Nueva ley en California protege la ayuda en efectivo de familias con un integrante detenido por ICE

La ley empezará a aplicarse no antes del 1 de julio de 2027. Foto: Shutterstock

California protegerá la ayuda en efectivo que reciben familias de bajos ingresos cuando uno de sus integrantes es detenido por autoridades migratorias, gracias a la ley AB 1655 que el gobernador Gavin Newsom firmó el 29 de septiembre, según un comunicado de la oficina del gobernador.

La ley cambia las reglas de CalWORKs, el programa estatal que entrega dinero cada mes a familias con hijos. Con las reglas vigentes, una familia puede recibir menos apoyo si uno de sus integrantes pasa más de un mes fuera de casa, y eso incluye a quienes quedan bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante semanas o meses.

Pese a lo anterior, la protección no será inmediata, pues la ley empezará a aplicarse no antes del 1 de julio de 2027, y la familia tendrá que cumplir algunas condiciones para conservar la ayuda completa mientras dure la detención.

¿Qué cambia la ley AB 1655 en CalWORKs?

CalWORKs es el programa de ayuda en efectivo para familias de bajos ingresos con hijos y funciona en los 58 condados de California. Según el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS), además del pago mensual, el programa puede apoyar con vivienda, comida, servicios, ropa o atención médica.

La AB 1655, propuesta por el asambleísta demócrata Isaac Bryan, de Los Ángeles, establece que un niño u otro integrante de la familia que esté en un centro de detención migratoria federal se considerará “temporalmente ausente” del hogar durante toda la detención, de acuerdo con el texto de la ley. En términos prácticos, la persona detenida sigue contando dentro de la familia al momento de calcular la ayuda, como si no se hubiera ido.

La protección aplica a cualquier integrante del grupo que recibe el apoyo, no solo a los niños. Antes de esta ley, la única excepción parecida en esa parte del código era la de un niño hospitalizado, que cuenta como temporalmente ausente mientras dura su estancia en el hospital.

La AB 1655 formó parte de un paquete de 21 leyes sobre inmigración que Newsom firmó el mismo día. En el comunicado, el gobernador afirmó que “California no puede dictar la política migratoria federal”, aunque el estado sí puede fijar reglas sobre el acceso a los programas que administra cuando las autoridades migratorias federales operan en su territorio.

¿Por qué una familia podía perder parte de la ayuda?

Las reglas de CalWORKs permiten que un integrante esté fuera de casa por un tiempo limitado sin que eso afecte el apoyo. De acuerdo con el reglamento del programa, esa ausencia se acepta solo si dura un mes calendario completo o menos. Cuando se prolonga, la persona deja de ser elegible y sale del grupo que recibe la ayuda, así que la familia empieza a cobrar como si fuera más pequeña y el pago mensual baja.

El reglamento contempla excepciones por hospitalización, empleo o estudios, pero ninguna por detención migratoria, un vacío que pesa más por lo mucho que pueden durar estas detenciones. Según un análisis del Comité Judicial del Senado estatal, en febrero de 2026 había 68 mil 289 personas en detención migratoria en todo el país, 65% más que un año antes, y 6 mil 459 de ellas estaban en California. Además, desde 2025 el gobierno federal ha detenido a por lo menos 3 mil 800 niños, y los menores pasan en promedio casi seis meses bajo custodia.

Los arrestos migratorios siguieron en aumento durante 2026, un año en el que ICE rompió su récord de arrestos durante el verano. Bryan, autor de la ley, advirtió que “cuando ICE secuestra a un niño, las familias quedan en una situación traumática” y que la ley estatal no las protegía con claridad de perder el apoyo de CalWORKs, lo que las exponía a “una pérdida repentina de ingresos”.

La propia ley recoge el caso de Benjamin Guerrero-Cruz, un estudiante de Reseda Charter High School que fue detenido por agentes federales mientras paseaba a su perro y que pasó más de tres meses en el centro de detención de Adelanto, por lo que se perdió el inicio de su último año de preparatoria.

JUST IN: Gov. Newsom signs big set of anti-ICE bills, including one prohibiting ICE officers who committed serious misconduct from becoming California state employees, plus a new tax on detention ctrs.



