de 2026?

Las elecciones generales de medio término en Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026. En ellas se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y se disputarán 35 escaños del Senado.

Pero no existe una fecha única de registro para todos los votantes. Vote.gov advierte que cada estado establece sus propios plazos y que algunos cierran el registro hasta 30 días antes de las elecciones, mientras que otros permiten inscribirse el mismo día de la votación.

Si vives en México y quieres votar en ausencia, conviene revisar de inmediato los requisitos de tu estado. El tiempo de entrega del correo internacional puede ser determinante para que tu boleta llegue antes de la fecha límite. También puedes consultar el estado de tu registro y las opciones disponibles a través de U.S. Vote Foundation.

Para quienes tienen doble nacionalidad mexicana y estadounidense, el punto decisivo no es cuántos pasaportes poseen, sino si cumplen los requisitos electorales y realizan el trámite correspondiente. Vivir del otro lado de la frontera no elimina ese derecho, pero sí exige prestar atención al calendario y a las reglas del estado donde les corresponde votar.

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