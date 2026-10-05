Gatorade retira 122 mil cajas con amarillo 5 y 6 sin declarar, en plena cruzada de EE. UU. contra los colorantes

El retiro afecta a cuatro variedades de Gatorade de 28 oz. Foto: J. Sullivan / AFP

Un total de 122 mil 21 cajas de Gatorade, distribuidas a nivel nacional, fueron retiradas del mercado en Estados Unidos. La razón: se detectaron colorantes artificiales amarillo número cinco y seis, los cuales no aparecían declarados en las etiquetas de los productos afectados.

De acuerdo con un reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que clasificó el retiro como de Clase II, la compañía PepsiCo inició el procedimiento voluntario el pasado 25 de septiembre.

Un retiro de Clase II, según explica la agencia federal, significa que un producto defectuoso “puede causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles para la salud, o donde el riesgo de efectos graves es bajo o remoto”.

El caso de las cajas de Gatorade ocurre en plena cruzada de Estados Unidos contra los colorantes. Varios fabricantes del país trabajan para reducir el uso de colorantes sintéticos derivados del petróleo en los alimentos.

¿Cuáles son los productos de Gatorade retirados del mercado en EE. UU.?

El retiro tiene el número H-0009-2027 y afecta únicamente a determinados lotes de cuatro variedades de Gatorade en presentación de 28 onzas. Estos son:

Gatorade Lemon Lime

Gatorade Lemon Lime Zero

Gatorade Orange

Gatorade Orange Zero

Pero no significa que todas las botellas de estos sabores estén retiradas, ya que la medida se aplica a lotes específicos, con un código y fecha de vencimiento impresos en el envase. Estos datos son fundamentales para saber si una botella está incluida:

091026 DL – Junio 07 27

091126 DL – Junio 08 27

072226 DT – Abril 18 27

072426 TL – Abril 20 27

073126 TL – Abril 27 27

072926 TL – Abril 25 27

073026 TL – Abril 25 27

081026 TL – Mayo 07 27

082126 OA – Abril 18 27

080126 DL – Abril 28 27

082026 DL – Mayo 17 27

083126 DT – Junio 07 27

082526 KM – Mayo 22 27

090426 KM – Junio 01 27

072726 TL – Abril 23 27

Asimismo, los productos fueron distribuidos en 37 estados, entre ellos: California, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Pensilvania, Ohio, Luisiana y Washington.

La FDA reiteró que el problema está relacionado con la presencia de los colorantes sin declarar, no con el hecho de que todas las bebidas de la marca contengan esos aditivos.

Por último, también explicó que las reacciones a los colorantes son poco frecuentes en la población general. Por tanto, no significa que beber una de estas botellas vaya a provocar necesariamente una enfermedad.

Otros retiros recientes de la FDA

A mediadios de septiembre, un postre helado muy popular tuvo que ser retirado del mercado, debido a que algunos de los envases donde viene el producto podían contener “materiales extraños”.

A principios de ese mes, la FDA también anunció el retiro del suplemento Lipofit Extreme Fat Burner 2.0., luego de un análisis de laboratorio, detectando dos sustancias no declaradas y potencialmente peligrosas.

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