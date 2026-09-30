SNAP en Nueva York cambia en octubre: estos son los nuevos pagos para cada familia

El ajuste corresponde al nuevo año fiscal federal de SNAP. Foto: Envato

Los pagos del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) correspondientes a octubre se distribuirán del 1 al 9 de octubre en Nueva York, mientras entran en vigor los nuevos montos del año fiscal 2027. El beneficio real depende de los ingresos, el tamaño del hogar y las deducciones permitidas.

El ajuste corresponde al nuevo año fiscal federal de SNAP, que comienza el 1 de octubre de 2026 y termina el 30 de septiembre de 2027. Nueva York utiliza los estándares federales correspondientes a los 48 estados contiguos y Washington, D.C.

Esto significa que los hogares elegibles tendrán nuevos máximos mensuales desde octubre. Sin embargo, la cantidad depositada en cada tarjeta EBT puede ser menor.

¿Cuánto puede recibir una familia de SNAP en Nueva York?

Estos son los beneficios máximos mensuales de SNAP vigentes desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027:

Personas en el hogar Máximo mensual de SNAP desde octubre de 2026 Una 306 dólares Dos 562 dólares Tres 808 dólares Cuatro 1 mil 23 dólares Cinco 1 mil 217 dólares Seis 1 mil 463 dólares Siete 1 mil 616 dólares Ocho 1 mil 841 dólares Cada integrante adicional 225 dólares

Los pagos de SNAP correspondientes a octubre de 2026 se distribuirán del 1 al 9 de octubre en Nueva York, mientras comienzan a aplicarse los nuevos estándares del año fiscal 2027.

Esto no significa que todos los hogares recibirán el dinero el 1 de octubre. La fecha de emisión puede variar según el sistema utilizado para cada caso.

¿Cuánto aumentan los beneficios de SNAP?

El incremento cambia según el número de integrantes de cada hogar.

Para una persona, el máximo mensual aumenta 8 dólares. Para dos integrantes, sube 16 dólares y para tres, 23 dólares.

En una familia de cuatro personas, el aumento es de 29 dólares. Para cinco integrantes, son 34 dólares adicionales.

Los hogares de seis personas tendrán un máximo 42 dólares mayor.

Para siete integrantes, el aumento será de 45 dólares, mientras que para ocho llegará a 52 dólares.

Los hogares con más de ocho integrantes pueden sumar 225 dólares por cada persona adicional, según los estándares federales del año fiscal 2027.

¿De qué depende el monto que recibes?

SNAP calcula el beneficio tomando en cuenta los ingresos y las características de cada familia.

Entre los factores que pueden influir están el número de personas que viven en el hogar, los ingresos contables y determinadas deducciones permitidas.

Estas deducciones pueden incluir ciertos gastos de vivienda, servicios públicos, cuidado de dependientes y gastos médicos para hogares que cumplen las condiciones establecidas.

¿Cómo revisar cuánto recibirás en octubre?

Los hogares que ya reciben SNAP pueden revisar el saldo de su tarjeta EBT después de que se realice el depósito correspondiente.

La Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados de Nueva York (OTDA) administra SNAP en el estado y establece los procedimientos para solicitar y mantener los beneficios.

La OTDA puede pedir documentos adicionales para verificar ingresos, gastos u otra información relacionada con la elegibilidad.

Las personas que quieran solicitar SNAP por primera vez pueden iniciar el proceso mediante los servicios de la OTDA y el portal estatal myBenefits.ny.gov.

Para preguntas sobre SNAP en Nueva York, la OTDA mantiene la línea de información 1-800-342-3009

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