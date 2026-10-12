Cuenta regresiva: el miércoles se conoce cuánto subirá tu cheque

BLS publicará el índice de precios al consumidor a las 8:30 am. Foto: Envato

Los beneficiarios del Seguro Social y del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) conocerán el próximo miércoles 14 de octubre de 2026 cuánto aumentarán sus pagos en 2027, el día en que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica el dato de inflación de septiembre del que depende ese ajuste, según el calendario oficial de la BLS.

El aumento, conocido como COLA por sus siglas en inglés, es un ajuste anual por costo de vida que busca que los beneficios no pierdan poder de compra frente a la inflación. Ese porcentaje se aplica a los cheques de unos 75 millones de personas, la cifra de beneficiarios del Seguro Social y del SSI que recibieron el ajuste de este año.

Las estimaciones independientes apuntan a un aumento mayor que el de 2026, aunque la cifra oficial depende de un solo dato que todavía falta. A eso se suma la pregunta práctica de cuándo llegará el dinero extra y cómo comprobar el monto exacto de cada cheque, algo que no se resuelve el mismo miércoles.

¿A qué hora se conoce el dato y cuándo lo anuncia el Seguro Social?

La BLS publicará el índice de precios al consumidor de septiembre el miércoles alrededor de las 8:30 a. m., hora del Este, que equivalen a las 5:30 a. m. en la costa del Pacífico.

Ese informe incluye el índice que el Seguro Social usa por ley para calcular el aumento, por lo que el porcentaje queda prácticamente definido desde ese momento.

El anuncio oficial le corresponde a la Administración del Seguro Social, que en el ciclo anterior lo dio a conocer en un comunicado de prensa el 24 de octubre de 2025. Para este año, la Liga de Ciudadanos de la Tercera Edad (TSCL), una de las organizaciones de jubilados más grandes del país, prevé que la agencia dé a conocer la cifra el mismo 14 de octubre, cuando salga el dato de septiembre.

¿Cómo se calcula el aumento y cuánto se espera para 2027?

El Seguro Social compara el promedio del índice de precios para asalariados urbanos y trabajadores administrativos (CPI-W) del tercer trimestre del año, es decir, julio, agosto y septiembre, con el del mismo periodo del último año en que hubo ajuste.

Si los precios no suben, no hay aumento, de acuerdo con la página oficial del COLA del Seguro Social, que muestra cómo ha cambiado ese porcentaje en los últimos años.

2022, 5.9%

2023, 8.7%

2024, 3.2%

2025, 2.5%

2026, 2.8%

La TSCL calcula que el aumento para 2027 será de 3.5%, según la estimación final que publicó la organización el 11 de septiembre. Con dos de los tres meses ya publicados, la organización reportó que el CPI-W subió 3.4% en julio y 3.5% en agosto frente al año anterior, y calculó que el cheque promedio aumentaría 67.90 dólares al mes si se confirma su pronóstico.

Un aumento de 3.5% sobre un cheque de 2 mil dólares lo llevaría a 2 mil 70 dólares mensuales, aunque el dinero que realmente llega a la cuenta puede ser menor. Parte del ajuste puede irse en la prima de Medicare y en los impuestos sobre el beneficio, dos descuentos que cambian cada año.

The 3.8% figure is a projection and not yet the final 2027 VA COLA.



This projection is the “Without Dependents Rate” pic.twitter.com/kpSe2fF16p — Nay ⚖️ (@nay305910) September 16, 2026

¿Cuándo se refleja el aumento en el cheque?

Desde 1984, el ajuste se aplica a los beneficios de diciembre, que se pagan en enero, así que los beneficiarios del Seguro Social verán el aumento en su pago de enero de 2027. El SSI funciona distinto, ya que en el ciclo anterior el pago con aumento empezó a depositarse el 31 de diciembre de 2025, un día antes de que arrancara el año.

Los cambios de enero también alcanzan a quienes cobran el Seguro Social y siguen trabajando antes de cumplir su edad plena de jubilación, porque los límites de ingresos se ajustan cada año. Antes de planear el presupuesto de 2027, conviene revisar qué cambia para quienes cobran el Seguro Social y siguen trabajando, ya que una parte del beneficio puede retenerse si se pasa de ese tope.

¿Cómo consultar el monto exacto de tu nuevo pago?

El porcentaje del miércoles sirve como referencia general, pero el monto exacto de cada persona llega en la notificación anual del ajuste, que el Seguro Social envía de forma personalizada. En el ciclo anterior, esa carta de una sola página incluyó las fechas exactas y los montos en dólares del nuevo beneficio y de cada descuento.

La notificación aparece en el Centro de Mensajes de la cuenta en línea “my Social Security”, que en el ciclo anterior se habilitó a finales de noviembre

Quien no eligió recibirla solo en línea la recibe por correo, que en el ciclo anterior empezó a enviarse a principios de diciembre

La cuenta permite activar avisos por mensaje de texto o correo electrónico cuando llega un mensaje nuevo, como la notificación del aumento

La cuenta se crea o se abre en ssa.gov/myaccount, y ahí también se puede elegir recibir las notificaciones solo en línea

Hay más vías oficiales para conocer el nuevo pago del Seguro Social, y todas son gratuitas. El Seguro Social advierte que ninguna agencia del gobierno pide datos personales ni cobra por adelantado con transferencias o tarjetas de regalo, una aclaración útil para no caer en fraudes relacionados con el aumento.

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