He also signed bill banning law enforcement from using electroshock gloves. — Ashley Zavala (@ZavalaA) September 29, 2026

¿Qué debe cumplir una familia para conservar la ayuda completa?

La nueva regla no es automática para cualquier caso, porque la ley pide que la familia siga dentro de los requisitos del programa mientras el integrante está detenido. Para conservar la ayuda completa, el hogar debe cumplir tres condiciones:

Los demás integrantes de la familia siguen cumpliendo los requisitos de CalWORKs

Si la persona está detenida en un centro fuera de California, tiene la intención de regresar al estado cuando la liberen

Aparte de estar detenida, la persona cumple los requisitos legales para recibir CalWORKs

Para demostrar la detención, basta con una declaración escrita bajo juramento de la persona que solicita o recibe la ayuda. La ley no exige otros documentos para comprobar que el integrante está bajo custodia de las autoridades migratorias.

La tercera condición es clave para entender a quién beneficia la ley. Según las reglas de elegibilidad migratoria de CalWORKs, el programa solo cubre a personas con ciertos estatus, entre ellos:

Ciudadanos estadounidenses

Residentes permanentes legales (con Green Card)

Refugiados y personas a las que ya se les concedió asilo

Otras categorías específicas, como algunas víctimas de trata o de ciertos delitos

Las personas indocumentadas no son elegibles para CalWORKs, y tampoco quienes solo tienen una solicitud de asilo pendiente. En la práctica, la ley protege a familias en las que la persona detenida sí contaba dentro de la ayuda, como un residente permanente o un niño con estatus legal. Si la persona detenida era indocumentada, nunca formó parte del grupo que recibe el apoyo, así que su detención no reduce la ayuda por el tamaño de la familia.

¿Desde cuándo aplica la nueva ley?

La AB 1655 entrará en operación el 1 de julio de 2027 o en la fecha en que el CDSS avise a la Legislatura que el sistema informático que usan los condados para calcular la ayuda está listo para aplicarla, lo que ocurra más tarde. Así, si el sistema no está preparado para julio de 2027, la protección podría tardar un poco más.

Mientras tanto, sigue vigente la regla de un mes, de modo que una familia con un integrante detenido antes de esa fecha todavía puede ver reducida su ayuda si la detención se prolonga. Cuando la ley entre en operación, el CDSS podrá dar instrucciones a los condados por medio de cartas oficiales, sin esperar a que se aprueben los reglamentos formales.

La AB 1655 se suma a otras protecciones estatales para las familias inmigrantes, como la ley de California que protege a los trabajadores de las amenazas con ICE, que castiga a los empleadores que usan la amenaza de una denuncia migratoria como represalia.

¿Qué pueden hacer las familias mientras la ley entra en vigor?

Las familias que reciben CalWORKs y tienen a un integrante detenido por ICE seguirán, por lo menos hasta mediados de 2027, bajo las reglas actuales, así que conviene actuar con información y documentos en orden. Mantener al tanto a la oficina de CalWORKs del condado sobre la situación del hogar, y preguntar directamente cómo afecta la ausencia al caso, ayuda a evitar sorpresas en el pago mensual.

También es útil reunir desde el inicio la información sobre la detención, que servirá tanto para el caso de CalWORKs como para la defensa migratoria:

El nombre completo de la persona detenida, su número de extranjero (A-number) y su país de nacimiento

El nombre y la ubicación del centro de detención, que las familias pueden buscar en el localizador de detenidos de ICE

La fecha en que ocurrió la detención y cualquier documento que haya entregado ICE

Los datos de contacto del abogado o de la organización que lleva el caso

Quienes no tienen abogado pueden buscar ayuda gratuita en la lista de proveedores de servicios legales sin costo de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), organizada según la corte de inmigración donde atienden. Las familias que necesiten solicitar CalWORKs o revisar su caso pueden hacerlo en BenefitsCal.com o en la oficina de servicios sociales de su condado.

Por último, en hogares donde alguien tramita la residencia permanente, vale la pena consultar con un abogado antes de tomar decisiones sobre programas de apoyo, sobre todo por la batalla legal que puede definir si una Green Card se ve afectada por usar ayuda pública.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.