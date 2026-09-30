¿Te arresta ICE y lleva guantes eléctricos? Estos son tus derechos en Estados Unidos

Agentes de ICE ya pueden usar guantes eléctricos. Foto: Shutterstock.

Un encuentro con agentes de inmigración puede ser tenso por sí mismo. Ahora hay un elemento nuevo que conviene conocer sin caer en pánico: ICE compró miles de guantes capaces de producir descargas eléctricas. Si enfrentas una detención en Estados Unidos, tus derechos no desaparecen porque un agente lleve este dispositivo: puedes guardar silencio, pedir hablar con un abogado y evitar firmar documentos que no entiendas.

El tema cobró nueva fuerza cuando California anunció una ley para restringir estos dispositivos. La medida llega después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adjudicara en agosto un contrato por aproximadamente 16.7 millones de dólares para adquirir 6 mil guantes eléctricos G.L.O.V.E.

¿Qué son los guantes eléctricos que compró ICE?

A simple vista pueden parecer parte normal del equipo de un agente.

Los dispositivos se llaman G.L.O.V.E., siglas de Generated Low Output Voltage Emitter, y son fabricados por Compliant Technologies. ICE los describe en documentos de contratación como herramientas de “distracción conductiva y desescalamiento”.

Pero hacen algo muy concreto: cuando el agente activa el modo eléctrico y establece contacto, pueden producir una descarga dolorosa.

Associated Press reportó que ICE planea incorporarlos como una herramienta para controlar a personas que presentan resistencia. El fabricante establece restricciones para su utilización y señala que no deben emplearse como castigo ni simplemente ante resistencia verbal.

Ese matiz importa. Mucho.

¿Qué debes hacer si ICE intenta arrestarte?

El hecho de que un agente lleve uno de estos dispositivos no modifica tus derechos constitucionales básicos.

La American Civil Liberties Union (ACLU) recomienda mantener la calma y no correr, discutir, resistirse físicamente ni obstruir a los agentes. También aconseja mantener las manos donde puedan verlas.

Si eres detenido, puedes decir claramente:

“Quiero permanecer en silencio. Quiero hablar con un abogado”.

En términos generales, no tienes que responder preguntas sobre dónde naciste, si eres ciudadano estadounidense o cómo ingresaste a Estados Unidos. Existen excepciones, especialmente en fronteras y aeropuertos y para determinadas personas con visas de no inmigrante. Además, si no eres ciudadano y un agente de inmigración solicita tus documentos migratorios, debes mostrarlos si los tienes contigo.

Hay otras reglas básicas que pueden evitar que empeores tu situación:

No presentes documentos falsos ni mientas sobre tu estatus

No firmes documentos que no comprendas antes de consultar con un abogado

Puedes manifestar que no das consentimiento para que registren tus pertenencias , aunque eso no significa que puedas impedir físicamente un registro que el agente realice

, aunque eso no significa que puedas impedir físicamente un registro que el agente realice Si ICE te detiene, puedes consultar con un abogado, pero a diferencia de un proceso penal, el gobierno no está obligado a pagarte uno

¿Puedes grabar a ICE durante un operativo?

En espacios públicos, generalmente sí.

La ACLU explica que la Primera Enmienda protege el derecho a fotografiar y grabar a agentes federales, incluidos oficiales de ICE, mientras realizan sus funciones en público. Pero grabar no te autoriza a interferir con un arresto u operativo.

Si eres tú quien está siendo detenido, tu seguridad física debe ser prioritaria. Puedes intentar recordar nombres, números de placa, agencia, lugar, hora y posibles testigos para documentarlo después.

¿Qué debes hacer si recibes una descarga?

Si un agente utiliza el dispositivo contigo, solicita atención médica y documenta las lesiones tan pronto como sea posible. Conserva fotografías, registros médicos y datos de posibles testigos y relata a tu abogado exactamente lo ocurrido.

La ACLU también recomienda anotar después de un encuentro con autoridades todo lo que puedas recordar, incluidos números de identificación y la agencia involucrada.

Esa información puede resultar importante si posteriormente se cuestiona el uso de la fuerza.

¿California prohibió los guantes eléctricos de ICE?

California dio un paso inédito.

El gobernador Gavin Newsom anunció el 29 de septiembre la firma de AB 2760, una legislación que establece límites al uso de dispositivos de electrochoque portátiles por parte de las fuerzas del orden. La prohibición está prevista hasta 2030 mientras el Departamento de Justicia estatal estudia su seguridad e impacto.

Pero existe una cuestión jurídica todavía abierta: hasta dónde puede California imponer esa prohibición a agentes federales de ICE. Funcionarios federales han cuestionado la autoridad estatal para hacerlo y expertos anticipan posibles impugnaciones.

Para una persona que enfrenta un operativo, esa batalla legal ocurre en un segundo plano. Lo inmediato es bastante más sencillo: no forcejees, expresa claramente que quieres guardar silencio y pide hablar con un abogado.

Los guantes pueden ser nuevos. Tus derechos no.

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