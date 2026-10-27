Informe de demócratas revela nuevos detalles de acusación contra Trump por hechos de 1993; Casa Blanca lo niega

Donald Trump. Foto: Reuters

Un informe divulgado el lunes 26 de octubre por legisladores demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos incorporó nuevos detalles de la acusación de presunta agresión sexual que Béatrice Keul, exmodelo y exconcursante de belleza suiza, hizo contra el presidente Donald Trump por hechos que, según su testimonio, ocurrieron en 1993 en Nueva York.

De acuerdo con la revista TIME, Keul relató al personal del Congreso que tenía 24 años cuando, presuntamente, Trump la agredió sexualmente en una suite del Hotel Plaza, en Manhattan. La mujer afirmó que el episodio la dejó con sangrado y moretones en distintas partes del cuerpo.

Sin embargo, TIME señaló que no pudo verificar de manera independiente los detalles de su relato. La Casa Blanca negó las acusaciones y sostuvo que Trump ha sido exonerado de cualquier asunto relacionado con Jeffrey Epstein.

¿Qué dice el informe sobre la acusación contra Donald Trump?

Según el informe citado por TIME, Keul contó al personal del Comité Judicial que conoció a Trump en 1993, cuando participaba en el concurso American Dream Pageant, vinculado con el entonces empresario inmobiliario.

La exmodelo relató que, durante un almuerzo de prensa relacionado con el certamen, Trump le habría prometido ayudarla a obtener una visa para Estados Unidos y facilitar su ingreso a la Universidad de Nueva York a través de Paolo Zampolli, un aliado cercano del presidente.

En el mismo evento, Keul también habló durante al menos 10 minutos con Jeffrey Epstein. Según el testimonio recogido en el informe, el financiero le habría dicho que organizó “muchas fiestas con Don”.

Más tarde ese día, de acuerdo con la versión de Keul, Trump la invitó a una suite del Hotel Plaza, donde presuntamente ocurrió la agresión sexual. La mujer afirmó que, después del episodio, él le pidió guardar silencio y volvió a mencionar la posibilidad de ayudarla con la visa y el ingreso a la universidad.

El informe también recoge que, según su relato, le habían quitado el pasaporte al llegar al concurso, por lo que no pudo abandonarlo después del supuesto ataque. Tras regresar a Suiza, rechazó participar en otro certamen patrocinado por Trump en Hawái varias semanas más tarde.

Los detalles forman parte de la versión de Keul recogida en el documento. La publicación de ese testimonio no constituye, por sí misma, una comprobación independiente de los hechos denunciados.

¿Qué respondió la Casa Blanca a las acusaciones?

Tras la difusión del informe, la Casa Blanca rechazó los señalamientos contra Trump.

Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, sostuvo que el presidente había sido “totalmente exonerado de cualquier cosa relacionada con Epstein”. También calificó el informe como un intento de los demócratas de distraer a los estadounidenses de los logros del mandatario.

El documento fue divulgado por legisladores demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes como parte de la revisión de los vínculos entre Trump y Jeffrey Epstein.

Por su parte, TIME aclaró que no había podido verificar de manera independiente los detalles del relato de Keul. La revista también señaló que la exmodelo ya había hablado públicamente de sus acusaciones antes de la publicación del nuevo informe.

¿Quién es Béatrice Keul y cuándo hizo públicas sus acusaciones?

Béatrice Keul es una exmodelo suiza originaria del cantón de Berna. Participó en el concurso Miss Suiza en 1992, donde quedó como finalista, y posteriormente compitió en Miss Europa.

En 2024, Keul habló públicamente de la presunta agresión sexual. Según su relato, había viajado a Estados Unidos en noviembre de 1993 para participar en el American Dream Pageant, en Nueva York, donde conoció a Trump y a Epstein.

En declaraciones anteriores, también sostuvo que ambos le ofrecieron ayuda para conseguir una visa estadounidense y acceder a la Universidad de Nueva York. La cobertura de sus acusaciones incluyó referencias a supuestas amenazas anónimas y al temor que dijo haber experimentado después de hacer público su testimonio.

La inclusión de su relato en el nuevo informe volvió a colocar el caso en la discusión pública sobre los vínculos de Trump con Epstein. No obstante, los detalles de la acusación no han sido verificados de manera independiente por TIME y la Casa Blanca mantiene su rechazo a los señalamientos.

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