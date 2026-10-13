¿Se pagan impuestos por el Seguro Social? Umbrales y efecto del COLA

El ajuste de 2027 se dará a conocer el 14 de octubre. Foto: Envato

Los beneficios del Seguro Social pueden pagar impuestos federales cuando el beneficiario tiene otros ingresos además de su cheque mensual, como una pensión, un trabajo de medio tiempo o intereses de sus ahorros según la Administración del Seguro Social (SSA).

Ese límite se vuelve más importante cada otoño, cuando la SSA anuncia el ajuste por costo de vida, conocido como COLA, que sube los pagos del año siguiente para que los jubilados no pierdan poder de compra frente a la inflación.

Un aumento en el cheque también eleva el ingreso que el gobierno toma en cuenta para cobrar impuestos, así que algunos beneficiarios que antes no pagaban podrían empezar a hacerlo.

El ajuste de 2027 se dará a conocer el 14 de octubre y se aplicará a los pagos que lleguen a partir de enero de 2027. Las estimaciones previas al anuncio lo ubican entre 3.2% y 3.6%, por encima del 2.8% que recibieron los beneficiarios en 2026, así que entender cómo funcionan estos límites ayuda a evitar sorpresas al momento de declarar.

¿Qué es el “ingreso combinado” y cómo se calcula?

Para decidir si alguien paga impuestos, el gobierno no revisa solo el monto del cheque del Seguro Social, sino una cifra llamada “ingreso combinado”, que se calcula sumando la mitad de los beneficios del Seguro Social recibidos en el año más todos los demás ingresos de la persona.

En la práctica, el cálculo incluye estas entradas de dinero:

La mitad del total anual de beneficios del Seguro Social

Salarios de un empleo, aunque sea de medio tiempo

Pensiones privadas o de gobierno

Retiros de cuentas de ahorro para el retiro, como un 401(k) o una IRA tradicional

Intereses, incluidos los que no pagan impuestos, como los de algunos bonos municipales, además de dividendos y ganancias por la venta de inversiones

En el caso de las parejas casadas que declaran juntas, se suman los ingresos de ambos aunque solo uno de los dos reciba el Seguro Social, de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Por eso una pareja en la que uno sigue trabajando puede cruzar el límite más rápido de lo que imagina.

Years with higher inflation, such as 2026, result in higher COLAs and 2027’s increase is expected to be the highest in four years and the fourth highest since 2008. pic.twitter.com/Kq08XCtBTf — PennLive.com (@PennLive) October 13, 2026

¿A partir de cuánto se pagan impuestos por el Seguro Social?

Una persona que declara impuestos como soltera empieza a pagar cuando su ingreso combinado supera los 25,000 dólares al año, y una pareja que declara junta, cuando pasa de 32,000 dólares al año.

Por debajo de esas cifras, el beneficio no paga impuestos federales, con una excepción: las personas casadas que declaran por separado y vivieron con su cónyuge en algún momento del año pueden pagar impuestos desde el primer dólar.

Los límites funcionan por escalones, y nunca se cobra impuesto sobre el 100% del beneficio, de acuerdo con un reporte del Servicio de Investigación del Congreso (CRS):

Persona soltera: con un ingreso combinado de entre 25,000 y 34,000 dólares, hasta 50% del beneficio puede pagar impuestos. Arriba de 34,000 dólares, hasta 85%

con un ingreso combinado de entre 25,000 y 34,000 dólares, hasta 50% del beneficio puede pagar impuestos. Arriba de 34,000 dólares, hasta 85% Pareja que declara junta: con un ingreso combinado de entre 32,000 y 44,000 dólares, hasta 50% del beneficio puede pagar impuestos. Arriba de 44,000 dólares, hasta 85%

Conviene aclarar que el 50% y el 85% no son la tasa de impuesto. Indican qué parte del beneficio se suma al resto de los ingresos de la persona, y sobre esa parte se aplica la tasa normal de impuestos que le corresponde a cada contribuyente.

¿Por qué el COLA puede hacer que pagues impuestos por primera vez?

Ninguno de estos límites se ajusta por inflación ni por el crecimiento de los salarios. Las cifras de 25,000 y 32,000 dólares son las mismas desde los años 80, y las de 34,000 y 44,000 dólares, desde los 90. Mientras tanto, el COLA sube cada año los beneficios, como pasó con el aumento de 2026, que fue de 2.8%, según la hoja informativa de la SSA.

El resultado es que una persona puede cruzar el límite sin que su vida haya mejorado en realidad, porque el aumento solo cubre lo que los precios ya subieron.

Un ejemplo sencillo ayuda a verlo: un jubilado soltero que recibe 2,000 al mes del Seguro Social (24,000 al año) y tiene una pensión de 12,800 dólares anuales tiene un ingreso combinado de 24,800 dólares, todavía debajo del límite. Si su beneficio sube 3.5% con el COLA, la mitad de su cheque anual pasa a 12,420 dólares y su ingreso combinado llega a 25,220 dólares, suficiente para que una parte pequeña de su beneficio empiece a pagar impuestos.

Los beneficiarios que tienen más probabilidades de cruzar la línea son quienes cobran el Seguro Social y siguen trabajando aunque ya reciban su beneficio, quienes tienen una pensión además del cheque mensual y quienes sacan dinero de sus cuentas de retiro. Con cada nuevo COLA, la cantidad de jubilados que quedan por encima de estos límites tiende a crecer.

¿Qué cambia con la deducción de 6,000 dólares para mayores de 65 años?

La ley fiscal aprobada en 2025 creó una deducción adicional de 6,000 dólares para personas de 65 años o más, que puede llegar a 12,000 dólares en el caso de una pareja si los dos califican, según el IRS. Está vigente para los años fiscales de 2025 a 2028 y se suma a la deducción estándar que ya tenían los adultos mayores.

Esta deducción no elimina el impuesto sobre el Seguro Social, pero sí reduce la cantidad total de ingresos sobre la que se calcula el impuesto, así que puede bajar o incluso borrar lo que paga un jubilado. Sin embargo, la forma de calcular qué parte del beneficio paga impuestos sigue siendo la misma, con los límites de 25,000 y 32,000 dólares.

La deducción se va reduciendo para quienes ganan más de 75,000 dólares al año, o más de 150,000 dólares en el caso de las parejas que declaran juntas. Además, exige un número de Seguro Social válido para trabajar, según el reporte del CRS, un detalle importante para familias en las que algún integrante no cuenta con ese número.

¿Qué pueden hacer los beneficiarios para evitar sorpresas?

Conocer la cifra exacta de beneficios recibidos en el año es el punto de partida, y para eso la SSA envía a inicios de cada año el formulario SSA-1099, que muestra el total pagado y que también se puede descargar en línea desde la cuenta my Social Security. Con ese dato, cada persona puede sumar la mitad de su beneficio a sus demás ingresos y comparar el resultado con los límites de 25,000 o 32,000 dólares.

Quien descubra que va a deber impuestos puede pedir que la SSA le retenga una parte de cada pago, ya sea en línea, por teléfono al 1-800-772-1213 o con el formulario W-4V. La retención puede ser de 7%, 10%, 12% o 22% del beneficio mensual, y evita tener que pagar una cantidad grande de golpe en abril. Otra opción son los pagos estimados de impuestos a lo largo del año.

Los jubilados que están muy cerca del límite también pueden revisar cuándo sacan dinero de sus cuentas de retiro, ya que un retiro grande en un solo año puede subir de golpe su ingreso combinado.

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