¿Ya tienes asilo? Tu Green Card podría tardar más de lo que imaginas

Personas con asilo esperan alrededor de 20 meses por la Green Card. Foto: Envato

Las personas con asilo esperan alrededor de 20 meses para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) resuelva su solicitud de residencia permanente, conocida como Green Card, casi el doble de lo que tardaba un año antes, de acuerdo con los datos históricos de procesamiento de USCIS.

El tiempo típico de este trámite pasó de 10.3 meses en el año fiscal 2025 a 20.2 meses en lo que va del año fiscal 2026, un salto que coincide con meses de retrasos generalizados en las solicitudes de USCIS. Para quien recibió protección, ya sea por la vía del asilo afirmativo o la del defensivo, la Green Card es el paso que le da la residencia permanente en el país.

A la espera más larga se suma un cambio en el formulario de solicitud, que USCIS renovó en septiembre y cuyas versiones anteriores rechaza.

¿Cuánto tarda la Green Card por asilo y cómo ha cambiado?

Los datos de USCIS miden la mediana, es decir, el punto en el que la mitad de los casos se resolvió antes y la otra mitad después, en las solicitudes de personas que recibieron asilo hace más de un año. En los últimos años, ese tiempo subió y bajó de forma marcada, como muestran las cifras de cada año fiscal.

2021, 12.9 meses

2022, 22.6 meses

2023, 22.9 meses

2024, 13.4 meses

2025, 10.3 meses

2026, en lo que va del año fiscal, 20.2 meses

La espera actual no es la más alta del periodo, ya que en 2022 y 2023 rondó los 23 meses, pero sí borra en un solo año la mejora que se había logrado. El contraste con los refugiados es claro, porque su Green Card tardaba 7.5 meses en el año fiscal 2025 y 7.8 meses en lo que va del 2026, casi sin cambios.

Durante ese mismo periodo, USCIS ordenó en diciembre de 2025 y en enero de 2026 congelar y revisar las solicitudes de beneficios de personas de países que el gobierno considera de “alto riesgo”, incluidas las de Green Card.

Un juez federal de Rhode Island anuló esas medidas el 5 de junio de 2026, y la agencia informó en un aviso oficial que acata la orden en todas sus oficinas, aunque está en desacuerdo con ella y espera una posible revisión judicial. Las cifras de USCIS no separan cuánto del retraso se debe a esas medidas.

¿Cómo consultar cuánto puede tardar un caso?

USCIS tiene en su sitio una herramienta de tiempos de procesamiento que permite comparar un caso con el tiempo normal del trámite. Para usarla hacen falta los datos del aviso de recibo, el documento que la agencia envía después de recibir la solicitud, y el proceso sigue estos pasos.

Elegir el formulario I-485 y la categoría que corresponde al caso

Seleccionar la oficina que aparece en el aviso de recibo

Escribir la fecha de recibo, que también aparece en ese aviso

Revisar el resultado, que indica si el caso ya superó el tiempo normal o desde qué fecha se puede consultar

Si el caso ya superó ese tiempo, la herramienta muestra un enlace para enviar una consulta, y si todavía está dentro del plazo, indica a partir de cuándo se podrá hacer. Quienes tienen una cuenta en línea de USCIS pueden ver además información más detallada sobre los tiempos de ciertos casos, junto con sus avisos de recibo y las cartas que la agencia les envía.

Myth: Winning asylum makes you a green card holder.



Fact: Asylee status isn't permanent residence. After a year in the U.S. as an asylee, you can file Form I-485. Traveling first? Get a refugee travel document, and don't return to the country you fled.#asylum #immigration pic.twitter.com/AzFrFay871 — Jack (@usaJAckLaw) October 12, 2026

¿Qué cambió en el formulario I-485?

USCIS publicó el 18 de septiembre de 2026 una edición nueva del formulario I-485, la solicitud de residencia permanente, con fecha de edición 09/18/26, para ajustarlo a la nueva regla de carga pública.

Por lo anterior, la agencia rechaza las ediciones del 20 de enero de 2025 y del 4 de septiembre de 2026 si se enviaron a partir del 18 de septiembre, y no dio periodo de gracia, según la página oficial del formulario I-485.

Los asilados están exentos de la regla de carga pública, que evalúa si una persona podría depender de ayudas del gobierno, pero eso no los libra de usar la edición nueva, porque el aviso de USCIS no hace excepciones por categoría. Descargar el formulario directamente del sitio de la agencia justo antes de llenarlo es la forma más segura de no usar una versión vieja.

Otros cambios en el formulario I-485

Desde el 7 de octubre de 2026 también cambió la dirección para enviar el I-485 por correo, con un periodo de gracia para los paquetes con matasellos de hasta el 9 de noviembre de 2026 que lleguen a la dirección anterior. Antes de enviar la solicitud conviene revisar estos puntos.

Haber estado físicamente en EE. UU. al menos un año después de recibir el asilo

Usar la edición 09/18/26 del formulario I-485

Incluir una prueba del asilo, como la carta de aprobación, la decisión del juez o el I-94 que muestre la fecha en que se concedió

Agregar el examen médico de inmigración, el Formulario I-693, en el sobre sellado del médico autorizado si la solicitud va por correo

Pagar la tarifa vigente para la Green Card o pedir una exención con el formulario correspondiente

Presentar la solicitud antes de cumplir el año de presencia física puede hacer que USCIS pida más pruebas y que el caso tarde todavía más, un riesgo que se suma a los tiempos de espera actuales.

¿Qué hacer si el caso ya pasó el tiempo normal?

Cuando la herramienta confirma que un caso superó el tiempo normal, el solicitante puede crear una solicitud de servicio en línea o por medio del Centro de Contacto de USCIS. La meta de la agencia es responder esas solicitudes en 15 días hábiles, y las atiende en orden de llegada dentro de cada categoría

Otra opción es pedir que el caso se acelere, una solicitud que USCIS revisa con prioridad, aunque la decisión de acelerarlo depende de la propia agencia. En el caso de las solicitudes que estuvieron detenidas por las medidas sobre países de “alto riesgo”, USCIS indicó que esas políticas deben tratarse como si no estuvieran vigentes mientras siga en pie la orden judicial

Guardar el aviso de recibo, anotar la fecha de cada consulta y conservar las respuestas de USCIS permite dar seguimiento al caso con orden. Si la espera se alarga mucho más allá del tiempo normal o llegan respuestas que no resuelven nada, consultar con un abogado de inmigración ayuda a revisar si hay algún problema con el expediente.

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