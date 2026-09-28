Voto latino en Arizona: una campaña de casi 10 millones de dólares busca movilizar a 1.3 millones de electores

Los latinos representan además 25% del electorado elegible del estado. Foto: Envato

La organización comunitaria Living United for Change in Arizona (LUCHA) planea invertir hasta 9.9 millones de dólares durante las próximas seis semanas para lograr mayor participación del voto latino en las elecciones de noviembre.

El colectivo, que suele hacer campaña a favor de candidatos demócratas, enfocará parte de sus esfuerzos en electores latinos e independientes, de acuerdo con medios locales.

La operación contempla contacto puerta a puerta, llamadas telefónicas, correo y herramientas digitales. Su objetivo mínimo es llegar a 400 mil personas, de acuerdo con información publicada por Arizona Mirror.

¿Cuántos votantes latinos hay en Arizona?

El número de 1.3 millones utilizado por LUCHA corresponde al cálculo de Pew Research Center sobre los latinos elegibles para votar en Arizona con base en datos de 2022.

En ese momento, Arizona ocupaba el quinto lugar entre los estados con mayor cantidad de votantes latinos elegibles, detrás de California, Texas, Florida y Nueva York.

Un análisis más reciente de Pew, publicado en septiembre de 2026 y basado en datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2024, eleva esa cifra a 1.4 millones de votantes latinos elegibles en Arizona.

Los latinos representan además 25% del electorado elegible del estado, de acuerdo con los datos de 2024 analizados por Pew.

Esto significa que los 1.3 millones mencionados en el título representan el universo aproximado de votantes latinos elegibles que la campaña busca movilizar políticamente, no la cantidad de personas que LUCHA contactará directamente.

¿Qué está en juego en las elecciones de Arizona?

Arizona celebrará el 3 de noviembre elecciones para cargos estatales, legislativos y federales. Entre las principales contiendas están las de gobernador y fiscal general.

La gobernadora Katie Hobbs, demócrata, buscará la reelección frente al republicano Andy Biggs. En la carrera por fiscal general, el actual titular del cargo, Kris Mayes, se enfrentará al republicano Warren Petersen.

Los republicanos mantienen actualmente el control de la Legislatura estatal. Arizona Capitol Times señala que el partido ha controlado las cámaras durante décadas, mientras la gobernación y la Fiscalía General están ocupadas por demócratas.

Las elecciones de 2022 muestran lo estrechos que pueden ser algunos resultados estatales. La demócrata Katie Hobbs derrotó a la republicana Kari Lake por 17 mil 117 votos, mientras que Kris Mayes ganó la contienda por fiscal general frente a Abraham Hamadeh por 280 votos después del recuento obligatorio.

¿Por qué la inmigración forma parte de la campaña?

La inmigración es uno de los asuntos que LUCHA vincula directamente con las elecciones de noviembre.

Stephanie Maldonado, directora política de LUCHA, dijo a Arizona Mirror que la atención se centrará en los votantes latinos y en aquellos que no están afiliados a ninguno de los dos partidos políticos principales, señalando que ambos constituyen bloques electorales con el potencial de inclinar la balanza en contiendas reñidas.

Según un informe de julio de la Oficina del Secretario de Estado de Arizona, alrededor del 34% de los votantes no están registrados en ningún partido, lo que sitúa a este grupo muy cerca de los republicanos registrados, que constituyen el grupo más numeroso de votantes del estado, con un 35%.

“Los latinos constituyen la segunda población más numerosa del estado. Son un bloque electoral muy importante que influye en las decisiones de las elecciones estatales”, expresó Maldonado al medio de comunicación.

¿Qué otros temas impulsa LUCHA?

La campaña de LUCHA también incluye asuntos relacionados con trabajadores y vivienda, de acuerdo con Arizona Mirror.

Entre las propuestas que la organización ha promovido están una licencia familiar y médica remunerada y medidas para ampliar el acceso a viviendas asequibles.

Estos temas forman parte de una agenda estatal que LUCHA busca impulsar mediante las elecciones legislativas. La organización ha participado anteriormente en campañas para cambiar la composición de la Legislatura de Arizona, actualmente controlada por los republicanos.

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