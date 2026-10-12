Workers’ Compensation en EE. UU.: cuánto paga si sufres un accidente en el trabajo

Compensación laboral, te explicamos qué es. Foto: Envato.

Una caída en una obra, una lesión al levantar cajas o un accidente con una máquina pueden cambiar la economía de una familia de un día para otro. En Estados Unidos, el seguro conocido como Workers’ Compensation puede ayudar a cubrir los gastos médicos y parte de los salarios que un trabajador deja de recibir mientras se recupera. El monto depende del estado, los ingresos previos y la gravedad de la lesión, así que no existe una cantidad única para todos.

Para los trabajadores latinos, conocer estas reglas es especialmente importante cuando una lesión impide seguir trabajando y las cuentas no esperan.

¿Qué es Workers’ Compensation y quién puede recibirlo?

Workers’ Compensation, también llamado compensación laboral o seguro por accidentes de trabajo, es un sistema que ofrece beneficios a empleados que sufren lesiones o enfermedades relacionadas con su empleo.

Según USAGov en español, los programas estatales pueden cubrir la atención médica, parte de los salarios perdidos y beneficios para los dependientes cuando una persona muere por una lesión o enfermedad laboral.

En muchos casos, el sistema funciona bajo el principio de no-fault: el trabajador no tiene que demostrar que su empleador tuvo la culpa para solicitar beneficios. Sin embargo, la elegibilidad y las excepciones dependen de las leyes aplicables y de las circunstancias del accidente.

Tampoco conviene asumir que todas las personas están cubiertas de la misma manera. Las reglas pueden variar para contratistas independientes, empleados federales y ciertos tipos de trabajadores. Si te lesionas mientras realizas tareas laborales, pregunta qué programa se aplica a tu situación.

¿Qué gastos cubre el seguro por accidentes laborales?

La compensación laboral puede incluir varios tipos de beneficios. No todos se conceden automáticamente: la lesión debe cumplir los requisitos del programa y los tratamientos o pagos pueden estar sujetos a procedimientos de autorización.

Entre las coberturas más comunes están:

Gastos médicos: consultas, pruebas, medicamentos, hospitalización y tratamientos relacionados con la lesión laboral, conforme a las reglas del programa

consultas, pruebas, medicamentos, hospitalización y tratamientos relacionados con la lesión laboral, conforme a las reglas del programa Rehabilitación: terapias y atención necesarias para ayudar al trabajador a recuperar sus capacidades

terapias y atención necesarias para ayudar al trabajador a recuperar sus capacidades Salarios perdidos: pagos parciales cuando la lesión impide trabajar temporalmente o reduce la capacidad de generar ingresos

pagos parciales cuando la lesión impide trabajar temporalmente o reduce la capacidad de generar ingresos Incapacidad permanente: beneficios cuando una lesión deja secuelas duraderas, según la evaluación médica y las normas estatales

beneficios cuando una lesión deja secuelas duraderas, según la evaluación médica y las normas estatales Beneficios por fallecimiento: ayuda económica para determinados familiares o dependientes si el trabajador muere por una causa relacionada con el empleo

La aseguradora puede tener procedimientos específicos para aprobar médicos, tratamientos y medicamentos. Por eso es importante revisar las instrucciones del programa estatal y conservar los informes médicos y los comprobantes de gastos.

¿Cuánto paga Workers’ Compensation por un accidente de trabajo?

Una referencia habitual para los beneficios por incapacidad temporal es aproximadamente dos tercios del salario semanal bruto perdido, pero esa fórmula no se aplica de forma idéntica en todo el país. Los estados fijan sus propios límites máximos y mínimos, además de establecer cuándo empiezan los pagos y cuánto tiempo pueden durar.

Por ejemplo, la División de Compensación Laboral de California explica en su guía oficial sobre beneficios por incapacidad temporal que estos pagos suelen equivaler a dos tercios de los salarios brutos que el trabajador pierde durante la recuperación, sujetos a límites legales.

Imagina que una persona ganaba 900 dólares semanales antes de lesionarse. Dos tercios de esa cantidad equivalen a 600 dólares por semana. Es solo un ejemplo matemático: el pago real puede cambiar según el estado, el cálculo de los ingresos, los topes aplicables y la situación laboral del empleado.

Si la lesión provoca una incapacidad permanente, el cálculo puede ser distinto. La compensación puede depender de la gravedad de las secuelas, la parte del cuerpo afectada, la pérdida de capacidad laboral y las reglas estatales. En ciertos casos, los beneficios se pagan durante un periodo determinado; en otros, pueden extenderse más tiempo.

No confundas el porcentaje de reemplazo salarial con una indemnización total. Los gastos médicos y los pagos por incapacidad son beneficios diferentes, y un acuerdo económico no siempre incluye las mismas prestaciones.

¿Cuánto tiempo puedes cobrar la compensación laboral?

No hay un límite nacional único. La duración depende del estado, de la evolución médica y del tipo de incapacidad reconocido.

En California, por ejemplo, los beneficios por incapacidad temporal suelen terminar cuando el trabajador regresa a su empleo, cuando el médico determina que puede volver a trabajar o cuando su condición alcanza una mejoría médica máxima. La normativa contempla límites de duración y excepciones para determinadas lesiones.

La División de Compensación Laboral de California explica también que los pagos pueden variar si la persona no puede trabajar en absoluto o si regresa con una jornada reducida y continúa perdiendo ingresos.

Si la aseguradora suspende los pagos y sigues sin poder trabajar, solicita una explicación por escrito y consulta las opciones de revisión o apelación disponibles en tu estado.

¿Qué debes hacer si te lesionas en el trabajo en Estados Unidos?

Los primeros pasos pueden influir en la tramitación de tu reclamación. Si sufres un accidente laboral, procura actuar cuanto antes:

Busca atención médica y explica que la lesión ocurrió mientras trabajabas Notifica el accidente a tu empleador dentro del plazo que establece tu estado Guarda documentos y pruebas, como informes médicos, fotografías, nombres de testigos y recibos Consulta el procedimiento oficial de compensación laboral de tu estado para conocer los plazos y los formularios necesarios Si rechazan tu reclamación o no estás de acuerdo con los beneficios, revisa las opciones de apelación y considera buscar asesoría legal

USAGov dispone de una guía en español para conocer los beneficios y localizar la oficina estatal correspondiente: Compensación laboral por accidentes de trabajo.

Una lesión laboral no solo afecta la salud. También puede comprometer el alquiler, los alimentos y otros gastos de la familia. Entender cómo funciona Workers’ Compensation permite identificar qué ayuda podrías recibir y actuar antes de que se acumulen problemas económicos.

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